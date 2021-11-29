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  • Журналист Карпов: Березуцкий хочет вернуть Вагнера в ЦСКА. Гинер вновь блокирует переход

Журналист Карпов: Березуцкий хочет вернуть Вагнера в ЦСКА. Гинер вновь блокирует переход

29 ноября 2021, 14:49
21

Тренерский штаб ЦСКА заинтересован в возвращении нападающего Вагнера Лава. В 37-летнем бразильце видят играющего тренера.

По информации журналиста Ивана Карпова, главный тренер столичного клуба Алексей Березуцкий поддерживает возвращение Вагнера с 2020 года. Однако, как и в прошлом году, против перехода бразильца выступает президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Летом 2020 года Лав тогда разорвал контракт с «Коринтиансом», но Гинер в последний момент заблокировал его переход в ЦСКА. Вот и на этот раз — заметно активное сопротивление такому раскладу», – сообщает Карпов.

  • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • 25 ноября Вагнер провел последний матч за «Кайрат».

Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Березуцкий Алексей Гинер Евгений
Комментарии (21)
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sерж
1638186989
вот такого игрока цска и не хватает, хотя бы до конца сезона зацепится за еврокубки
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Беспонтий
1638187231
кто то втемяшил гинеру что из кайрата путь только на матч тв или в спортивные директора
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jek718875
1638188381
И правильно делает,каким местом он поможет,все видят на примере ПРОМЕСА,РОНДОНА и других пенсионеров(пусть внуков нянчат)
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Niko
1638188830
стареет Леннорович.
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aubergine
1638189208
А кто должен решать нужен ли игрок команде? Тренер или президент? Если это решает не тренер, то как с него можно спрашивать если с игрой что-то не так? А то как получается - "Алёша, ты нам результат покажи, но игрока ,который тебе нужен мы хрен купим". Хрень какая-то.
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НИКиколай
1638191371
Что то в управлении ЦСКА происходит..игроков не берут,профессиональных тренеров то же,и в то же время хотят попасть в лигу чемпионов..состав отвечает уровню ФНЛ...Наверное Гинер хочет слить клуб,что бы за бесценок выкупить его у ВЭБА..иначе просто не видится логики..в этом сезоне в лучшем случае в 10 попадем..
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BlackMurder
1638193676
Берите Кокорина, вам какая разница с кем позориться?
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BRO_football
1638197857
Зачем? Какой смысл? У Вагнера даже тренерского опыта никакого нет. Он хотя бы тренерские курсы проходил? Вряд ли. Кто его будет обучать? Лёша Березуцкий, который сам совсем недавно главным тренером стал? Не сомневаюсь в огромном вкладе, который внес Вагнер Лав в игру ЦСКА как футболист, но на данный момент он бесполезен.
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pld
1638206124
Командой давно уже Бабаев правит, а Гинер не при делах. Не он ли хвастал личными покупками, пока в лужу не сел.
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НИКиколай
1638207417
Вагнер несомненно принесёт пользу!ВСе проблемы у команды от того ,что в ней одна молодёжь,исчез сплав молодости и опыта,а это несомненно важно!С Вагнером молодежь наберется не только опыта ,но и технического профессионализма,рядом с ним они будут учиться и перенимать опыт,а так они как были деревянные так и останутся,потому что варятся в своем болоте ,а научиться некому,нет ни огроков,ни тренера опытного и профессионального...
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