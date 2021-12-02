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  • Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в матче с «Ахматом» на 19:22

2 декабря 2021, 13:44
45

Объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» и Supporters Group поддержат акцию протеста фанатов ЦСКА и покинут трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА – «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми.

Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча 3 часа без права воспользоваться даже туалетом.

Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали).

Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.

Мы призываем всех болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить своe несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации.

Покинув трибуны 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас – футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

Мы заявляем: поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в совместном заявлении фанатских организаций.

  • «Спартак» был основан в 1922 году.
  • Фанаты ЦСКА уйдут с трибун в матче с «Крыльями Советов» на 19-й минуте и 11-й секунде.
  • Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику на трибунах во время матча с «Зенитом» (0:2).
  • После игры полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

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Источник: сайт «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ахмат
Комментарии (45)
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DOCTOR PENALTY
1638443477
Русские вперёд!!!
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Vitaga
1638443619
жаль что беспредельщикам устроившим это с фанатами и простыми болельщиками просто наплевать на эти акции. посмеются просто. у нас сейчас рулят отморозки у власти
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vladimir553123
1638444341
смотрел матч.ещё удивляюсь как люди вынесли это дымовое шоу.тут не до футбола.фанатыыы Вы не фанаты а п....ки.
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vladimir-7
1638445246
Вот это солидарность болельщиков клубов соперников в спортивных соревнованиях, но единомышленников в борьбе с беспределом и насилием полицейской, банковской и судебной структур власти, относительно простых граждан России, включая женщин и детей. Организатор всего этого ВЭБ. Кто отключил видеокамеры, именно там, где будут гореть петарды, какие болельщики поджигают файеры, когда их команда проигрывает, чьё было указание не выпускать болельщиков с трибуны на 3 часа и кто вызвал полицейских, там что драки были?? Это всё проделки руководства ВЭБа в борьбе за власть над клубом ПФК ЦСКА.
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Беспонтий
1638445764
унтер офицерская вдова сама себя высекла сгорел сарай гори и хата назло мамке уши отморожу дебилоиды против обнуления слабо было с матча уйти или паче чаянья телевизор выключить младовольтерьянцы обосратые
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Добрый Бобер
1638446008
Красавцы!
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GoldPlayFIFARus9
1638447977
Верное решение, фанаты должны быть едины
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sochi-2013
1638449755
«Назло бабушке отморожу себе уши», «назло кондуктору куплю билет и пойду пешком».
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Добрый Бобер
1638458264
Кто-нибудь обратил внимание, что за правильность принятых мер, в комментариях про последний ментовский беспредел, топят, в основном, новички? Каратели регетнулись на "Бомбардире"?
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+50/-50
1638466256
"Фанаты «Спартака» поддержат акцию протеста ..." "Объединения болельщиков «Спартака» ..." Определитесь - фанаты или болельщики. Болельщик болеет за футбол, за игру. Он не будет ломать сиденья, вступать в контры с полицаями, и разводить общий дебош. Не затем он пришёл на стадион. Фанат фанатеет за свой клуб, и ему пофиг стадион соперника. Ему надо "показать себя любимого". Здесь и кричалки, здесь и фаеры, и стычки на стадионе и за ним. Мне трудно представить, что зритель пришедший на Высоцкого, и не увидев его, будет ломать кресла в зале. Болельщик и фанат - это разные категории.
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