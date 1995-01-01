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    Витория – о ничьей с «Уфой»: «Думаю, результат справедливый»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии после матча 16-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.

    В плане атаки у нас было мало решений, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным. Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков – Мозеса и Игнатова.

    Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре», – сказал Витория.

    • Итоговый счет матча – 1:1.
    • «Спартак» отыгрался благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
    • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 12-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +627

      Форвард 79 18 минут назад

      <Думаю, результат справедливый>
      НЕ СОВСЕМ!!!

      0
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      Рейтинг: +25

      eryabov1965 51 минуту назад

      Когда пишут не болельщики Спартака,что виноват во все тренер-это одно.Но я не понимаю болельщиков.В чем вина тренера?В том,что игроки (Рассказов,Ломовицкий и еще полкоманды),которые стоят чуть дешевле,или даже дороже Мозеса,а играют как любители.Желание бороться в играх РПЛ вообще у большинства игроков нет.Скамейка "короткая"-тоже вина тренера?Уже все смеются и каждый раз предлагают сменить тренера,а никто из нормальных тренеров не хочет идти в Спартак.Смена тренера ничего не даст.Руй Витория показал,что он нормальный тренер.Унаи Эмери тоже не нравился,"тренеришкой" называли.А я дума.,что сейчас в Спартаке больше половины команды "игрочишки".И им выгодно,что-бы тренер как можно чаще менялся.

      0
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      Рейтинг: +12765

      житель СПб 1 час назад

      Думаю, результат совершенно несправедливый! Уфа гораздо больше заслуживала победу, чем Спартак - ничью. Но - случилось небольшое несчастье...

      2
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      Рейтинг: +30654

      oyabun 1 час назад

      Под конец первого круга Витория наконец понял, что Игнатов важный игрок. Браво!

      0
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      Рейтинг: +17441

      DVOK68 1 час назад

      Лишь бы чего сказать...Ладно,проехали,дорабатывый контракт и адью!
      Справедливости для,скажу,что были и хуже тренеры в клубе.

      3
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      Рейтинг: +1374

      Atom2020 1 час назад

      И подготовка к матчу видимо была не очень хорошей ... и план на игру ... и вообще видение тренером футбола ... согласился работать с текущим балластом, покажи хоть что-то ...

      2
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      Рейтинг: +12004

      Литейный4 1 час назад

      Он там что издевается или обкурился? 1 удар в створ у срамтака. Отскочили с помощью судейки. Гыгыгы

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