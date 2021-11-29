Глава «Уфы» – о Соболеве: «Вместе с пенальти надо ему вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о ничьей со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

Итоговый счет матча – 1:1.

Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

– Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути – издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

Что сказать, Соболев сделал свою работу – выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит.

Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте... Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.

– Два очка ваша команда потеряла?

– Через такие игры проходит закалка характера. Алексей (Никитин) сегодня все равно молодец, он большой мастер, боец, не сдается до последних секунд. Но в концовке его старательность сослужила нам недобрую службу.

«Спартак» после блестящей победы над «Наполи» мог быть на коне и на кураже, ведь молодые ребята от таких игр заводятся, но мы им завестись не дали, и я команде за это благодарен.

Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»