Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Березуцкий – о возвращении Вагнера в ЦСКА: «Он находится в прекрасной форме»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможное возвращение форварда Вагнера Лава. Ранее сообщалось, что за подписание контракта с 37-летним бразильцем выступил тренерский штаб клуба.

    – Какое отношение главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого к потенциальному возвращению Вагнера Лава?

    – Всегда положительное. Не считая того, что он находится в прекрасной спортивной форме.

    – То есть в будущем мы можем увидеть его в составе ЦСКА?

    – Вы спросили отношение Алексея Березуцкого. Он свое отношение высказал.

    • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • 25 ноября Вагнер провел последний матч за «Кайрат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91623
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68259
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru