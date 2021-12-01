Соболев: «Доходили слухи, якобы я сливаю Виторию. Люди хотят похайпиться на «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере столичного клуба Руе Витории.

– Под давлением не только игроки, но и ваш главный тренер Руй Витория. Он похож на человека, которого каждый день «отправляют» в отставку?

– На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача – работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале.

У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело – получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

– А вы в его идеи верите?

– Конечно. Он главный тренер – как мы можем ему не верить?

– Но ведь бывает, что команда не может адаптироваться к требованиям того или иного специалиста.

– У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные.

Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред.