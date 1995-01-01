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    Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

    51 человека привлекли к административной ответственности по итогам матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

    В МВД сообщили, что протоколы были составлены по четырем статьям:

    • 25 – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;
    • 23 – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
    • 2 – «Мелкое хулиганство»;
    • 1 – «Уклонение от исполнения административного наказания».

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    Источник: МВД

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +26948

      silver29 1 час назад

      Кстати кто не знает происхождение слова "мусор", это идет с царских времен тогда существовал Московский Уголовный Сыск (МУС), от этого и пошло в народ.

      0
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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 1 час назад

      Идет отработка взаимодействия полиции и транспортных средств
      по доставке задержанных в отделения, которая пригодится при
      борьбе с несанкционированными шествиями, митингами и стихийными объединениями людей.

      0
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      Рейтинг: +1974

      Enter2006 2 часа назад

      А остальных 350+ задержали ради цирка?

      2
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      Рейтинг: +23024

      vladimir-7 2 часа назад

      Кто разрешил снять одежду до пояса и кричать на стадионе?

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      Рейтинг: +15156

      Garrincha58 2 часа назад

      матч скучный так фаны решили по развлечься спланированная акция для скорейшего внедрения FAN ID

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      Рейтинг: +14675

      paracetamol 2 часа назад

      Если всех оштрафовать, то полиция неплохо заработает!

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      Рейтинг: +1629

      Dr.Metal > paracetamol 2 часа назад

      Штрафы не полиции платятся

      1
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      Рейтинг: +151

      Болотные > Dr.Metal 1 час назад

      Он слишком глуп для таких тонкостей.

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