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    Журналист Карпов: Березуцкий хочет вернуть Вагнера в ЦСКА. Гинер вновь блокирует переход

    Тренерский штаб ЦСКА заинтересован в возвращении нападающего Вагнера Лава. В 37-летнем бразильце видят играющего тренера.

    По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер столичного клуба Алексей Березуцкий поддерживает возвращение Вагнера с 2020 года. Однако, как и в прошлом году, против перехода бразильца выступает президент ЦСКА Евгений Гинер.

    «Летом 2020 года Лав тогда разорвал контракт с «Коринтиансом», но Гинер в последний момент заблокировал его переход в ЦСКА. Вот и на этот раз — заметно активное сопротивление такому раскладу», – сообщает Карпов.

    • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • 25 ноября Вагнер провел последний матч за «Кайрат».

    Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      jek718875 4 минуты назад

      И правильно делает,каким местом он поможет,все видят на примере ПРОМЕСА,РОНДОНА и других пенсионеров(пусть внуков нянчат)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Беспонтий 23 минуты назад

      кто то втемяшил гинеру
      что из кайрата путь только на матч тв
      или в спортивные директора

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1566

      sерж 27 минут назад

      вот такого игрока цска и не хватает, хотя бы до конца сезона зацепится за еврокубки

      1
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