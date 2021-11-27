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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 27 ноября 2021
Химки
27.11.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Краснодар
54'
Э. Набиуллин
56'
Д. Глушаков
71'
А. Долгов
6'
В. Классон
67'
Р. Кабелла
80'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
А. Черников
Замена
Д. Давидян
️️️️
И. Кухарчук
82'
80'
ГОЛ! 3:3!
В. Ильин
Пас отдал
Р. Кабелла
72'
Замена
У. Спайич
️️️️
С. Петров
ГОЛ! 3:2!
А. Долгов
Пас отдал
К. Адеми
71'
67'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
В. Классон
66'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Ионов
66'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Т. Вилена
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Филин
65'
Желтая карточка
А. Филин
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
И. Кухарчук
56'
ГОЛ! 1:1!
Э. Набиуллин
Пас отдал
И. Кухарчук
54'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Боженов
46'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Д. Стойинович
46'
36'
Пенальти не реализован!
Г. Крыховяк
31'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Кордоба
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Пас отдал
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
18
Артем Соколов
АП
9
Давид Давидян
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-1-2
22
Лантратов
3
Стойинович
15
Тихий
25
Филин
3
Набиуллин
5
Трошечкин
87
Боженов
44
Кухарчук
27
Мирзов
9
Адеми
3-2-1-3-1
39
Сафонов
98
Петров
28
Сорокин
31
Кайо
53
Черников
20
Крыховяк
52
Вилена
11
Ионов
5
Кабелла
7
Классон
9
Кордоба
3
Стойинович
15
Данилкин
15
Данилкин
3
Стойинович
87
Боженов
88
Глушаков
88
Глушаков
87
Боженов
44
Кухарчук
9
Давидян
9
Давидян
44
Кухарчук
25
Филин
11
Долгов
11
Долгов
25
Филин
52
Вилена
23
Чернов
23
Чернов
52
Вилена
98
Петров
25
Спайич
25
Спайич
98
Петров
11
Ионов
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Ионов
9
Кордоба
98
Ильин
98
Ильин
9
Кордоба
Остались в запасе
Химки
Краснодар
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Химки - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Кукуляк AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Арена-Химки
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