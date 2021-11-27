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  • Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава

Metaratings: тренерский штаб ЦСКА поддержал возвращение Вагнера Лава

27 ноября 2021, 14:51
25

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может зимой вернуться в московский клуб.

За подписание контракта с 37-летним футболистом выступил тренерский штаб столичной команды.

Однако окончательное решение по возможному трансферу будет принимать руководство клуба, которое уже блокировало его переход в 2020 году.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • До последнего времени Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (25)
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Блямба
1638015000
Стрёмно это. Но толк будет.Бесстремянно несётся Красная Армия куда-то. Нужно знамя,пусть и слегка повисшее.. Хотя-бы на год.
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DOCTOR PENALTY
1638015159
Как показывает опыт, такие возвращения не оправдывают надежды, лишь слегка возбуждают маркетинг. Былые заслуги на поле не дают результата. Самый яркий пример - Промес. Это уже не тот Промес, которого мы видели раньше у нас в команде, а какой-то средний игрочишка неспособный усилить игру Спартака. А деньги за былые заслуги клубы платят как за реальные. На мой взгляд, это тот самый случай, когда надо ставить и натаскивать молодых.
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111ax
1638020665
Вагнер и в 37 будет лучшим во всем РПЛ этом обоссаном
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sерж
1638023214
будет топ, если вернется. Наш чемпионат могут пинать любые
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Боров мясной
1638023602
в 37 лет, ЦСКА не возьмёт. Чалова с великим Заболотным на лавку нельзя сажать.
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Ганнибал Лектор
1638024787
Вагнер в свои 37 легко выиграет конкуренцию у поймавшего звезду Чалова.
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CSKA57
1638024810
Не созрел он еще до сегодняшнего ЦСКА. Еще лет пяток подождать надо, пока Вагнер опыта наберется.
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Форвард 79
1638025929
А как там на счет Карвалио Одии и Жо?)
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Sancho010365
1638026710
Болею за ЦСКА периодично, когда хорошо играют, читаю и ооооофанареваю! Москва, где Ваши футбольные школы, да у Вас конкурс должен быть 120:1 для попадания в московские клубы. Вагнер Лав классно выступал за ЦСКА, но нужно вперёд двигаться. Хотел бы ошибаться, но как-то не всё хорошо в команде.
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Niko
1638033750
Можно считать как угодно, но статистика говорит сама за себя. Ваня за Кайрат забивает в Европе больше чем все нападающие цска во всех турнирах. Он бесспорно будет основным. Заболотный ещё за счёт габаритов будет играть, а Федю надо в аренду отправлять. Спекся парень
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