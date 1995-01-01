Хачатурянц: «Зенит» несколько лет доминирует в РПЛ? Не считаю это проблемой»

Везде доминируют самые богатые, тем более где рентабельностью никто не заморачивается.
Динамо ( ВТБ ) развивается и что-то внятное строит, остальные имея даже большие деньги ( Галицкий и Федун ) довольствуются малым.
ЦСКА и Локо - мутные образования.
Так что всё объективно. Только перемены ( политические или экономические ) могут что-то изменить.
Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о спортивной составляющей лиги. По его мнению, нет проблемы в несменяемости чемпиона.
– Считаете ли вы проблемой, что в РПЛ есть клуб, который доминирует уже несколько лет и с большим процентом вероятности выиграет и в этом сезоне? Вам самому какая модель видится более перспективной – английская с пулом претендентов или немецкая – с «Баварией» и всеми остальными?
– Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Плюс – тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет.
Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы четыре-пять клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно.
- Хачатурянца выбрали на этой неделе на безальтернативной основе.
- До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.
- Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.
Хачатурянц – о горизонте планирования: «Пять лет – достаточный срок, чтобы начать изменения и увидеть результат»
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