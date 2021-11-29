Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава «Уфы» – о Соболеве: «Вместе с пенальти надо ему вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий»

Глава «Уфы» – о Соболеве: «Вместе с пенальти надо ему вручить «Оскар» и еще ряд кинопремий»

29 ноября 2021, 20:35
50

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о ничьей со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

  • Итоговый счет матча – 1:1.
  • Москвичи отыгрались благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

– Оценю пенальти одной фразой: «По форме правильно, а по сути – издевательство». Конечно, вместе с пенальти Соболеву надо было вручить «Оскар» и еще ряд других кинопремий, потому что такого касания, чтобы падать на землю с дикими страданиями, не было и близко.

Что сказать, Соболев сделал свою работу – выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной, от которого даже мой младший ребенок не упал бы. Это футбол, из таких вещей тоже состоит.

Спартаковцы, радующиеся отскоку на 93-й минуте... Это тоже картина, которая любого руководителя клуба должна радовать. Обрадовала она и меня.

– Два очка ваша команда потеряла?

– Через такие игры проходит закалка характера. Алексей (Никитин) сегодня все равно молодец, он большой мастер, боец, не сдается до последних секунд. Но в концовке его старательность сослужила нам недобрую службу.

«Спартак» после блестящей победы над «Наполи» мог быть на коне и на кураже, ведь молодые ребята от таких игр заводятся, но мы им завестись не дали, и я команде за это благодарен.

Газизов: «Уфа» потеряла два очка. Мы были ближе к победе, чем «Спартак»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Соболев Александр
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1638207734
Соболев прославился как дельфин!!! Думаю когда нибудь его детям будет стыдно что их Папа запомнился как симулянт а не великий футболист
Ответить
SparMos
1638207811
а Рассказову разве не за такой же фол вторую желтую дали?че он про это не сказал
Ответить
Atom2020
1638208212
"Что сказать, Соболев сделал свою работу – выпросил пенальти, а судья увидел, что человек мучается после «страшного» удара Никитина по касательной" ... Да будет тебе известно, Председатель совета директоров Уфы, что на пенальти обратил внимание VAR, а судья назначил его после просмотра повтора и на кривляния Соболева изначально не обратил внимания ...
Ответить
"supermax"
1638209763
непонятно причем тут оскар....судья посмотрел повтор и практически без колебаний принял решение...понимаю обидно вот так в самом конце....но удары в лицо пока еще правилами не разрешены, как бы там картинно не вел себя Соболев
Ответить
Sky Spartak
1638210309
Что за бред...такой же эпизод как и с Рассказовым...
Ответить
ivany4
1638211191
Пора бы уже Председателью совета директоров «Уфы» Ростиславу Мурзагулову изучить правила футбола. Если руководитель винит кого-то и не знает правил, то подопечные так и будут барахтаться в хвосте таблицы. Вручать или не вручать Соболеву Оскар - пусть решают специалисты, а вот сборник правил футбола, РФС просто обязана вручить Мурзагулову.))
Ответить
ААМ
1638211350
Все правильно, но пенал всё-таки был. Таковы правила.
Ответить
vadikrew
1638211507
А своему игроку, который привез Коле красную карточку за такую же лабуду он никаких наград не хочет вручить?
Ответить
житель СПб
1638212267
Обидно, но .. было не касание. а удар. Судя по картинке - ничего касательно в нем не было. Не надо махать руками в своей штрафной - сказано - пересказано... Но себя ругать всегда меньше хочется...
Ответить
Hektor 84
1638216628
А уфе вручить премию золотой автобус
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» оформил трансфер за 140 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
3
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
2
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
13
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+