Хачатурянц: «Зенит» несколько лет доминирует в РПЛ? Не считаю это проблемой»

Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о спортивной составляющей лиги. По его мнению, нет проблемы в несменяемости чемпиона.

– Считаете ли вы проблемой, что в РПЛ есть клуб, который доминирует уже несколько лет и с большим процентом вероятности выиграет и в этом сезоне? Вам самому какая модель видится более перспективной – английская с пулом претендентов или немецкая – с «Баварией» и всеми остальными?

– Я не считаю это проблемой. Это наша действительность. У нас есть много суперклубов, но есть один, который на сегодняшний день показывает стабильную игру и имеет набор лучших футболистов. Плюс – тренеры, выбирающие правильные тактические подходы, добиваются лучшего результата. В этом никакой проблемы нет.

Хотел бы я, чтобы больше клубов конкурировало за чемпионство? Да, конечно, я хотел бы, чтобы четыре-пять клубов конкурировали за первое место в таблице, чтобы наши зрители видели зрелищность и интригу. Это очень важно.

Хачатурянца выбрали на этой неделе на безальтернативной основе.

До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.

Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.

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