Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может зимой вернуться в московский клуб.

За подписание контракта с 37-летним футболистом выступил тренерский штаб столичной команды.

Однако окончательное решение по возможному трансферу будет принимать руководство клуба, которое уже блокировало его переход в 2020 году.