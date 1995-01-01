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    Хачатурянц: «Хотим привлечь в РПЛ зарубежных инвесторов»

    Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц отметил важность появления новых частных инвесторов в клубах лиги.

    «Налоговые льготы – серьeзный вопрос обсуждения, связанный с инвесторами.

    Хотим, конечно, привлечь зарубежных инвесторов. Это бы подняло интерес к нашему чемпионату.

    Если у нас станет на два-три больше частных клубов, то интерес резко повысится», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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