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    Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может зимой вернуться в московский клуб.

    За подписание контракта с 37-летним футболистом выступил тренерский штаб столичной команды.

    Однако окончательное решение по возможному трансферу будет принимать руководство клуба, которое уже блокировало его переход в 2020 году.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • До последнего времени Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +529

      111ax 21 минуту назад

      Вагнер и в 37 будет лучшим во всем РПЛ этом обоссаном

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3171

      aaaaahhhh > 111ax 19 минут назад

      дай то Бог:))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3171

      aaaaahhhh 22 минуты назад

      ему вроде 37 будет....., явно Кайрат перерос:))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4009

      FENIX-SL 1 час назад

      ураааа!
      будет тогда смысл включать матчи ЦСКА опять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21758

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как показывает опыт, такие возвращения не оправдывают надежды, лишь слегка возбуждают маркетинг. Былые заслуги на поле не дают результата. Самый яркий пример - Промес. Это уже не тот Промес, которого мы видели раньше у нас в команде, а какой-то средний игрочишка неспособный усилить игру Спартака. А деньги за былые заслуги клубы платят как за реальные. На мой взгляд, это тот самый случай, когда надо ставить и натаскивать молодых.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4009

      FENIX-SL > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      сравнил жопу с пальцем
      и это не из-за неприязни к спартаку говорю

      Промес и пальца Вагнера не стоит

      4
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      ...
      Рейтинг: +23006

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В ЦСКА проверено это и Вагнер, и Муса

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2590

      Блямба 1 час назад

      Стрёмно это.
      Но толк будет.Бесстремянно несётся Красная Армия куда-то.
      Нужно знамя,пусть и слегка повисшее..
      Хотя-бы на год.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11835

      Литейный4 2 часа назад

      Вагнер был лучшим легионером в истории российского чемпионата в одном ряду с Халком и Данни. Они были украшением футбола. Но время их ушло безвозвратно. Вон у свиней пример губошлёп Промяс. Младше Вагнера на 8 лет, а уже сбитый лётчик. гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > Литейный4 1 час назад

      Степан хай алл!!!
      Как оно не че??
      Не закадировался???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23006

      vladimir-7 > Литейный4 1 час назад

      А он и летчиком не был, так пассажиром в грузовом отсеке самолета.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      Parham 2 часа назад

      А куда Заболотного, Чалого и Эджуке девать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +21758

      DOCTOR PENALTY > Parham 1 час назад

      Эджуке пока оставить, Заболотного вернуть назад, а Чалову пора отчаливать в другое место, не прёт ему с конями.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4009

      FENIX-SL > Parham 1 час назад

      Эджуке + Вагнер
      это будет как минимум больше результата приносить нежели как раз сраные чаловы и заболотные
      это будет красиво!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15140

      Garrincha58 > Parham 1 час назад

      Антоху в ФНЛ Чалова в Арсенал а Эджуке в аренду в Ахмат

      0
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      ...
      Рейтинг: +23006

      vladimir-7 > Parham 1 час назад

      Ну ты ещё Акинфеева с Фернандесом забыл указать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 часа назад

      хахахаха))))) Ох и кони!!! И так все смеются над звездами забалотным и чаловым,а тут еще дед прийдет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4009

      FENIX-SL > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Дед который и в 37 техничнее всех футболистов РПЛ

      2
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      Рейтинг: +93

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > FENIX-SL 1 час назад

      Согласен!

      1
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      Рейтинг: +18656

      JTherry > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 5 минут назад

      то была команда пионЭров, теперь будет командой пенсионЭров...) через пол-года будут орать, зачем подписали "композитора"... скоро еще один "уголек" в РПЛ собирается вернуться...

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