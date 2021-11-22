Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хачатурянц: «Надо увеличить количество российских команд в еврокубках»

Хачатурянц: «Надо увеличить количество российских команд в еврокубках»

22 ноября 2021, 19:59
24

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о необходимости повышать интерес к российской лиге.

«Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу росло. Нам надо привлечь качественно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ. Мы находимся не там, где они могут найти эту информацию.

Безусловно, мы будем бороться за охват, за зрелищность с другими видами спорта. Надо увеличивать количество наших команд в еврокубках. По зрелищности сложно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт будет указан в стратегии.

Мы бы хотели максимально расширить аудиторию. Мы вряд ли сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, думаю, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам. Хотим расширить аудиторию», – сказал Хачатурянц.

Хачатурянц: «Лимит должен измениться, но мы не можем говорить о его полной отмене»

Хачатурянц – о причинах введения Fan ID: «Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vmonomah17
1637602931
Надо, чтобы помимо газпрома, лч спонсировали ржд и лукойл
Ответить
mutabor0992
1637603468
Вчера на рынке торговал...Сегодня нам про экономику и спорт.Прикольно!ара иди на...гвоздиками торгуй.
Ответить
SMITHI
1637603762
Что за набор слов!?? Бла-бла-бла!
Ответить
vladimir-7
1637604705
Что-то без переводчика не могу понять президента РПЛ, надо было после МВТУ и МАИ окончить ещё Институт иностранных языков.
Ответить
Сильвербой
1637604978
В самую жопу загнали футбол и теперь рассказывают фантастические истории! Твоя задача, как и всех чиновников, побольше ********, и родню к кормушке пристроить... Всё остальное чушь собачья!
Ответить
ArReal
1637607281
Смотрел его пресс-конференцию сегодня на Матч-Тв - Так он слово конкурентность сказал 7 раз в 1 предложении и конкурировать раз 5...я чуть от смеха не усрался - Хорош президент - даже 2 слов связать не может))интересно чей он протеже ???
Ответить
серега кашин
1637607534
позор армянского народа и сам не понимает что сам сказал
Ответить
vladimir-7
1637607943
Ашот, передай свои пожелания Прядкину, пусть он их в УЕФА выполняет по увеличению количества наших команд в ЕК
Ответить
VVM1964
1637608488
Очередной демагог (((
Ответить
Давид59
1637609512
Дурь какая-то. Что ни высказывание, сплошь бессмыслица.
Ответить
Главные новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
6
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+