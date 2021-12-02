Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

Объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group поддержат акцию протеста фанатов ЦСКА и покинут трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА – «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми.

Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча 3 часа без права воспользоваться даже туалетом.

Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали).

Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.

Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своe несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации.

Покинув трибуны 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

Мы заявляем: поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в совместном заявлении фанатских организаций.

«Спартак» был основан в 1922 году.

Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).

После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

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