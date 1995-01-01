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    Нагельсман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Наверное, ему неприятно»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.

    «Сейчас Роберт не выглядит раздраженным. Но он заслужил «Золотой мяч». Наверное, ему немного неприятно. Теперь нужно думать о будущем.

    Не сомневаюсь, что Левандовски способен выиграть эту награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно зарядиться новой энергией», – сказал Нагельсман.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +109

      СуперПАВ9 24 минуты назад

      Хватит бомбить)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 1 час назад

      Только вот "наверное" не совсем правильное слово)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +420

      Октавиус 1 час назад

      Как можно заслужить ЗМ без победы на Копе и голу Боливии?))

      3
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 > Октавиус 1 час назад

      Четко!)))

      0
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