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  • Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

29 ноября 2021, 15:40
38

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» выступило с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов столичного клуба после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания. Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать – но никак не удивлять.

Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan ID? Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости.

Всегда с пониманием относились к его руководству, которое подчеркивало, насколько важное место занимают фанаты в жизни клуба и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах.

Вчера после яркого пиротехнического шоу, что так нравятся одному из руководителей клуба (по его собственному признанию в одном из интервью), которое было единственным светлым пятном на протяжении всего матча (это отмечают как зрители, присутствующие на стадионе, так и те, кто следил за ходом игры у экранов телевизоров) и в результате которого не пострадал ни один человек, произошла ситуация, при которой незваные гости пришли в наш дом и установили в нем свои порядки, лишающие людей базовых человеческих прав.

Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на 3-4 часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа столицы, не получая никакой поддержки – ни моральной, ни продовольственной, ни юридической.

Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов.

А спустя 3 часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении «правонарушителей», при этом лицемерно умолчав о полутора тысячах попавших под раздачу невиновных людей. Даже с торчком Ерeменко, предавшим ЦСКА, руководство расставалось по-человечески, а людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу – просто продало с потрохами.

ЦСКА – это мы! Вы – лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете.

Движение ЦСКА проходило не одно испытание на своем веку, и это не станет исключением. События сегодняшней ночи нас только закалили, мы стали еще сплочeннее, ведь по-другому быть и не может, когда надеешься только на себя.

Парням, до сих пор остающимся в заточении – терпения, мы с вами! Представителям других движений, СМИ и публичным персонам, выразившим слова поддержки армейцам – огромное человеческое спасибо.

Фанат – не преступник! Стадион – не тюрьма!» – говорится в заявлении объединения «Люди в чeрном».

  • В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.
  • Всего силовики забрали 408 человек.

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»

Источник: телеграм-канал «Люди в черном»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (38)
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Enter2006
1638191430
Хорошее заявление, фаны ЦСКА молодцы, держитесь!
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Добрый Бобер
1638192642
Любые объединения людей пугают нашу власть.
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BRO_football
1638193565
Скорее бы уже FAN ID ввели, чтобы на трибунах стало меньше всякого быдла, которое приходит только пить пиво, жечь пиротехнику, сжигать стулья и бить морду. Из-за них все проблемы и должны страдать приличные болельщики
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sochi-2013
1638194212
" На "фанатку" приходят не футбол смотреть, скажу по секрету, и уж тем более не инстаграмиться и т.д." (дословная цитата из нижесказанного)
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zarsm
1638194235
Кузьмичи негодуют))
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mamba9090909
1638195310
Одни поджигали, другие одобрительно молчали, а виноваты те, кто осудил это.))
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Great Tartaria
1638197243
хорошее пиро шоу украшает футбол, на поле никто не кидал, люди не пострадали и да, в век технологий, на новом стадионе под прицелом сотни камер нужно было всех кошмарить???? это срамота, хотите наказать "грубо нарушивших" закон- техника в помощь!!! Может армейцы поймут что они уже в полицейском государстве .... а уколотоых и проколотых противно тут читать.... сегодня армейцы- завтра ты и не стоит думать что ты правильный парень поэтому тебе ничего не грозит...
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PFC CSKA MOSCOW
1638197551
Фанаты должны приходить на стадион и поддерживать команду. Кричать кричалки, махать флагами, петь и плясать - да! Но если каким-то дурачкам из-за отсутствия мозгов нравится жечь пиротехнику - это должно быть наказуемо. Этим дымом дышат все на стадионе, дети, женщины, и прочие болельщики команды, которые пришли на футбол. Почему они обязаны этим дышать? Отловить по камерам дурачков с фаерами и поголовно запретить посещать матчи, пусть дома у телевизоров жгут и дышат
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FanatSerj
1638198106
Аплодирую правоохранительным органам громко и стоя, пойду даже фаер зажгу в их честь, не в общественном месте естественно ))) Давно пора взяться за эти анти-социальные группировки, которые ещё и поддерживаются клубами, а они в ответ даже дома вот так гадят, это же насколько надо быть не благодарным. В РПЛ теперь куча новых красавцев стадионов и к ним надо относится бережно, вот Галицкий всё правильно делает в Краснодаре его стадион, дом который построил он сам и правила в нем установил правильные, остальным тоже на это равняться надо. И я что то не вижу недостатка болельщиков на его стадионе.
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житель СПб
1638204852
Надо разлепить пельмени! Стадион - конечно, не тюрьма. Но фанат - нередко преступник. Увы. Безусловно, жаль невинно пострадавших. Но нормальные люди, как правило, не занимают фанатские трибуны за воротами! Они сидят в других местах и спокойно смотрят футбол. Дальше. Людей жалко, их надо было поддержать, администрация клуба должна была что-то сделать - обеспечить юридическую поддержку, обеспечить чай горячий, в конце концов... Но и бред насчет "красивого файер-шоу" - это другая крайность! У меня вообще мелькнула мысль, что матч остановят. Это - хулиганство, и весьма опасное. т.к. публичное. Надо привыкать. что сейчас каждый может быть идентифицирован - система распознавания лиц работает. Старший брат...
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