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    Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

    Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщила о готовности фанатов досрочно покинуть трибуны во время матча с «Ростовом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.

    «В ходе воскресного матча ЦСКА – «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам.

    Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов. Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России – максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных.

    Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

    В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме.

    Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

    • «Зенит» примет «Ростов» в пятницу в 19:00 мск.
    • Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Ландскрона»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3713

      Бомбардиръ 1 минуту назад

      Короче, флешмоб начался)

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      Рейтинг: +5316

      GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      Чё то кузьма совсем распоясалась. От самих проку ноль - приходят, пиво с хотдогами жрут, сидят в тишине, как в театре и уходят. Как только фанаты делают перфомансы, зажигают на триубнах, так кузьма сразу достаёт телефончики и постит в инстаграм, как стадионе круто и какие они крутые, тьфу

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      Рейтинг: +12142

      Литейный4 9 минут назад

      Все фанатские движения это марионетки. манипулируемые политиками. Буй с ними, пусть уходят. Толку от этого движа ноль. Вот если бы билеты не покупали, сдали бы абонементы. Тогда толк был бы. А так назло бабушке отморожу уши. Не поддерживаю. Гыгыгы

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      Рейтинг: +89

      ДЫРЯВЫЕ > Литейный4 1 минуту назад

      Здорова Степан!!! Шо ты не поддерживаешь?Как так то?
      Ты на распил пойдешь?

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      Рейтинг: +3723

      neveldomha 9 минут назад

      А я останусь.

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      Рейтинг: +5316

      GoldPlayFIFARus9 > neveldomha 7 минут назад

      А ты и не фанат, так шо ничего не произойдёт

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      Рейтинг: +13085

      ilichkadr 13 минут назад

      Ну, и что прикажете делать с уродами, которые жгут на стадионах пиротехнические средства? Видимо выдавать в награду: одну бочку варенья и одну корзину печенья!
      P.S. Будешь лопать, Плохиш, всё, что захочешь! Халву — пачками, варенье — банками, шоколад — плитками, печенье — коробками.

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      Рейтинг: +4939

      Semenycch 21 минуту назад

      И эти тоже без мозгов! Впрочем, не удивительно!

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      Рейтинг: +89

      ДЫРЯВЫЕ > Semenycch 9 минут назад

      А у тебя они есть???

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      Рейтинг: +2067

      Enter2006 26 минут назад

      МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!

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