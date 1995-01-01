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    Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

    Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» выступило с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов столичного клуба после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    «Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания. Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать – но никак не удивлять.

    Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan ID? Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости.

    Всегда с пониманием относились к его руководству, которое подчеркивало, насколько важное место занимают фанаты в жизни клуба и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах.

    Вчера после яркого пиротехнического шоу, что так нравятся одному из руководителей клуба (по его собственному признанию в одном из интервью), которое было единственным светлым пятном на протяжении всего матча (это отмечают как зрители, присутствующие на стадионе, так и те, кто следил за ходом игры у экранов телевизоров) и в результате которого не пострадал ни один человек, произошла ситуация, при которой незваные гости пришли в наш дом и установили в нем свои порядки, лишающие людей базовых человеческих прав.

    Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на 3-4 часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа столицы, не получая никакой поддержки – ни моральной, ни продовольственной, ни юридической.

    Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов.

    А спустя 3 часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении «правонарушителей», при этом лицемерно умолчав о полутора тысячах попавших под раздачу невиновных людей. Даже с торчком Ерeменко, предавшим ЦСКА, руководство расставалось по-человечески, а людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу – просто продало с потрохами.

    ЦСКА – это мы! Вы – лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете.

    Движение ЦСКА проходило не одно испытание на своем веку, и это не станет исключением. События сегодняшней ночи нас только закалили, мы стали еще сплочeннее, ведь по-другому быть и не может, когда надеешься только на себя.

    Парням, до сих пор остающимся в заточении – терпения, мы с вами! Представителям других движений, СМИ и публичным персонам, выразившим слова поддержки армейцам – огромное человеческое спасибо.

    Фанат – не преступник! Стадион – не тюрьма!» – говорится в заявлении объединения «Люди в чeрном».

    • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
    • Всего силовики забрали 408 человек.

    Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Люди в черном»

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    Комментарии48
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      Рейтинг: +7589

      FanatSerj 54 минуты назад

      Аплодирую правоохранительным органам громко и стоя, пойду даже фаер зажгу в их честь, не в общественном месте естественно )))
      Давно пора взяться за эти анти-социальные группировки, которые ещё и поддерживаются клубами, а они в ответ даже дома вот так гадят, это же насколько надо быть не благодарным. В РПЛ теперь куча новых красавцев стадионов и к ним надо относится бережно, вот Галицкий всё правильно делает в Краснодаре его стадион, дом который построил он сам и правила в нем установил правильные, остальным тоже на это равняться надо. И я что то не вижу недостатка болельщиков на его стадионе.

      1
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      Рейтинг: +435

      PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Фанаты должны приходить на стадион и поддерживать команду. Кричать кричалки, махать флагами, петь и плясать - да!
      Но если каким-то дурачкам из-за отсутствия мозгов нравится жечь пиротехнику - это должно быть наказуемо. Этим дымом дышат все на стадионе, дети, женщины, и прочие болельщики команды, которые пришли на футбол. Почему они обязаны этим дышать? Отловить по камерам дурачков с фаерами и поголовно запретить посещать матчи, пусть дома у телевизоров жгут и дышат

      1
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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > PFC CSKA MOSCOW 45 минут назад

      только это до 30 человек... а пострадало от силовиков ~500... как-то методы на варварские смахивают...

      1
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      Рейтинг: +301

      Great Tartaria 1 час назад

      хорошее пиро шоу украшает футбол, на поле никто не кидал, люди не пострадали и да, в век технологий, на новом стадионе под прицелом сотни камер нужно было всех кошмарить???? это срамота, хотите наказать "грубо нарушивших" закон- техника в помощь!!! Может армейцы поймут что они уже в полицейском государстве .... а уколотоых и проколотых противно тут читать.... сегодня армейцы- завтра ты и не стоит думать что ты правильный парень поэтому тебе ничего не грозит...

      3
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      Рейтинг: +1001

      aubergine > Great Tartaria 29 минут назад

      У людей на самом деле ужасная логика, в стиле "запретить и не пущать". Пиро и прочие перфы на фанатке никому не вредят, если на поле петарды не метать и в болельщиков. А вот ниже некоторые отписались о недопустимости "пиро" и прочего. Если так боятся петард, то пусть на обычных трибунах сидят.

      0
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      Рейтинг: +5910

      mamba9090909 1 час назад

      Одни поджигали, другие одобрительно молчали, а виноваты те, кто осудил это.))

      4
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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > mamba9090909 1 час назад

      а такая логика видать у наших людей везде
      выходят на митинг - орут оскорбительные фразы полицейским - жалуются что избили или забрали
      "отличная логика"))

      1
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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL 1 час назад

      они конечно лицемерные трусы и предатели..судя по тому что с командой происходит
      но наш народ порой не отличается умом..сами подожгли - сами ноют
      в чем проблема то? не справедливо что задерживали всех?
      да вроде бы все очевидно..в следующий раз увидев рядом с собой дауна поджигающего что либо..втащишь ему, чтобы он это не делал и все

      ужасно убого это смотрелось
      игры от обеих команд не было..че вы там жечь то начали? зачем?
      на шашлычки сгоняйте тогда, а не на недофутбол, где еще и закон нарушаете

      3
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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > FENIX-SL 43 минуты назад

      подожгли максимум 20 человек, а варварские методы на более чем 500 человек... если по Вашему это норма, то мне вас искренне жаль... Если вы будете стоять в банке в очереди, а его начнут грабить, и по итогу увезут всех кошмарить - это норма?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > Аид666 41 минуту назад

      да
      а почему 480 человек смотрели на эти 20 и не сказали что НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ
      более чем уверен что они либо поддержали, либо стояли как амебы

      0
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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > FENIX-SL 40 минут назад

      а что им надо было - херачить их и еще присесть за применение силы? Странная у вас логика, ей богу...

      1
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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > Аид666 40 минут назад

      не могу представить чтобы на условной Альянц арене или на Этихад или Олд Трафорде занимались такой фигней
      там моментально закроют проход идиотам
      почему то у нас люди считают колхозное поведение нормой

      0
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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > FENIX-SL 37 минут назад

      там этим занимаются специально обученные люди, называются стюарды... при необходимости помогает полиция....

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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > Аид666 36 минут назад

      пфф
      ну вот видишь какой у тебя подход

      но не пресекли нарушение в своих рядах - наказаны все
      все справедливо
      элементарный урок воспитания, при том по делу
      можно словесно быдляку указать место, чтобы не подставляли остальных, вроде бы это логично
      не должно быть в рядах фанатов ЦСКА скотин которые своими действиями подставляют других. пусть от своих же люлей получают

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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > Аид666 34 минуты назад

      бедняги стюарды знаешь сколько получают?
      почему они должны воспитывать людей? если на то есть родители и жизнь в целом)
      быдляка не должно быть даже на фанатке! у спартака пусть будут..им то че! а вот за ЦСКА мне обидно

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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > FENIX-SL 32 минуты назад

      причем тут у меня подход? это Европа, и всё работает... а если стюарды на местах херней страдают и некомпетентны решить вопрос во время нарушения, а решать пост-фактум, это уже проблема организованности мероприятия, на что РФС и указал... Люди в чьи должностные входит устранять подобное, прокрастинируют, а потом вешают на весь сектор - БРАВО!

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      Рейтинг: +2414

      Аид666 > FENIX-SL 30 минут назад

      какая разница сколько они получают? не нравится зарплата - ищите другое место... вы согласились выполнять за указанную сумму работу, так в чем проблема? т.е. вы предлагаете раскидать теперь их обязанности на всех болельщиков - только потому что у них ЗП маленькая?

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      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > Аид666 21 минуту назад

      я согласен с этим
      но люди должны начинать с себя
      и в своих рядах пресекать подобное
      ну реально если 20 человек..пфф никак не решить вопрос?
      подойти к стюардам и указать..вот так то так то
      придут и выведут эти 20 человек
      но ведь люди судя по сектору и остальные поддерживали..вот в чем дело))
      пусть свиньи занимаются идиотизмом
      ЦСКА должен быть лучше всех

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      Рейтинг: +1191

      zarsm 1 час назад

      Кузьмичи негодуют))

      4
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      ...
      Рейтинг: +321

      чаппай > zarsm 1 час назад

      Мамкины фулюганы поскуливают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5674

      sochi-2013 1 час назад

      " На "фанатку" приходят не футбол смотреть, скажу по секрету, и уж тем более не инстаграмиться и т.д." (дословная цитата из нижесказанного)

      4
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      Рейтинг: +10707

      BRO_football 2 часа назад

      Скорее бы уже FAN ID ввели, чтобы на трибунах стало меньше всякого быдла, которое приходит только пить пиво, жечь пиротехнику, сжигать стулья и бить морду. Из-за них все проблемы и должны страдать приличные болельщики

      5
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      Рейтинг: +1191

      zarsm > BRO_football 1 час назад

      Иди в театр, друг)

      6
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      ...
      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > zarsm 1 час назад

      при чем тут театр?
      поджоги всякого дерьма как то поддерживают команду?
      вот это новость!
      а если не поддерживают..то зачем оно надо?

      посмотри на примерные трибуны в Англии
      там страсти хватает у людей и футбол достойный
      но не жгут всякое говно
      или у нас привычка у людей мыслить наоборот? лишь бы не как в нормальных местах? лишь бы ущербнее выглядело и быдло развивалось?

      5
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      ...
      Рейтинг: +8494

      САДЫЧОК > zarsm 44 минуты назад

      Скоро и в театре и в туалетах введут !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5626

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Любые объединения людей пугают нашу власть.

      9
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      ...
      Рейтинг: +11816

      Cleaner > Добрый Бобер 2 часа назад

      Не нужно хулиганство приравнивать к политике. Есть что сказать власти - иди на митинг.(

      4
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      ...
      Рейтинг: +321

      чаппай > Cleaner 1 час назад

      Только будь готов с митинга на несколько лет уехать в места не столь отдаленные, быть отчисленным с универа, быть уволенным с работы и тд

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11816

      Cleaner > чаппай 54 минуты назад

      Не готов идти на митинг - сиди дома. И не баламуть читателей Бомбардира...

      0
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      ...
      Рейтинг: +321

      чаппай > Cleaner 14 минут назад

      Поэтому и сидит запуганная страна дома, хвост поджавши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11816

      Cleaner 2 часа назад

      А мне вот ваше файер-шоу не понравилось совсем. Нравится пиротехника - езжайте в специально отведенное место, приглашайте репортеров, телевидение и всех желающих на это полюбоваться, и вперед - дымить и салютовать! А на стадионе смотрите игру, поддерживайте команду. А не СЕБЯ ПОКАЗЫВАЙТЕ. Поддерживаю руководство клуба в том, что на трибунах должен быть порядок...

      ПС: И не нужно говорить от имени ВСЕХ болельщиков ЦСКА.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1001

      aubergine > Cleaner 2 часа назад

      Каждый имеет право на своё мнение, но на мой взгляд "фанатка" без пиротехники, файеров и мощной шизы и не "фанатка" вовсе. Любо дорого посмотреть как в Европе зажигают фанаты. А наше российское футбольное руководства на пару с ментами наверное мечтает, чтобы все болели как в стране советов - сидели на попе ровно, уныло хлопали в ладоши, и не дай Бог, чтоб баннеры какие были, или ужас то какой дым пускать начали. На "фанатку" люди и идут не чтоб футбол посмотреть, а чтоб команду свою поддержать, покричать, пошуметь, пожечь всякую хрень. Это создаёт непередаваемую крутую атмосферу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +11816

      Cleaner > aubergine 2 часа назад

      У меня, наверное, память короткая. Напомните мне, ГДЕ в Европе "зажигают фанаты"? Или Вы хотите вернуть времена, кода файеры летели на поле, а пожарные ходили и собирали их совочками? Девяностые прошли, хватит беспредела. Спасибо, но такого "футбола" нам НЕ НУЖНО...(

      4
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      Рейтинг: +1001

      aubergine > Cleaner 2 часа назад

      Посмотрите тематические группы во ВКонтакте типа OfNews. Там частенько выкладывают забугорные перфы. Фаерам на поле конечно не место, но вот на трибунах, подчёркиваю, на "ФАНАТКЕ" очень даже можно и нужно жечь. На "фанатку" приходят не футбол смотреть, скажу по секрету, и уж тем более не инстаграмиться и т.д.)

      0
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      ...
      Рейтинг: +4042

      FENIX-SL > aubergine 1 час назад

      это забугорные перфы сербских или турецких команд то? или команд низщих дивизионов играющих на "школьном дворе"?
      отличное направление развития))
      вместо того чтобы вести себя по-человечески, лучше провоцировать полицию и потом обкладывать руководство?

      удивительным образом быдляк из России легко выкупить находясь за границей
      не умение себя вести, вы*боны на ровном месте, навязывание свои устоев без аргументов..все о быдляке
      этим можно гордиться разве? как это можно защищать вообще?

      2
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      Рейтинг: +321

      чаппай > aubergine 1 час назад

      Попробую на Олд Траффорд, эмирэйтс или Камп ноу файер зажги, навсегда дорогу на стадион забудешь

      2
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      Рейтинг: +1001

      aubergine > чаппай 28 минут назад

      А на стадионе Аякса можно, например. И это очень круто выглядит. Если не бросаться фаерами на поле и в людей, то ничего страшного в этом нет.

      0
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      Рейтинг: +1001

      aubergine > FENIX-SL 27 минут назад

      Не понял к чему тут пространные рассуждения про вы..боны и быдляк. Быдляк обычно любит осуждать всех тех, кто живёт и думает иначе.

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