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    Чеферин вручил президенту «Шахтера» Ахметову UEFA Football Leadership Award

    Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов стал лауреатом специальной награды от УЕФА. Руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил почетную премию UEFA Football Leadership Award в честь достижений «Шахтера» за 25 лет президентства Ахметова и в год 85-летия клуба.

    «Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода.

    Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», – сказал Чеферин.

    • После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Чеферин, Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.
    • «Шахтер» при Ахметове брал Кубок УЕФА.
    • Сейчас команда идет в УПЛ 2-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шахтера»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4057

      FENIX-SL 37 минут назад

      заслуженно
      Шахтер стабильно хорош в развитии

      0
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      Рейтинг: +4909

      Semenycch 1 час назад

      К Ахметову отношусь отрицательно...

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