В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

«Барселона» вынуждена во время зимнего трансферного окна продать кого-то из действующих футболистов, чтобы получить возможность усилить состав новыми игроками.

В январе каталонскую команду могут покинуть защитники Клеман Лангле и Серджино Дест.

Также не исключается уход Рональда Араухо, Френки де Йонга или Марка-Андре тер Стегена, но это нежелательный сценарий для клуба.

«Барса» идет на 7-м месте в Примере.

Летом клуб не купил ни одного игрока – только аренды и свободные агенты.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!