Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

51 человека привлекли к административной ответственности по итогам матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).
В МВД сообщили, что протоколы были составлены по четырем статьям:
- 25 – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;
- 23 – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
- 2 – «Мелкое хулиганство»;
- 1 – «Уклонение от исполнения административного наказания».
Источник: МВД