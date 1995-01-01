Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

    «Барселона» вынуждена во время зимнего трансферного окна продать кого-то из действующих футболистов, чтобы получить возможность усилить состав новыми игроками.

    В январе каталонскую команду могут покинуть защитники Клеман Лангле и Серджино Дест.

    Также не исключается уход Рональда Араухо, Френки де Йонга или Марка-Андре тер Стегена, но это нежелательный сценарий для клуба.

    • «Барса» идет на 7-м месте в Примере.
    • Летом клуб не купил ни одного игрока – только аренды и свободные агенты.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3697

      Snek 36 минут назад

      Если Деста и Лангле продать, кто в обороне будет играть? О чём Хави думает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      Venom888 37 минут назад

      Продажа основного вратаря, да вы бредите)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      Benifacto > Venom888 27 минут назад

      парни играют в покер че пристал)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      СуперПАВ9 > Venom888 25 минут назад

      Филтм веном полное го вно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      Benifacto > СуперПАВ9 21 минуту назад

      верните ему уже персонально дизлайки а то он в + выходит.....багааггагаага....че написал филтм ычпавыоы....а что если это действительно Павлеченко?)да неее бред....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91730
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68268
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru