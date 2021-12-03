Нагельсман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Наверное, ему неприятно»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча»-2021.

Форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски занял 2-е место.

занял 2-е место. На 33 балла его опередил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«Сейчас Роберт не выглядит раздраженным. Но он заслужил «Золотой мяч». Наверное, ему немного неприятно. Теперь нужно думать о будущем.

Не сомневаюсь, что Левандовски способен выиграть эту награду в ближайшие несколько лет. Возможно, он разочарован, но ему нужно зарядиться новой энергией», – сказал Нагельсман.