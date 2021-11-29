Фанаты ЦСКА – руководству клуба: «Лицемерные трусы и предатели. Продали болельщиков с потрохами»

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чeрном» выступило с заявлением по ситуации с массовым задержанием фанатов столичного клуба после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Про беспредел со стороны правоохранительных органов за последние сутки сказано столько, что цитировать коллег по цеху или медиа уже нет никакого желания. Курс на выживание фанатов со стадионов был выбран не одно десятилетие назад, и каждый новый виток репрессий может только возмущать – но никак не удивлять.

Стоит ли говорить, что вчера мы увидели во всей красе всю несостоятельность навязываемой нам сверху системы Fan ID? Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами: мы с командой и в горе, и в радости.

Всегда с пониманием относились к его руководству, которое подчеркивало, насколько важное место занимают фанаты в жизни клуба и старались находить компромиссы во всех спорных вопросах.

Вчера после яркого пиротехнического шоу, что так нравятся одному из руководителей клуба (по его собственному признанию в одном из интервью), которое было единственным светлым пятном на протяжении всего матча (это отмечают как зрители, присутствующие на стадионе, так и те, кто следил за ходом игры у экранов телевизоров) и в результате которого не пострадал ни один человек, произошла ситуация, при которой незваные гости пришли в наш дом и установили в нем свои порядки, лишающие людей базовых человеческих прав.

Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на 3-4 часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа столицы, не получая никакой поддержки – ни моральной, ни продовольственной, ни юридической.

Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов.

А спустя 3 часа и вовсе выпустили позорное заявление, где сделали акцент на осуждении «правонарушителей», при этом лицемерно умолчав о полутора тысячах попавших под раздачу невиновных людей. Даже с торчком Ерeменко, предавшим ЦСКА, руководство расставалось по-человечески, а людей, отдавших свои сердца, время и деньги любимому клубу – просто продало с потрохами.

ЦСКА – это мы! Вы – лицемерные трусы и предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях и не попасть в немилость к власть имущим хозяевам. Ничего, кроме презрения, от нас вы не заслуживаете.

Движение ЦСКА проходило не одно испытание на своем веку, и это не станет исключением. События сегодняшней ночи нас только закалили, мы стали еще сплочeннее, ведь по-другому быть и не может, когда надеешься только на себя.

Парням, до сих пор остающимся в заточении – терпения, мы с вами! Представителям других движений, СМИ и публичным персонам, выразившим слова поддержки армейцам – огромное человеческое спасибо.

Фанат – не преступник! Стадион – не тюрьма!» – говорится в заявлении объединения «Люди в чeрном».

В конце матча фанаты ЦСКА использовали пиротехнику на арене, что запрещено.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Всего силовики забрали 408 человек.

Полиция составила более 50 административных протоколов на зрителей матча ЦСКА – «Зенит»