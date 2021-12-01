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    Соболев: «Доходили слухи, якобы я сливаю Виторию. Люди хотят похайпиться на «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере столичного клуба Руе Витории.

    – Под давлением не только игроки, но и ваш главный тренер Руй Витория. Он похож на человека, которого каждый день «отправляют» в отставку?

    – На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача – работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале.

    У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело – получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

    – А вы в его идеи верите?

    – Конечно. Он главный тренер – как мы можем ему не верить?

    – Но ведь бывает, что команда не может адаптироваться к требованиям того или иного специалиста.

    – У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные.

    Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред.

    • Соболев забил 4 гола в 15 матчах РПЛ.
    • У нападающего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2680

      Блямба 2 минуты назад

      "..слухи, якобы Соболев сливает тренера.")

      кто-нибудь слышал такое?
      ни тренера ,ни игрока..
      два марамоя.

      0
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      Рейтинг: +941

      опус 2 6 минут назад

      Я не сливаю Виторию . я просто в футбол плохо играю !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21800

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Соболь, тебе не слухи собирать, а прежде всего начать играть по-мужски, прекрати свой театральный "падёж", противно наблюдать это.

      3
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      Рейтинг: +378

      Мост > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Балерина двухметровая!

      0
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      Рейтинг: +24774

      slavutiq70 43 минуты назад

      Да понятно что не кто не сливает , просто Витория выбрал модель игры которая не подходит под этих футболистов ,,,,а перестроится под модель Витории игрокам просто не хватает техники умения быстро думать на поле и прочее ,,,

      1
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      Рейтинг: +15193

      Garrincha58 > slavutiq70 20 минут назад

      самое элементарное не хватает мастерства а если его нет то и никогда не будет хоть ты затренируйся

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