«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА.

«Болельщики «Спартака» – лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперeд и дома, и на выезде.

Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов – раз они выбрали такую форму протеста, нам остаeтся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», – сказал Зеленов.

Фанаты «Спартака» покинут трибуны на 19-й минуте и 22-й секунде.

Болельщики ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.

Фанаты армейцев использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

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