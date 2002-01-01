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    РФС выступил с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА

    В РФС прокомментировали ситуацию с массовым задержанием фанатов ЦСКА за использование пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    «На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

    Российский футбольный союз и российская Премьер-лига сделают всe возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

    Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ЦСКА также будут приглашены на заседание», – говорится в заявлении РФС.

    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.

    Sport24: РФС может закрыть трибуны на стадионе ЦСКА на 1-3 матча

    Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии17
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      Рейтинг: +4803

      Semenycch 21 минуту назад

      Армейцев нужно наказывать жестко! Безопасность превыше всего!

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      Рейтинг: +2002

      Enter2006 > Semenycch 6 минут назад

      Вот будешь ты гулять по улице, а тебя ни за что за задницу схватят и в автозак. А потом три дня будешь сидеть и доказывать что ты не был на митинге, который проводился рядом в этот день, а полицаям будет пофиг на твои отмазки. "Безопасность превыше всего!" Ты будешь доказывать что ты не тот кто жёг фаеры, а им будет пофиг. Я понимаю, что некоторые фаны ЦСКА преступили закон, я не понимаю другого, что за фашистские режимы сейчас действуют со стороны силовиков???

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      Рейтинг: +4803

      Semenycch > Enter2006 5 минут назад

      По твоему нынешние режимы в США, Франции, Великобритании фашистские?

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      Рейтинг: +2002

      Enter2006 36 минут назад

      Чиновников РФС - в отставку! Такое впечатление как будто поножовщину устроили на матче. Да, фаеры, да - нарушение. Но зажгли их в конце матча. Никаких столкновений не было и драк, матч прерван не был. Из-за этого нужно на холоде мусорам всех людей держать? Хотите виновных найти - ищите. Что за полицейский беспредел? Что за "космонавты" упаковавшие 400+ людей? Что это за эксперименты с народом? Вспоминаются митинги, когда просто проходивших мимо людей не причастных к ним также загребали в автозаки. И камеры отключились, "хакерская атака". Над простыми людьми власть эксперименты ставит вновь??? Уроды.

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      Рейтинг: +737

      Vepras 48 минут назад

      Какая-то страусиная позиция, бей своих что б чужие боялись.

      1
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      Рейтинг: +1579

      sерж 56 минут назад

      давят простых людей, даже не виновных и всем пофиг. Ни кто за них не вступился, даже клуб за который они болеют

      5
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      Рейтинг: +26968

      silver29 57 минут назад

      Речь идет не о задержании хулиганов, а о не законном лишении свободы хоть и временно большей части не виновных болельщиков, их жизнь подверглась опасности. Практика взятия заложников применялась Тухачевским при подавлении восстания тамбовских крестьян и на временно оккупированной территории в годы ВОВ при поимки партизан и подпольщиков. Если правоохранители применяют такие же методы, то место им на свалке истории (((((

      5
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      Рейтинг: +2002

      Enter2006 58 минут назад

      Страна превратилась в диктатуру во главе с бункерной крысой. Толи ещё будет, я даже уверен, угнетать народ будут ещё сильнее, это весь принцип бункерного и его силовиков.

      5
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      Рейтинг: +1579

      sерж 58 минут назад

      прогнулись под мусоров, чмошники (рфс)

      6
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      Рейтинг: +10707

      BRO_football 1 час назад

      Фанаты ЦСКА настолько круты, что каждый из них способен в своей жопе пронести мимо охраны файер на трибуну. Горжусь!

      0
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      Рейтинг: +5286

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Футбол для фанатов, а не для мусоров. Кузьмичи поддакивающие властям не лучше их, хотите прийти и с пивком и хот-догом посидеть на по обзывать судью три два разом - идите в бар, хотите с семьёй комфортно провести время - идите в театр. Футбол без фанатов унылое зрелище. Во всём мире жгут пиро, и ничего - это часть культуры, часть боления

      8
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      Рейтинг: +619

      jet andy > GoldPlayFIFARus9 58 минут назад

      Золотые слова.

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      Рейтинг: +3816

      R_a_i_n > GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      Во всем мире стали в .опу сношаться, давайте тоже?? Пиротехнике делать нечего на стадионе. Как мне привести туда маленького ребенка?? В театр идти, или в бар?? Массовое задержание болельщиков осуждаю.

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      Рейтинг: +619

      jet andy > R_a_i_n 52 минуты назад

      Как привести семью? Очень просто. Берешь деньги и покупаешь тикеты на обычный сектор, желательно ближе к центру поля. Ибо пиротехнику обычно жгут на фанатке за воротами и гостевом.

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      Рейтинг: +26221

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 14 минут назад

      В АПЛ ( где и угловые флажки уже радужные ставят) с пиро покончили . А пшеки вон "жгут" бывает ( но и гомосятина у них не так буйно "проросла" ).
      На "Вираже" тоже палят и дымят иногда , но я не видел чтобы детей массово выводить начинали при этом( и это при закрытой крыше) . И детей на фан-секторах меньше не становится . "Всё в хорошо в меру" (с) Дж. Неру . Можно ведь и "пожечь" , но цивилизованно .

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      Рейтинг: +26221

      пьяныйхоровод > jet andy 13 минут назад

      Можно ведь и на "шайбу" в "сарай" сходить , там вроде без пиро шизят .

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      Рейтинг: +26221

      пьяныйхоровод > GoldPlayFIFARus9 10 минут назад

      ACAB .

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