Чернов: «Если бы я выбирал, то, конечно, давно бы себя вызвал в сборную»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался по поводу возможного приглашения в сборную России.

– Вы сами ждете вызова в сборную с учетом того, что «Крылья» мало пропускают при не самой оборонительной тактике?

– Ну если бы я выбирал, то, конечно, давно бы себя вызвал. (смеется) Но решение принимает тренер. Наше дело – играть. Хорошо играть и закончить сезон как можно выше. Будет результат – будет внимание.

Оно и сейчас появляется. Уже Ваньку Сергеева из нашей команды позвали в сборную, Ежа (Роман Ежов) и Зину (Антон Зиньковский) начали вносить в расширенный список.

Думаю, наступит момент, когда два-три человека из «Крыльев» поедут полноценно в национальную команду, если будем показывать тот же футбол, что и сейчас.

– В 2015 году вы надолго вошли в историю как человек, дебютировавший за национальную сборную, ни разу не сыграв на уровне РПЛ.

– Вспоминаю это, но не так часто. Надеюсь, что вызов в сборную еще заслужу, и это не останется единственным воспоминанием. Нет смысла жить прошлым. Возраст сейчас такой, что можно еще кучу матчей сыграть. Думаю, с этим будет всe хорошо.

А тот вызов в сборную при Капелло помню. Я был в отличной форме, на сборах ЦСКА всегда играл в основе. Капелло тогда увидел это. И в итоге нас с Саней Головиным вызвали в национальную команду. Молодые, 19-летние парни, но не стушевались, на тренировках смотрелись отлично. Не боялись идти в стыки.

Хоть там и были люди с большими именами. Те же Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие, которых мы знали по ЦСКА, но в сборной всe равно смотрели на них по-особенному. Плюс такие игроки, как Широков, Комбаров. Серьезные ребята там были.

– А каково было выходить на поле за сборную?

– Незабываемо! Мы как-то это обсуждали с нашим спортивным директором «Крыльев» Сергеем Корниленко, который тогда выступал со сборную Белоруссии, в товарищеском матче (4:2) против которой я дебютировал за Россию.

На поле он, конечно, один человек, а в жизни другой. В том матче он был заряжен на борьбу, с судьей общался, мне что-то говорил. Злой был.