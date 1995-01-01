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    Хачатурянц: «Зенит» несколько лет доминирует в РПЛ? Не считаю это проблемой»

    Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о спортивной составляющей лиги. По его мнению, нет проблемы в несменяемости чемпиона.

    – Считаете ли вы проблемой, что в РПЛ есть клуб, который доминирует уже несколько лет и с большим процентом вероятности выиграет и в этом сезоне? Вам самому какая модель видится более перспективной – английская с пулом претендентов или немецкая – с «Баварией» и всеми остальными?

    – Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Плюс – тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет.

    Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы четыре-пять клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно.

    • Хачатурянца выбрали на этой неделе на безальтернативной основе.
    • До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.
    • Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8488

      Alekxei Z. 37 минут назад

      Везде доминируют самые богатые, тем более где рентабельностью никто не заморачивается.
      Динамо ( ВТБ ) развивается и что-то внятное строит, остальные имея даже большие деньги ( Галицкий и Федун ) довольствуются малым.
      ЦСКА и Локо - мутные образования.
      Так что всё объективно. Только перемены ( политические или экономические ) могут что-то изменить.

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      Рейтинг: +9893

      Fusballer 1 час назад

      "У нас есть много суперклубов" - Да что ты, черт побери, такое несёшь?

      2
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      Рейтинг: +161

      Suvorov51 > Fusballer 16 минут назад

      да уж сморозил и сам не подумал что сказал. ну человек не футбольный. так у нас все правительство неодекватное. а о футболе где правит промгаз не может быть порядка

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