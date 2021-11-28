Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение форварда Вагнера Лава. Ранее сообщалось, что за подписание контракта с 37-летним бразильцем выступил тренерский штаб клуба.

– Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?

– Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

– То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА?

– Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.