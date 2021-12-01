Чеферин вручил президенту «Шахтера» Ахметову UEFA Football Leadership Award

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов стал лауреатом специальной награды от УЕФА. Руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил почетную премию UEFA Football Leadership Award в честь достижений «Шахтера» за 25 лет президентства Ахметова и в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», – сказал Чеферин.