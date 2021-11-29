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    Sport24: РФС может закрыть трибуны на стадионе ЦСКА на 1-3 матча

    КДК РФС может наложить санкции на ЦСКА за использование фанатами пиротехники в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    По информации Sport24, ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей. РФС примет решение в четверг, 2 ноября.

    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек. Полиция составила более 50 административных протоколов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15158

      Garrincha58 53 минуты назад

      так скоро и так всё закончится уйдут в отпуск на 2.5 месяца нигде нет такого большого перерыва вот где беда нашего футбола надо строить крытые стадионы и играть круглый год как во всём мире

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      Рейтинг: +14139

      KLIM777 > Garrincha58 32 минуты назад

      надо было...но у нас ведь все делается через одно место.

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      Рейтинг: +3816

      R_a_i_n 54 минуты назад

      Это самое идиотское наказание из возможных. Играть при пустых трибунах?? Для кого футбол? Для народа? Или для олигархов писю...нами меряться?

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      Рейтинг: +754

      mama1991 1 час назад

      х у л я там блокировать?)))) там и так три червя на матч приходит, ща еще болелы под обидятся, и ваще будет цско сам себя веселить, реально смотрю, цска заканчивается.... а может уже закончилось, после слуцыка команда превратилась в средняка...

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      Рейтинг: +1556

      Олег1204 1 час назад

      А когда закроют Москву от несанкционированных сборов таджиков которые ограничиваются просьбами слабовиков просто разойти,но не трогают.

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      Рейтинг: +4803

      Semenycch 1 час назад

      Я голосую за жесткое наказание.

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