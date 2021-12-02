Фанаты «Зенита» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщила о готовности фанатов досрочно покинуть трибуны во время матча с «Ростовом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.

«В ходе воскресного матча ЦСКА – «Зенит» в результате использования пиротехнических средств армейскими фанатами целая трибуна была заблокирована сотрудниками полиции на несколько часов, было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам.

Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов. Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России – максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных.

Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового.

В связи с этим, в знак солидарности с фанатами ЦСКА, мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме.

Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

«Зенит» примет «Ростов» в пятницу в 19:00 мск.

Свое участие в акции протеста уже подтвердили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

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