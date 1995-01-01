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    Болельщики «Урала» покинут трибуны в матче с «Локо». В акции протеста примут участие фанаты минимум семи клубов РПЛ

    Объединение фанатов «Урала» «Стальные монстры» поддержит акцию фанатов ЦСКА и покинет гостевую трибуну во время матча с «Локомотивом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.

    «В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе.

    В связи с этим, мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с Локомотивом, когда на табло будет 19:30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.

    Поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в заявлении «Стальных монстров».

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    Источник: группа «Стальные монстры» в ВК

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2076

      Enter2006 24 минуты назад

      Какой "царёк с погонами", такая и правоохранительная система в России, вся сгнившая. Беспредел органов по всей стране и повсеместно. То в автозак ни за что со стадиона загребут, то возле митинга просто проходящего и ещё палками огреют, то на швабру в местах не столь отдаленных насадят, то наркоту подкинут, то у них миллиарды денег в квартире найдут... Чекист сделал своё дело.

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      Рейтинг: +5660

      Добрый Бобер 1 час назад

      "После игры с «Зенитом» полиция задержала 408 фанатов ЦСКА", "20 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет", если мне не изменяет память, всего 50 протоколов было составлено. А 358 человек? Почему в конце статей "Бомбардира" нет записи "358 человек задержали безосновательно"?

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      Рейтинг: +17825

      derrik2000 1 час назад

      "Объединение фанатов «Урала» «Стальные монстры» поддержит акцию фанатов ЦСКА и покинет гостевую трибуну во время матча с «Локомотивом» в знак протеста против действий правоохранительных органов."

      В названии заметки ошибка.
      НЕ БОЛЕЛЬЩИКИ, а ФАНТИКИ покинут стадион.
      Болельщики как раз останутся и спокойно, с удовольствием посмотрят матч.
      А фантикам можно и не возвращаться на трибуны.
      Воздух будет чище, и нервы БОЛЕЛЬЩИКОВ - спокойнее.

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