Кайо намерен отработать до конца контракт с «Краснодаром»

Нету Хеновес, агент центрального защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал будущее игрока.

«Кайо счастлив в «Краснодаре», его все устраивает. Тренер? У него ни с кем нет проблем, напротив, он очень доволен работой с Гончаренко.

Поступали ли нам предложения от других клубов? У Кайо есть контракт с клубом и он намерен выполнить его до конца», – сказал агент.