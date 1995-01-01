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    РПЛ. «Химки» и «Краснодар» забили по три гола

    «Химки» и «Краснодар» не выявили сильнейшего в 16-м туре РПЛ. Все шесть голов забили разные футболисты.

    Химчане с двумя победами в активе идут на 14-м месте. «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков.

    «Краснодар» ни разу в истории не побеждал «Химки» в гостях.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Химки – Краснодар – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин (Долгов, 65), Стоинович (Данилкин, 46), Кухарчук (Давидян, 82), Мирзов, Трошечкин, Боженов (Глушаков, 46), Адеми.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 72), Сорокин, Ионов (Кривцов, 66), Черников, Классон, Крыховяк, Кайо, Вилена (Чернов, 66), Кабелла, Кордоба (Ильин, 31).

    Предупреждения: Филин, 59 – Черников, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +54607

      portero 1 минуту назад

      погодка немного испортила игру, на чинуш Химок просветление нашло вернули тренера, к сожалению у Краснодара беда с тренерами....

      1
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      Рейтинг: +3210

      minaev23 5 минут назад

      Удачи Краснодару!!!

      2
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      Рейтинг: +91599

      zigbert 9 минут назад

      После первого тайма показалось что Краснодар легко обыграет Химки. Они уверенно контролировали игру, забили гол и еще не реализовали пенальти. Во втором тайме на поле вышли другие Химки. Пошел открытый футбол в котором победить могла любая команда.

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      Рейтинг: +1636

      serglider > zigbert 1 минуту назад

      Невооруженным взглядом видно, что быки проседают по физике в концовке... Гончаренко необходимо варьировать состав, что бы ставить на игру отдохнувших игроков и вовремя их заменять, дабы поддерживать высокий темп игры. Как только падают скорости, Краснодар утрачивает доминирование и у соперников появляется шансы.

      1
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      Рейтинг: +10483

      Вомбат 9 минут назад

      Крайне зрелищный второй тайм. Прямо Эредивизие какое-то. Хорошо, что хоть кто-то в унылой, медленной, заточенной на силовую борьбу РПЛ, ставит командам быструю атакующую игру.

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      Рейтинг: +6748

      владимир миронов 10 минут назад

      Краснодар на мыло, шкуру на барабан, гончаренку в Белоруссию.

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      Рейтинг: +10323

      Fusballer 21 минуту назад

      Весёлый матч.

      2
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      Рейтинг: +17744

      derrik2000 21 минуту назад

      С удовольствием отдохнул у телевизора!
      Интересная встреча.
      С большим желанием обе команды соперничали на поле.

      P.S. Недавно из интереса посмотрел матч чемпионата Польши: захотелось понять, почему их чемпионат занимает 2-е место (после Англии) по интенсивности.
      Посмотрев понял, почему.
      Так матч Химки-Краснодар если и не дотягивает до рядового матча польского чемпионата, то совсем немного.

      2
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      Рейтинг: +4767

      Semenycch 27 минут назад

      Матч не смотрел, но счет говорит о более менее равной борьбе и некотором превосходстве атаки перед обороной. На мой вкус сейчас Краснодар гораздо сильнее, не Химкам удалось бать бой сопернику.

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      Рейтинг: +3210

      minaev23 > Semenycch 15 минут назад

      Матч смотрел.Бились нормально.Краснодар в атаке зевает контр.Химки тоже не автобусничали.

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