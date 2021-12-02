Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

2 декабря 2021, 20:57
9

«Барселона» вынуждена во время зимнего трансферного окна продать кого-то из действующих футболистов, чтобы получить возможность усилить состав новыми игроками.

В январе каталонскую команду могут покинуть защитники Клеман Лангле и Серджино Дест.

Также не исключается уход Рональда Араухо, Френки де Йонга или Марка-Андре тер Стегена, но это нежелательный сценарий для клуба.

  • «Барса» идет на 7-м месте в Примере.
  • Летом клуб не купил ни одного игрока – только аренды и свободные агенты.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре Лангле Клеман де Йонг Френки Дест Серджино Араухо Рональд
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Venom888
1638468943
Продажа основного вратаря, да вы бредите)))
Ответить
Snek
1638468999
Если Деста и Лангле продать, кто в обороне будет играть? О чём Хави думает?
Ответить
Cules2013
1638481293
Бред. Если де Йонг или МАТШ уйдут, то только летом. И то, не верю в это. Хави сейчас второй человек в Барсе, после Лапорты. Он и не дурак, и не позволит, чтобы команду распродали и Барса жила почти на одних юношах из Ла Масии. Таким макаром ЛЕ станет нашим новой турнирной целью на сезон. Источник новости, в данном случае, роли не играет, т.к. это слух. Сейчас уже едва ли можно найти СМИ, которое не брезгует слухами и сомнительными инсайдами. Это касается даже самых топовых и уважаемых спортивных СМИ.
Ответить
zigbert
1638537169
Даже тер Стеген попал в этот странный список.
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
2
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Все новости
Все новости
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Испанский журналист раскритиковал поступок Захаряна, ушедшего с игры «Сосьедада»
13:23
1
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
Вчера, 21:53
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
Вчера, 21:04
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
Вчера, 19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
Вчера, 17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
Вчера, 16:38
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+