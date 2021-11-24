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  • Хачатурянц: «Зенит» несколько лет доминирует в РПЛ? Не считаю это проблемой»

Хачатурянц: «Зенит» несколько лет доминирует в РПЛ? Не считаю это проблемой»

24 ноября 2021, 12:50
8

Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о спортивной составляющей лиги. По его мнению, нет проблемы в несменяемости чемпиона.

– Считаете ли вы проблемой, что в РПЛ есть клуб, который доминирует уже несколько лет и с большим процентом вероятности выиграет и в этом сезоне? Вам самому какая модель видится более перспективной – английская с пулом претендентов или немецкая – с «Баварией» и всеми остальными?

– Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Плюс – тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет.

Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы четыре-пять клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно.

  • Хачатурянца выбрали на этой неделе на безальтернативной основе.
  • До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.
  • Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
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Fusballer
1637747819
"У нас есть много суперклубов" - Да что ты, черт побери, такое несёшь?
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Soccerdealer63
1637757529
NO COMMENT: "...У нас есть много суперклубов,..."
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polt
1637760550
Ну раз нет проблемы, значит и менять ничего не надо, так и будет с этими суперклубами и дальше говно жевать.
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Hektor 84
1637763983
Та никто и не считает этой проблемой. Просто в российскую эпоху зенит самый слабый чемпион выступающий в ЛЧ. Спартак, Конюшня и паровозы в ЛЧ такими беспомощными не были.
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Урия Гип
1637765291
Может ли суперклуб занимать после первого круга десятое место?
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NewLife
1637765447
Какие могут быть для тебя проблемы ? Ты же в обойме. И когда судьями заведовал, тоже проблем не было. Думаю, ты и сам понимаешь, что должно произойти, чтобы у тебя возникли проблемы))
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paracetamol
1637772097
А тебя, ару, кто спрашивает. Как ты вообще при делах оказался?
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