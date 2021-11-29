Sport24: РФС может закрыть трибуны на стадионе ЦСКА на 1-3 матча

КДК РФС может наложить санкции на ЦСКА за использование фанатами пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

По информации Sport24, ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей. РФС примет решение в четверг, 2 ноября.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.

Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»