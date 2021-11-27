Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Химки» и «Краснодар» забили по три гола

27 ноября 2021, 20:55
18

«Химки» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в 16-м туре РПЛ. Все шесть голов забили разные футболисты.

Химчане с двумя победами в активе идут на 14-м месте. «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков.

«Краснодар» ни разу в истории не побеждал «Химки» в гостях.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Химки – Краснодар – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин (Долгов, 65), Стоинович (Данилкин, 46), Кухарчук (Давидян, 82), Мирзов, Трошечкин, Боженов (Глушаков, 46), Адеми.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 72), Сорокин, Ионов (Кривцов, 66), Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена (Чернов, 66), Кабелла, Кордоба (Ильин, 31).

Предупреждения: Филин, 59 – Черников, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Краснодар
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1638036345
С удовольствием отдохнул у телевизора! Интересная встреча. С большим желанием обе команды соперничали на поле. P.S. Недавно из интереса посмотрел матч чемпионата Польши: захотелось понять, почему их чемпионат занимает 2-е место (после Англии) по интенсивности. Посмотрев понял, почему. Так матч Химки-Краснодар если и не дотягивает до рядового матча польского чемпионата, то совсем немного.
Ответить
Fusballer
1638036366
Весёлый матч.
Ответить
владимир миронов
1638036979
Краснодар на мыло, шкуру на барабан, гончаренку в Белоруссию.
Ответить
Вомбат
1638037043
Крайне зрелищный второй тайм. Прямо Эредивизие какое-то. Хорошо, что хоть кто-то в унылой, медленной, заточенной на силовую борьбу РПЛ, ставит командам быструю атакующую игру.
Ответить
zigbert
1638037075
После первого тайма показалось что Краснодар легко обыграет Химки. Они уверенно контролировали игру, забили гол и еще не реализовали пенальти. Во втором тайме на поле вышли другие Химки. Пошел открытый футбол в котором победить могла любая команда.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1638037275
Удачи Краснодару!!!
Ответить
portero
1638037525
погодка немного испортила игру, на чинуш Химок просветление нашло вернули тренера, к сожалению у Краснодара беда с тренерами....
Ответить
sobaka120982
1638042980
Мне кажется Краснодар не того тренера взял((((такая команда должна быть в тройке а гончаренко что цска по миру пустил и теперь за Краснодар взялся
Ответить
paracetamol
1638051670
Чё там, Гончар еще не подал рапорт об отставке?
Ответить
Январь 59
1638077613
Как уже достали эти пижоны. Один гол забили и бегают по полю с зеркалом в руках , любуются собой, заберите у них хотя бы сотовые телефоны, чтобы меньше во время матча в Инстаграме не вели репортажи. Пока два не пропустили , ме могли налюбоваться собой, и опомниться что уже проигрывают. Не успели отыграть один мяч как сходу ещё пропустили. А потом слезы на всех форумах, что им то пенальти не засчитали, то гол отменили. Пять очков Химкам подарили. Краснодар видимо фармклуб Химок.
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
2
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
1
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
12
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
14
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
7
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
1
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
14
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
7
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
29
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+