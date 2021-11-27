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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Помощники:
Андрей Болотенков, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Кукуляк AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Николай Иванов
Материалы

Химки - Краснодар

27.11.2021, Суббота, 19:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 16 тур Химки - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
2 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 0:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
28 ноября, суббота 16:30 Химки 1:0 Краснодар
8 тур
18 сентября, пятница 20:00 Краснодар 7:2 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
36 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:1 Химки
16 тур
15 июня, вторник 20:00 Химки 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 27 ноября 2021, 20:45

    Весело тут

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    Рейтинг: +5954

    ySS 27 ноября 2021, 20:40

    Матч компенсирует блеклые игры сегодняшнего дня.
    Не забитый пенальти может аукнуться краснодарцам...

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    Рейтинг: +67942

    portero 27 ноября 2021, 19:53

    Пенальти надо забивать, тем более в плохую погоду...

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