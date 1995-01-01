В «Барселоне» не исключают продажу тер Стегена или де Йонга зимой

Если Деста и Лангле продать, кто в обороне будет играть? О чём Хави думает?
«Барселона» вынуждена во время зимнего трансферного окна продать кого-то из действующих футболистов, чтобы получить возможность усилить состав новыми игроками.
В январе каталонскую команду могут покинуть защитники Клеман Лангле и Серджино Дест.
Также не исключается уход Рональда Араухо, Френки де Йонга или Марка-Андре тер Стегена, но это нежелательный сценарий для клуба.
- «Барса» идет на 7-м месте в Примере.
- Летом клуб не купил ни одного игрока – только аренды и свободные агенты.
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