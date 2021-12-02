Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

2 декабря 2021, 21:21
25

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщила о готовности фанатов досрочно покинуть трибуны во время матча с «Ростовом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.

«В ходе воскресного матча ЦСКА – «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам.

Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов. Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России – максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных.

Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме.

Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

  • «Зенит» примет «Ростов» в пятницу в 19:00 мск.
  • Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: «Ландскрона»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1638469572
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!
Ответить
ilichkadr
1638470405
Ну, и что прикажете делать с уродами, которые жгут на стадионах пиротехнические средства? Видимо выдавать в награду: одну бочку варенья и одну корзину печенья! P.S. Будешь лопать, Плохиш, всё, что захочешь! Халву — пачками, варенье — банками, шоколад — плитками, печенье — коробками.
Ответить
neveldomha
1638470615
А я останусь.
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1638471051
Чё то кузьма совсем распоясалась. От самих проку ноль - приходят, пиво с хотдогами жрут, сидят в тишине, как в театре и уходят. Как только фанаты делают перфомансы, зажигают на триубнах, так кузьма сразу достаёт телефончики и постит в инстаграм, как стадионе круто и какие они крутые, тьфу
Ответить
Benifacto
1638471650
по хорошему так делать пока небудет изменений....год два три....
Ответить
maygli
1638472341
Я смотрю фаны разных команд объединяются в плане поддержки акции против полицейского беспредела. ))) Молодцы конечно. Вот только, что-то фаны Ахмата молчат.
Ответить
Добрый Бобер
1638500378
Не, молодцы, конечно, спору нет... Но, а почему на 60-й? Все расходятся на 20-й.
Ответить
Блямба
1638503994
Две трети бабок отбили. И экономненько и флэшмобненько..)
Ответить
mamba9090909
1638524461
Да ради Бога. Значит вам так дорог ВАШ клуб, что вы, в угоду беспредельщикам, бросаете его без поддержки.
Ответить
Shinra
1638540524
Молодцы, первый шаг сделан. Хорошо бы ещё до фанатов дошло, что произвол властей в нынешние времена касается далеко не только их.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
2
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Все новости
Все новости
Макси Лопес и Ванда обсудили сексуальные утехи в подвалах Москвы
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+