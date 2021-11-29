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РФС выступил с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА

29 ноября 2021, 17:41
43

В РФС прокомментировали ситуацию с массовым задержанием фанатов ЦСКА за использование пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига сделают всe возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ЦСКА также будут приглашены на заседание», – говорится в заявлении РФС.

  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.

Sport24: РФС может закрыть трибуны на стадионе ЦСКА на 1-3 матча

Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (43)
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GoldPlayFIFARus9
1638197206
Футбол для фанатов, а не для мусоров. Кузьмичи поддакивающие властям не лучше их, хотите прийти и с пивком и хот-догом посидеть на по обзывать судью три два разом - идите в бар, хотите с семьёй комфортно провести время - идите в театр. Футбол без фанатов унылое зрелище. Во всём мире жгут пиро, и ничего - это часть культуры, часть боления
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BRO_football
1638197562
Фанаты ЦСКА настолько круты, что каждый из них способен в своей жопе пронести мимо охраны файер на трибуну. Горжусь!
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sерж
1638197898
прогнулись под мусоров, чмошники (рфс)
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Enter2006
1638197930
Страна превратилась в диктатуру во главе с бункерной крысой. Толи ещё будет, я даже уверен, угнетать народ будут ещё сильнее, это весь принцип бункерного и его силовиков.
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sерж
1638198035
давят простых людей, даже не виновных и всем пофиг. Ни кто за них не вступился, даже клуб за который они болеют
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Enter2006
1638199207
Чиновников РФС - в отставку! Такое впечатление как будто поножовщину устроили на матче. Да, фаеры, да - нарушение. Но зажгли их в конце матча. Никаких столкновений не было и драк, матч прерван не был. Из-за этого нужно на холоде мусорам всех людей держать? Хотите виновных найти - ищите. Что за полицейский беспредел? Что за "космонавты" упаковавшие 400+ людей? Что это за эксперименты с народом? Вспоминаются митинги, когда просто проходивших мимо людей не причастных к ним также загребали в автозаки. И камеры отключились, "хакерская атака". Над простыми людьми власть эксперименты ставит вновь??? Уроды.
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Вомбат
1638203317
При всем моим отвращении к фанатам, в этой ситуации я поддерживаю их. Принцип коллективной ответствености не должен применяться никогда и ни к кому.
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владимир миронов
1638206529
Что же это делается? Почему страдают невинные люди? Какой год на дворе? 37-й?
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sochi-2013
1638209160
Воистину, чем младше блогер, тем сильнее он пострадал от сталинских репрессий. Защитники хреновы, вы представляете, что было бы закричи кто-нибудь: Пожар!!!!- какая началась бы давка, и сколько людей могло в ней погибнуть?!!!!!!
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Spinorr
1638213174
Те, кто зажёг файеры дебилы. Те, кто допустил их пронос на стадион - подлецы. Тот, кто дал указание задержать болельщиков - тупой и трусливый руководитель. В первую очередь надо разбираться, как запрещённые предметы попадают на стадион. Я бы задержал всех, кто производил досмотр, а не болельщиков.
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