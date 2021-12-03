Болельщики «Урала» покинут трибуны в матче с «Локо». В акции протеста примут участие фанаты минимум семи клубов РПЛ

Объединение фанатов «Урала» «Стальные монстры» поддержит акцию фанатов ЦСКА и покинет гостевую трибуну во время матча с «Локомотивом» в знак протеста против действий правоохранительных органов.
«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу в том числе.
В связи с этим, мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с Локомотивом, когда на табло будет 19:30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах.
Поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в заявлении «Стальных монстров».
- После игры с «Зенитом» полиция задержала 408 фанатов ЦСКА.
- 20 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
- В акцию протеста помимо фанатов ЦСКА и «Урала» примут участие болельщики «Спартака», «Крыльев Советов», «Ростова», «Зенита» и «Динамо».
Источник: группа «Стальные монстры» в ВК