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  • Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

29 ноября 2021, 12:31
7

51 человека привлекли к административной ответственности по итогам матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2).

В МВД сообщили, что протоколы были составлены по четырем статьям:

  • 25 – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», из них 14 – за использование пиротехнических изделий;
  • 23 – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
  • 2 – «Мелкое хулиганство»;
  • 1 – «Уклонение от исполнения административного наказания».

Источник: МВД
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (7)
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paracetamol
1638178595
Если всех оштрафовать, то полиция неплохо заработает!
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Garrincha58
1638178696
матч скучный так фаны решили по развлечься спланированная акция для скорейшего внедрения FAN ID
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vladimir-7
1638178729
Кто разрешил снять одежду до пояса и кричать на стадионе?
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Enter2006
1638180772
А остальных 350+ задержали ради цирка?
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vladimir-7
1638183413
Идет отработка взаимодействия полиции и транспортных средств по доставке задержанных в отделения, которая пригодится при борьбе с несанкционированными шествиями, митингами и стихийными объединениями людей.
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paracetamol
1638202402
350 пожалели, а зря! Наверно откупились?
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