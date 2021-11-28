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  • Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

28 ноября 2021, 20:32
14

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение форварда Вагнера Лава. Ранее сообщалось, что за подписание контракта с 37-летним бразильцем выступил тренерский штаб клуба.

– Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?

– Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

– То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА?

– Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.

  • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • 25 ноября Вагнер провел последний матч за «Кайрат».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Березуцкий Алексей
Комментарии (14)
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житель СПб
1638121643
Все возвращаются домой?! Велкам.
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Cubinec1989
1638121647
Он точно не хуже 90% напов многих клубов РПЛ
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Dr.Metal
1638122354
Да не помешал бы точно
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SPACE TRUCKIN
1638122741
.... было бы интересно понаблюдать за Вагнером в ЧР снова...если он действительно в форме...
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Snek
1638125274
Мы в ФНЛ собираемся что ли? Нафига подписывать игрока, по общим меркам выше среднего, которому уже 37 и его карьера в явном закате уже?
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PAREVG.
1638125537
Интересно, ему 40 уже стукнуло, или осталось полгода - год???
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SunRomeS
1638127929
ВАГНЕР, домой пора, а то жопа к лицу, всё ближе и ближе!!!!
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Ziklop
1638129433
после сегодняшней игры , срочно Ваню возвращать! пусть покажет как надо забивать.
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Форвард 79
1638162211
Не надо смотреть в паспорт. Сейчас есть игроки и в 25 хуже и медленнее пенсионеров. Подписать на год с возможностью продления, а там видно будет.
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zigbert
1638170764
Вероятность его появления в ЦСКА велика. Тем более он придет свободным агентом.
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