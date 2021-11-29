Витория – о ничьей с «Уфой»: «Думаю, результат справедливый»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии после матча 16-го тура РПЛ против «Уфы».
«Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.
В плане атаки у нас было мало решений, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным. Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков – Мозеса и Игнатова.
Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре», – сказал Витория.
- Итоговый счет матча – 1:1.
- «Спартак» отыгрался благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
- Москвичи идут на 10-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 12-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»