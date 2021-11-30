Cadena SER: трансфер Холанда обойдется «Барселоне» в 135 миллионов. 75 – отступные, 60 – комиссионные агенту и отцу

«Барселона» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но может отказаться от трансфера из-за высокой стоимости игрока.

По информации Cadena SER, президенту «Барселоны» Жоану Лапорте нравится 21-летний норвежец, но в клубе считают, что подписать игрока будет сложно из-за финансового фэйр-плей.

Потенциальный трансфер Холанда обойдется каталонскому клубу в 135 миллионов евро. В контракте игрока с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро, еще 60 миллионов нужно будет заплатить в качестве комиссии: 40 миллионов агенту Мино Райоле и 20 – отцу футболиста Альфу-Инге Холанду.

В этом сезоне Холанд забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

Он пропустил больше месяца из-за разрыва мышцы бедра.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

Goal: Холанд считает своим приоритетом переход в «Реал»