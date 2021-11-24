Хави: «Барселона» может победить «Баварию», если будет играть так, как с «Бенфикой»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда может победить «Баварию» на выезде в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если «Бенфика» обыграет в заключительном туре киевское «Динамо», «Барселона» не победит «Баварию», в плей-офф ЛЧ выйдет португальский клуб.

«Игра команды в матче с «Бенфикой» вселяет в меня оптимизм. Так мы можем конкурировать с кем угодно.

Мы можем победить в Мюнхене, если будем играть так же, как с «Бенфикой». Здорово, что все еще зависит от нас», – сказал Хави.