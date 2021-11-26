Goal: Холанд считает своим приоритетом переход в «Реал»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру в «Реале».
21-летний футболист считает своим приоритетом переход в мадридский клуб, однако окончательное решение о будущем он пока не принял.
За ситуацией с норвежцем также следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».
- В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
- Более месяца нападающий восстанавливается после разрыва мышцы бедра.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Источник: Goal.com