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    Кайо намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

    Нету Хеновес, агент центрального защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал будущее игрока.

    «Кайо счастлив в «Краснодаре», его все устраивает. Тренер? У него ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко.

    Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом и он намерен выполнить его до конца», – сказал агент.

    • Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 15 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    02.12.2021 23:50
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