Sport24: РФС может закрыть трибуны на стадионе ЦСКА на 1-3 матча

так скоро и так всё закончится уйдут в отпуск на 2.5 месяца нигде нет такого большого перерыва вот где беда нашего футбола надо строить крытые стадионы и играть круглый год как во всём мире
КДК РФС может наложить санкции на ЦСКА за использование фанатами пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
По информации Sport24, ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей. РФС примет решение в четверг, 2 ноября.
- После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
- Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
- Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.
Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»