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    Cadena SER: трансфер Холанда обойдется «Барселоне» в 135 миллионов. 75 – отступные, 60 – комиссионные агенту и отцу

    «Барселона» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но может отказаться от трансфера из-за высокой стоимости игрока.

    По информации Cadena SER, президенту «Барселоны» Жоану Лапорте нравится 21-летний норвежец, но в клубе считают, что подписать игрока будет сложно из-за финансового фэйр-плей.

    Потенциальный трансфер Холанда обойдется каталонскому клубу в 135 миллионов евро. В контракте игрока с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро, еще 60 миллионов нужно будет заплатить в качестве комиссии: 40 миллионов агенту Мино Райоле и 20 – отцу футболиста Альфу-Инге Холанду.

    • В этом сезоне Холанд забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Он пропустил больше месяца из-за разрыва мышцы бедра.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: Cadena SER

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