Хачатурянц – о горизонте планирования: «Пять лет – достаточный срок, чтобы начать изменения и увидеть результат»

Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о планах. Он не намерен занимать пост дольше десяти лет.

– Какой горизонт планирования у вас на должности президента РПЛ: пять лет, десять? Глава РФС Александр Дюков сразу обозначил, что за один год все задуманные реформы реализовать не успеет.

– Мне кажется, что пять лет — более чем достаточный срок для того, чтобы начать изменения и увидеть результат. В судействе многие тоже думали, что изменения займут годы, но уже за год при правильном подходе результат виден. Да, системно изменить будет что-то сложнее, но увидеть результаты за пятилетний срок возможно.

– Президент РПЛ по аналогии с политикой должен избираться на два срока подряд или может руководить лигой 15-20 лет, если клубы ему доверяют?

– Считаю, что в любом случае два срока – это максимум. Я верю в то, что любая ротация идет только на пользу, потому что нужен свежий взгляд. Как бы ты ни обновлял команду, мне кажется, что десять лет – это предел. Дальше у тебя может притупляться восприятие, и, может быть, те вызовы, которые ты ставил перед собой в начале, уже не будут тебя мотивировать. Мотивация должна быть постоянно живой, постоянно двигающей вперед.

Хачатурянца выбрали на безальтернативной основе.

До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.

Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.

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