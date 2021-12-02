Серия А. «Милан» разгромил «Дженоа» Шевченко, «Наполи» упустил три очка в матче с «Сассуоло»

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл третий раз подряд. Генуэзцы разгромлены «Миланом», в составе которого Шевченко брал «Золотой мяч». Его команда продолжает идти в зоне вылета.
Лидер таблицы «Наполи» не смог обыграть «Сассуоло», несмотря на то что вел в счете до 89-й минуты. В обоих голах неаполитанцев поучаствовал полузащитник сборной Польши Петр Зелински.
На 90+2 минуте красную карточку получил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Италия. Серия А. 15-й тур
Голы: 0:1 – Руис, 51; 0:2 – Мертенс, 60; 1:2 – Скамакка, 72; 2:2 – Феррари, 89.
Голы: 0:1 – Ибрагимович, 10; Мессьяс, 45+2; 0:3 – Мессьяс, 61.
Источник: Бомбардир.ру