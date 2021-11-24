Хачатурянц – о горизонте планирования: «Пять лет – достаточный срок, чтобы начать изменения и увидеть результат»

Новоизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о планах. Он не намерен занимать пост дольше десяти лет.
– Какой горизонт планирования у вас на должности президента РПЛ: пять лет, десять? Глава РФС Александр Дюков сразу обозначил, что за один год все задуманные реформы реализовать не успеет.
– Мне кажется, что пять лет — более чем достаточный срок для того, чтобы начать изменения и увидеть результат. В судействе многие тоже думали, что изменения займут годы, но уже за год при правильном подходе результат виден. Да, системно изменить будет что-то сложнее, но увидеть результаты за пятилетний срок возможно.
– Президент РПЛ по аналогии с политикой должен избираться на два срока подряд или может руководить лигой 15-20 лет, если клубы ему доверяют?
– Считаю, что в любом случае два срока – это максимум. Я верю в то, что любая ротация идет только на пользу, потому что нужен свежий взгляд. Как бы ты ни обновлял команду, мне кажется, что десять лет – это предел. Дальше у тебя может притупляться восприятие, и, может быть, те вызовы, которые ты ставил перед собой в начале, уже не будут тебя мотивировать. Мотивация должна быть постоянно живой, постоянно двигающей вперед.
- Хачатурянца выбрали на безальтернативной основе.
- До должности президента РПЛ Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.
- Предшественником Хачатурянца был Сергей Прядкин, руководивший РПЛ с 2007 года.
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