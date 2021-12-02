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  • «Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

«Спартак» – об акции фанатов: «Наши болельщики – лучшие. Обеспечим беспрепятственный выход со стадиона»

2 декабря 2021, 14:27
37

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатов покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА.

«Болельщики «Спартака» – лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперeд и дома, и на выезде.

Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов – раз они выбрали такую форму протеста, нам остаeтся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Арена» готовы к этому», – сказал Зеленов.

  • Фанаты «Спартака» покинут трибуны на 19-й минуте и 22-й секунде.
  • Болельщики ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
  • Фанаты армейцев использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (37)
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Иван Петров 1986
1638447423
Позиция фанатов всем известна - им не футбол и не команда нужна, а как можно больше помешать людям, которые пришли на игру посмотреть. И такую позицию нельзя поддерживать.
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R_a_i_n
1638447463
Ждем подобную акцию на всех матчах тура.
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gennadiy
1638447860
Молодцы,а омон пусть идёт улицы патрулировать и в метро...
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Garrincha58
1638447997
и кому и чего вы докажите? блин дураки никому от ваших и прежних акций не было ни горячо ни холодно
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_Marqella_
1638449070
Пусть уходят,отморозкам не место на стадионе...пусть в пивнушках сидят,футбол смотрят
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Блямба
1638449572
ст.212.2.УК РФ Участие в массовых беспорядках. уголовная пресс-служба какая-то..
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rash1959
1638451197
Нашкодили - надо уметь отвечать. Шутки и игры с огнём иногда заканчиваются очень плохо. Лично я не хотел бы оказаться там в то время. Горе всегда случается из-за какого то говна.
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ААМ
1638454355
Вспомните погром в Воронеже, устроенный "нашими болельщиками - лучшими". Нынешний СПАМ совсем не "Спартак", который я любил в юности в конце 50-х - начале 70-х годов прошлого века, хотя я не москвич.
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GoLenaStop
1638454819
Какая-то ваще уйня! А, на стадион надо ходить игру ногомяч смотреть, а не устраивать бледовые поеэбища! А, о нормальных зрителях вокруг эти "псевдо-ультрас" хоть раз подумали? Идите с трибун домой, и больше не приходите!
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derrik2000
1638457866
Идиотизм: одни козлы поддержали других козлов за то, что к ним применили меры административного воздействия, потому что те козлы, которых поддержали, козлили в том месте, куда приходят люди, в подавляющем большинстве, болельщики команды, чтобы посмотреть матч. А козлы из администрации клуба поддержали козлов, которые ранее поддержали других козлов. В общем, круговорот козлов в природе.
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