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    Хави: «Барселона» может победить «Баварию», если будет играть так, как с «Бенфикой»

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда может победить «Баварию» на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Если «Бенфика» обыграет в заключительном туре киевское «Динамо», «Барселона» не победит «Баварию», в плей-офф ЛЧ выйдет португальский клуб.

    «Игра команды в матче с «Бенфикой» вселяет в меня оптимизм. Так мы можем конкурировать с кем угодно.

    Мы можем победить в Мюнхене, если будем играть так же, как с «Бенфикой». Здорово, что все еще зависит от нас», – сказал Хави.

    • «Барселона» идет на 2-м месте в группе с 7-ю очками.
    • «Бенфика» набрала 5 баллов и идет 3-й.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      roshka_1981 19 минут назад

      Такой большой а верит в сказки )))

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      Рейтинг: +1305

      БОМЖАРНИК 21 минуту назад

      Бавария размажет барселону

      0
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