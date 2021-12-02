Кайо намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

Нету Хеновес, агент центрального защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал будущее игрока.
«Кайо счастлив в «Краснодаре», его все устраивает. Тренер? У него ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко.
Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом и он намерен выполнить его до конца», – сказал агент.
- Бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 15 матчей без голевых действий.
- Контракт Кайо с клубом действует до 30 июня 2024-го.
Источник: «РБ-Спорт»