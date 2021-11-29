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  • Витория – о ничьей с «Уфой»: «Думаю, результат справедливый»

Витория – о ничьей с «Уфой»: «Думаю, результат справедливый»

29 ноября 2021, 20:07
14

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии после матча 16-го тура РПЛ против «Уфы».

«Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.

В плане атаки у нас было мало решений, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным. Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков – Мозеса и Игнатова.

Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре», – сказал Витория.

  • Итоговый счет матча – 1:1.
  • «Спартак» отыгрался благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
  • Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 12-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Витория Руй
Комментарии (14)
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Atom2020
1638206460
И подготовка к матчу видимо была не очень хорошей ... и план на игру ... и вообще видение тренером футбола ... согласился работать с текущим балластом, покажи хоть что-то ...
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oyabun
1638207093
Под конец первого круга Витория наконец понял, что Игнатов важный игрок. Браво!
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житель СПб
1638208457
Думаю, результат совершенно несправедливый! Уфа гораздо больше заслуживала победу, чем Спартак - ничью. Но - случилось небольшое несчастье...
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eryabov1965
1638209542
Когда пишут не болельщики Спартака,что виноват во все тренер-это одно.Но я не понимаю болельщиков.В чем вина тренера?В том,что игроки (Рассказов,Ломовицкий и еще полкоманды),которые стоят чуть дешевле,или даже дороже Мозеса,а играют как любители.Желание бороться в играх РПЛ вообще у большинства игроков нет.Скамейка "короткая"-тоже вина тренера?Уже все смеются и каждый раз предлагают сменить тренера,а никто из нормальных тренеров не хочет идти в Спартак.Смена тренера ничего не даст.Руй Витория показал,что он нормальный тренер.Унаи Эмери тоже не нравился,"тренеришкой" называли.А я дума.,что сейчас в Спартаке больше половины команды "игрочишки".И им выгодно,что-бы тренер как можно чаще менялся.
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Форвард 79
1638211498
<Думаю, результат справедливый> НЕ СОВСЕМ!!!
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portero
1638213275
Руй доволен! Скоро ему выплатят компенсацию...
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paracetamol
1638217009
Один удар в створ и тот с пенальти. Хорошо играли, сказал Руй!
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хряк СМ
1638218862
Результат гавно, спасли очко, позорная игра.
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Дедуктор
1638242030
Ломовицкий почему то совсем потерял мотивацию. Как и Ларссон. А Рассказик всегда был дебилом. И при любом тренере таковым останется. Мужик годен только на грубую черновую физическую работу. Мешки с цементом такскать, типа того. А его почему то в роли футболиста держат. Какой .... он фаворит?
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zigbert
1638258291
С Уфой всегда у Спартака сложные матчи а тут еще и остались в меньшинстве. Так что эта ничья совсем неплохой результат.
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