Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может зимой вернуться в московский клуб.
За подписание контракта с 37-летним футболистом выступил тренерский штаб столичной команды.
Однако окончательное решение по возможному трансферу будет принимать руководство клуба, которое уже блокировало его переход в 2020 году.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- До последнего времени Вагнер Лав выступал за «Кайрат».
Источник: Metaratings