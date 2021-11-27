РПЛ. «Химки» и «Краснодар» забили по три гола

«Химки» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в 16-м туре РПЛ. Все шесть голов забили разные футболисты.

Химчане с двумя победами в активе идут на 14-м месте. «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков.

«Краснодар» ни разу в истории не побеждал «Химки» в гостях.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Химки – Краснодар – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин (Долгов, 65), Стоинович (Данилкин, 46), Кухарчук (Давидян, 82), Мирзов, Трошечкин, Боженов (Глушаков, 46), Адеми.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 72), Сорокин, Ионов (Кривцов, 66), Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена (Чернов, 66), Кабелла, Кордоба (Ильин, 31).

Предупреждения: Филин, 59 – Черников, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ