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    Рангник хочет подписать в «МЮ» Холанда и Вернера

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет усилить состав нападающими Эрлингом Холандом и Тимо Вернером.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 63-летний немец попробует убедить форварда дортмундской «Боруссии» перейти в английский клуб. Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.

    Летом тренер «МЮ» планирует обсудить трансфер Вернера. Переходу может поспособствовать близкое знакомство Рангника с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.

    • Холанд отличился 10 раз в 7 матчах текущего сезона Бундеслиги.
    • Вернер забил 1 гол в 8 матчах этого сезона АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15197

      Garrincha58 19 секунд назад

      зачем там Вернер у них есть Рэшворд Марcьяль Гринвуд Кавани Дьялло и наконец Роналду что их солить что ли и немец временщик

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      Рейтинг: +1168

      GreyDM 10 минут назад

      А как же Баринов??? Он наверное уже билеты заказал, а тут какие-то Холанды с Вернерами)))

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