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  • Соболев: «Доходили слухи, якобы я сливаю Виторию. Люди хотят похайпиться на «Спартаке»

Соболев: «Доходили слухи, якобы я сливаю Виторию. Люди хотят похайпиться на «Спартаке»

1 декабря 2021, 13:26
29

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере столичного клуба Руе Витории.

– Под давлением не только игроки, но и ваш главный тренер Руй Витория. Он похож на человека, которого каждый день «отправляют» в отставку?

– На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача – работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале.

У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело – получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

– А вы в его идеи верите?

– Конечно. Он главный тренер – как мы можем ему не верить?

– Но ведь бывает, что команда не может адаптироваться к требованиям того или иного специалиста.

– У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные.

Кстати, до меня доходили слухи, якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю – как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах «Спартака». Это полный бред.

  • Соболев забил 4 гола в 15 матчах РПЛ.
  • У нападающего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Витория Руй
Комментарии (29)
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slavа0508
1638354729
Да понятно что не кто не сливает , просто Витория выбрал модель игры которая не подходит под этих футболистов ,,,,а перестроится под модель Витории игрокам просто не хватает техники умения быстро думать на поле и прочее ,,,
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DOCTOR PENALTY
1638355391
Соболь, тебе не слухи собирать, а прежде всего начать играть по-мужски, прекрати свой театральный "падёж", противно наблюдать это.
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Блямба
1638357237
"..слухи, якобы Соболев сливает тренера.") кто-нибудь слышал такое? ни тренера ,ни игрока.. два марамоя.
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mamba9090909
1638357906
Слухи? Впервые слышу от тебя самого. Поумнее мог что нибудь придумать?
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Vitaga
1638359185
это дерево никого не может слить.ему только с Бузовой выступать
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Мортус
1638361773
У этого упыря по моему диатез. Детская болезнь такая. И ему бы брекеты на зубы установить. А то, когда он начинает говорить по ящику, реально неприятно на это смотреть. У него же девушка есть какая-то. За имиджем этого дельфина следит. Работает деваха реально плохо. Воистину, самый отвратительный футболист РПЛ.
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vyacheslavkolxfc
1638362889
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Дедуктор
1638365100
Соболь, ты этта .. как его. Зря выбрал себе за модель "Нырялду". Плохой выбор. Бери за модель Лёву Польского. У тебя потенциал крутой, позволяет играть на этом уровне. А ты нырками пробавляешься. Понятно, что тебя так подличать цiганенок Тедеска обучил. Но это тупиковый путь. Уходи с него.
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paracetamol
1638382972
Ты бы, Соболь, поменьше симулировал. Противно смотреть на твои липовые пенальти!
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Боров мясной
1638395500
слухи слушать тебе должно быть некогда, тренируйся голы забивай.
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