Рангник хочет подписать в «МЮ» Холанда и Вернера

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет усилить состав нападающими Эрлингом Холандом и Тимо Вернером.
По информации журналиста Кристиана Фалька, 63-летний немец попробует убедить форварда дортмундской «Боруссии» перейти в английский клуб. Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.
Летом тренер «МЮ» планирует обсудить трансфер Вернера. Переходу может поспособствовать близкое знакомство Рангника с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.
- Холанд отличился 10 раз в 7 матчах текущего сезона Бундеслиги.
- Вернер забил 1 гол в 8 матчах этого сезона АПЛ.
Источник: твиттер Кристиана Фалька