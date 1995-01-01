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    «Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА.

    «Болельщики «Спартака» – лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперeд и дома, и на выезде.

    Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов – раз они выбрали такую форму протеста, нам остаeтся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», – сказал Зеленов.

    • Фанаты «Спартака» покинут трибуны на 19-й минуте и 22-й секунде.
    • Болельщики ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
    • Фанаты армейцев использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4075

      _Marqella_ 6 минут назад

      Пусть уходят,отморозкам не место на стадионе...пусть в пивнушках сидят,футбол смотрят

      1
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      Рейтинг: +27137

      silver29 > _Marqella_ 31 секунду назад

      Не думаю, что они сильно расстроятся если узнают, что такая шлюха как ты разрешила им уйти. Тебе даже бессмысленно, что-то объяснять. Ты сосалка у дальнобоев по себе всех не меряй ((((

      0
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      Рейтинг: +15214

      Garrincha58 24 минуты назад

      и кому и чего вы докажите? блин дураки никому от ваших и прежних акций не было ни горячо ни холодно

      3
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      Рейтинг: +27137

      silver29 > Garrincha58 15 минут назад

      Ошибаешься будет и холодно и горячо, болельщики всех клубов поддержат, и не ради своей личной выгоды, а ради того что б и тебя на трибуне за человека считали, а не за скот. На трибунах были женщины и дети и их также держали. Вводить коллективную ответственность за проступки отдельных людей это правовой нонсенс, и болельщики своей акцией это объяснят. А ты можешь сидеть у телевизора, так спокойней и ждать когда придут за тобой, мало ли чем не понравишься.

      2
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      Рейтинг: +362

      gennadiy 26 минут назад

      Молодцы,а омон пусть идёт улицы патрулировать и в метро...

      1
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      Рейтинг: +4057

      R_a_i_n 33 минуты назад

      Ждем подобную акцию на всех матчах тура.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11922

      Cleaner > R_a_i_n 21 минуту назад

      Как говаривал Буратино - дурраков нет!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3036

      Иван Петров 1986 34 минуты назад

      Позиция фанатов всем известна - им не футбол и не команда нужна, а как можно больше помешать людям, которые пришли на игру посмотреть. И такую позицию нельзя поддерживать.

      4
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      Рейтинг: +4057

      R_a_i_n > Иван Петров 1986 32 минуты назад

      Кто-же мешать тебе будет? Люди же уйдут!

      0
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      Рейтинг: +11922

      Cleaner > R_a_i_n 20 минут назад

      Тем, кто уйдет, ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН! И скатертью дорожка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4924

      Semenycch 42 минуты назад

      Слейте из солидарности с вашими горе-фанатами еще Ахмату и тогда будет полная солидарность идиотов!

      2
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      Рейтинг: +21819

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Надеемся всё обойдётся.

      0
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      Рейтинг: +11922

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Да, Спартак ОБОЙДЕТСЯ без таких вот своих "болельщиков"...

      0
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      Рейтинг: +11922

      Cleaner 48 минут назад

      Уровень Спартаковской пресс-службы всем известен...
      А акция в поддержку хулиганов будет проведена такими же любителями подымить. Только спартаковскими. Которые покинут СВОЮ команду в непростом матче с Ахматом!..(

      1
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      Рейтинг: +4057

      R_a_i_n > Cleaner 31 минуту назад

      Акция направлена не в поддержку хулиганов, а на поддержку не законно и не справедливо задержанных людей, который держали сутки. Разница есть, понимаешь?

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      Рейтинг: +11922

      Cleaner > R_a_i_n 25 минут назад

      Не понимаю. Закиньте в Мэрию бумагу с просьбой около своего стадиона провести акцию в поддержку задержанных. На такое плевое мероприятие разрешение дадут сразу. Пригласите прессу и митингуйте свой час. А уход с трибун смешон и акцией не является. Если только акцией глупости...

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      Рейтинг: +27137

      silver29 > R_a_i_n 13 минут назад

      бомжи считают что за пайку жратвы все можно продать, у них ведь нет совести.

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