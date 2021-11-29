РФС выступил с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА

В РФС прокомментировали ситуацию с массовым задержанием фанатов ЦСКА за использование пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига сделают всe возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.

Результаты проверки, которая сейчас проводится РПЛ, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ЦСКА также будут приглашены на заседание», – говорится в заявлении РФС.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.

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