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    Глава «Уфы» – о Соболеве: «Вместе с пенальти надо ему вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о ничьей со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

    • Итоговый счет матча – 1:1.
    • Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

    – Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути – издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

    Что сказать, Соболев сделал свою работу – выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит.

    Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте... Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.

    – Два очка ваша команда потеряла?

    – Через такие игры проходит закалка характера. Алексей (Никитин) сегодня все равно молодец, он большой мастер, боец, не сдается до последних секунд. Но в концовке его старательность сослужила нам недобрую службу.

    «Спартак» после блестящей победы над «Наполи» мог быть на коне и на кураже, ведь молодые ребята от таких игр заводятся, но мы им завестись не дали, и я команде за это благодарен.

    Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12765

      житель СПб 5 минут назад

      Обидно, но .. было не касание. а удар. Судя по картинке - ничего касательно в нем не было. Не надо махать руками в своей штрафной - сказано - пересказано... Но себя ругать всегда меньше хочется...

      0
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      Рейтинг: +9584

      alp 8 минут назад

      обычно, за такие пендали в пользу Зенита мясные утверждают, что газпром все купил, и это понятно всей стране. а тут что? или, это другое? :-)

      0
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      Рейтинг: +26225

      пьяныйхоровод > alp 6 минут назад

      Газпром - он такой газпромистый , что даже для своих "фармов" пинальтепакупаит .

      0
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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > alp 5 минут назад

      Это цирк, но вы сами этот цирк внедрили.

      0
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      Рейтинг: +500

      alefreddy 9 минут назад

      Мурзе самому этот оскар вручить пусть посмотрит на Колю тот как мог так и помог

      0
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      Рейтинг: +45

      vadikrew 18 минут назад

      А своему игроку, который привез Коле красную карточку за такую же лабуду он никаких наград не хочет вручить?

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      Рейтинг: +3872

      R_a_i_n > vadikrew 5 минут назад

      ну это другое жи

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      Рейтинг: +2931

      ААМ 20 минут назад

      Все правильно, но пенал всё-таки был. Таковы правила.

      1
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      Рейтинг: +9668

      ivany4 23 минуты назад

      Пора бы уже Председателью совета директоров «Уфы» Ростиславу Мурзагулову изучить правила футбола. Если руководитель винит кого-то и не знает правил, то подопечные так и будут барахтаться в хвосте таблицы.
      Вручать или не вручать Соболеву Оскар - пусть решают специалисты, а вот сборник правил футбола, РФС просто обязана вручить Мурзагулову.))

      2
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      Рейтинг: +6471

      Томик 35 минут назад

      Кто-нибудь вообще в курсе, для чего или почему поменяли Рыжего на Николая"прощай очки" Олеговича?

      0
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      Рейтинг: +1374

      Atom2020 > Томик 29 минут назад

      так рыжий ляжку вроде потянул ... по официальной версии

      0
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      Рейтинг: +1090

      Sky Spartak > Томик 28 минут назад

      Микротравма у Рыжего...холод плюс пластик...

      0
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      Рейтинг: +1090

      Sky Spartak 38 минут назад

      Что за бред...такой же эпизод как и с Рассказовым...

      2
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      Рейтинг: +8560

      "supermax" 47 минут назад

      непонятно причем тут оскар....судья посмотрел повтор и практически без колебаний принял решение...понимаю обидно вот так в самом конце....но удары в лицо пока еще правилами не разрешены, как бы там картинно не вел себя Соболев

      3
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      Рейтинг: +46

      тарясятник 57 минут назад

      очень стыдно за рылов))

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