Журналист Карпов: Березуцкий хочет вернуть Вагнера в ЦСКА. Гинер вновь блокирует переход

Тренерский штаб ЦСКА заинтересован в возвращении нападающего Вагнера Лава. В 37-летнем бразильце видят играющего тренера.

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер столичного клуба Алексей Березуцкий поддерживает возвращение Вагнера с 2020 года. Однако, как и в прошлом году, против перехода бразильца выступает президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Летом 2020 года Лав тогда разорвал контракт с «Коринтиансом», но Гинер в последний момент заблокировал его переход в ЦСКА. Вот и на этот раз — заметно активное сопротивление такому раскладу», – сообщает Карпов.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

25 ноября Вагнер провел последний матч за «Кайрат».

Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»