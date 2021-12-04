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    Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

    Объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group поддержат акцию протеста фанатов ЦСКА и покинут трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

    «Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА – «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми.

    Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча 3 часа без права воспользоваться даже туалетом.

    Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали).

    Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.

    Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своe несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации.

    Покинув трибуны 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

    Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

    Мы заявляем: поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в совместном заявлении фанатских организаций.

    • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
    • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
    • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Фратрии»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5303

      GoldPlayFIFARus9 25 минут назад

      Верное решение, фанаты должны быть едины

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4075

      _Marqella_ 44 минуты назад

      Всё очень не однозначно, поддержать это хороший поступок...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4924

      Semenycch 52 минуты назад

      Скатертью дорога. И футболистов с собой заберите!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Добрый Бобер 57 минут назад

      Красавцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      КрымForever 59 минут назад

      Респект спартачам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Беспонтий 1 час назад

      унтер офицерская вдова сама себя высекла
      сгорел сарай гори и хата
      назло мамке уши отморожу

      дебилоиды
      против обнуления слабо было с матча уйти
      или паче чаянья телевизор выключить
      младовольтерьянцы обосратые

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23089

      vladimir-7 1 час назад

      Вот это солидарность болельщиков клубов соперников в спортивных
      соревнованиях, но единомышленников в борьбе с беспределом и
      насилием полицейской, банковской и судебной структур власти,
      относительно простых граждан России, включая женщин и детей.
      Организатор всего этого ВЭБ. Кто отключил видеокамеры, именно
      там, где будут гореть петарды, какие болельщики поджигают файеры, когда их команда проигрывает, чьё было указание не выпускать болельщиков с трибуны на 3 часа и кто вызвал полицейских, там что драки были?? Это всё проделки руководства ВЭБа в борьбе за власть над клубом ПФК ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      vladimir553123 1 час назад

      смотрел матч.ещё удивляюсь как люди вынесли это дымовое шоу.тут не до футбола.фанатыыы Вы не фанаты а п....ки.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23089

      vladimir-7 > vladimir553123 1 час назад

      Но ты даже не болельщик, а так забрёл сюда случайно, проходя мимо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      прабабушка краба 1 час назад

      Спартак - Ахмат 04.12.2021, Суббота, 17:00 мск
      ...покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22...
      нет ощущения, что акцию с уходом со стадиона через 20 мин после окончания матча, могут не заметить?

      3
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      Рейтинг: +4185

      mopecekca > прабабушка краба 1 час назад

      предлоги в школе не проходили?

      2
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      Рейтинг: +10

      leikopanzir > mopecekca 47 минут назад

      ещё не проходили)

      0
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      Рейтинг: +568

      прабабушка краба > mopecekca 16 минут назад

      я на геометрию не ходил

      0
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      Рейтинг: +41

      Akarin > прабабушка краба 4 минуты назад

      Не в 19:22, а на 19 минуте 22 секунде матча

      0
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      Рейтинг: +12134

      Литейный4 1 час назад

      И кому хуже сделаете? Только самим себе. Билеты то купили. Вот если бы билеты сдали и на стадик не пришли, тогда да, потеря потерь для фердуна. Гыгыгы

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