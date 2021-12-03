Болельщики «Урала» покинут трибуны в матче с «Локо». В акции протеста примут участие фанаты минимум семи клубов РПЛ

Объединение фанатов «Урала» «Стальные монстры» поддержит акцию фанатов ЦСКА и покинет гостевую трибуну во время матча с «Локомотивом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.

«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе.

В связи с этим, мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с Локомотивом, когда на табло будет 19:30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.

Поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в заявлении «Стальных монстров».