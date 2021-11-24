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  • Хави: «Барселона» может победить «Баварию», если будет играть так, как с «Бенфикой»

Хави: «Барселона» может победить «Баварию», если будет играть так, как с «Бенфикой»

24 ноября 2021, 16:41
5

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда может победить «Баварию» на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если «Бенфика» обыграет в заключительном туре киевское «Динамо», «Барселона» не победит «Баварию», в плей-офф ЛЧ выйдет португальский клуб.

«Игра команды в матче с «Бенфикой» вселяет в меня оптимизм. Так мы можем конкурировать с кем угодно.

Мы можем победить в Мюнхене, если будем играть так же, как с «Бенфикой». Здорово, что все еще зависит от нас», – сказал Хави.

  • «Барселона» идет на 2-м месте в группе с 7-ю очками.
  • «Бенфика» набрала 5 баллов и идет 3-й.

Источник: ESPN
Лига чемпионов Барселона Бавария Бенфика Хави
Комментарии (5)
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roshka_1981
1637761703
Такой большой а верит в сказки )))
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ARSteven89
1637763748
Судя по тому, что я увидел в хайлайтах этого матча, то я не понимаю, как эта "Барселона" может обыграть "Бенфику", если будет играть так, как с "Бенфикой"!!! ))) У Хави очень много работы впереди!
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Maxi_7
1637768567
Если Нагельсманн выставит основу и Бавария поставит себе цель принципиально выбить Барсу, то шансов не будет никаких..
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nelez
1637791145
Если будут играть так как с Бенфикой которой не смогли выиграть , Барселона сможеть обыграть Баварию. , получается бавария слабее Бенфики
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DeStar
1637792572
В гостях у баварии именно бавария будет решать что делать с этой барселоной. Потренироваться молодым и дать шанс испанцам пройти дальше. или вынести в одну калитку и дать возможность бенфики выйти из группы, к сожалению все что может такая барселона это попытаться сыграть в 0-0, ибо если хоть один пропустят, вряд ли смогут забить
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