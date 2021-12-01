Рангник хочет подписать в «МЮ» Холанда и Вернера

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет усилить состав нападающими Эрлингом Холандом и Тимо Вернером.

По информации журналиста Кристиана Фалька, 63-летний немец попробует убедить форварда дортмундской «Боруссии» перейти в английский клуб. Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.

Летом тренер «МЮ» планирует обсудить трансфер Вернера. Переходу может поспособствовать близкое знакомство Рангника с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.