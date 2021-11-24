Лига чемпионов. «Зенит» спас ничью в концовке матча с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Серена Риекса. На 52-й минуте Артем Дзюба упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

В компенсированное время «Зенит» получил право на второй 11-метровый. Его реализовал Ярослав Ракицкий.

Благодаря ничьей в Швеции клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур

Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Риекс, 28; 1:1 – Ракицкий, 90+2 (с пенальти).

«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Брорссон, Ахмедходжич, Левицки, Пенья (Ракип, 78), Бирманчевич (Олссон, 69), Инносент, Чолак.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен (Ерохин, 46), Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 46), Малком (Круговой, 90+4), Дзюба.

Предупреждения: Далин, 50; Ахмедходжич, 56; Мойсандер, 74; Риекс, 90 – Клаудиньо, 36; Вендел, 55; Чистяков, 62.

Удаления: нет – Чистяков, 86.

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