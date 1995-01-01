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    Хачатурянц: «Надо увеличить количество российских команд в еврокубках»

    Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о необходимости повышать интерес к российской лиге.

    «Мы конкурируем с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу росло. Нам надо привлечь качественно другой слой нашего населения. Те, кто играют в футбол во дворах, не всегда интересуются РПЛ. Мы находимся не там, где они могут найти эту информацию.

    Безусловно, мы будем бороться за охват, за зрелищность с другими видами спорта. Надо увеличивать количество наших команд в еврокубках. По зрелищности сложно с чем-то это сравнить. Конкретный пункт будет указан в стратегии.

    Мы бы хотели максимально расширить аудиторию. Мы вряд ли сможем конкурировать с аудиторией Большого театра, но, думаю, есть люди, которые одинаково относятся к обоим зрелищам. Хотим расширить аудиторию», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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