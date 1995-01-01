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    Goal: Холанд считает своим приоритетом переход в «Реал»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд хочет продолжить карьеру в «Реале».

    21-летний футболист считает своим приоритетом переход в мадридский клуб, однако окончательное решение о будущем он пока не принял.

    За ситуацией с норвежцем также следят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

    • В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • Более месяца нападающий восстанавливается после разрыва мышцы бедра.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +697

      Лфшт 2 часа назад

      Как и писал ранее. Сайт превратился в выливание воды. Новости ради комментов, никакой нормальной инфы. Кстати Холанд уже предварительно провел переговоры с Ман Сити, если что. Килиан Мбаппе так же с Реалом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18630

      JTherry 2 часа назад

      переход Эрлинга Холанда в Реал - классный трансфер, бомба..!!! если состоится...)

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