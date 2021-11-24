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  • Лига чемпионов. «Зенит» спас ничью в концовке матча с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ

Лига чемпионов. «Зенит» спас ничью в концовке матча с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ

24 ноября 2021, 00:54
206

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Серена Риекса. На 52-й минуте Артем Дзюба упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

В компенсированное время «Зенит» получил право на второй 11-метровый. Его реализовал Ярослав Ракицкий.

Благодаря ничьей в Швеции клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур

Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Риекс, 28; 1:1 – Ракицкий, 90+2 (с пенальти).

«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Брорссон, Ахмедходжич, Левицки, Пенья (Ракип, 78), Бирманчевич (Олссон, 69), Инносент, Чолак.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен (Ерохин, 46), Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 46), Малком (Круговой, 90+4), Дзюба.

Предупреждения: Далин, 50; Ахмедходжич, 56; Мойсандер, 74; Риекс, 90 – Клаудиньо, 36; Вендел, 55; Чистяков, 62.

Удаления: нет – Чистяков, 86.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Мальме
Комментарии (206)
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Yuriysss
1637704622
Позорные игрочишки с позорным недотренером могут быть лидерами только в галимой рпл!!!
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VVM1964
1637704626
Мои поздравления всем болельщикам Зенита - они таки сумели отвоевать ничью и пробиться в ЛЕ . Жаль конечно , что судья не поставил третий , ну а там глядишь и четвертый пенальти - глядишь и одолели ли бы Мальме !!! )))
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Fusballer
1637704711
А футболки будут по поводу великого события - выхода в евровесну?))))
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Вомбат
1637704911
Стопятьсотый раз напишу -- Дзюба молодец среди овец, а на молодца -- самая паршивая овца. Стопятьсотый раз напишу -- веганы не имеют права тренировать профессиональные футбольные команды. Тошнит от этой антилопы с затравленными глазами, топчущейся на месте, где должен стоять настоящий тренер.
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Evgeniy32
1637704954
Ну не знаю..... Чему радоваться? Выходу в евровесну? Ну может быть... Но сегодня как не крути нам повезло, судья был за нас. Игра не впечатлила вообще. С такими темпами мы перестанем переживать за наши команды в Европе. А может это наш уровень, нужно признать и перестать ждать чуда. P.s. Наши ожидания, наши проблемы.
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qawzsexdr
1637705076
Не то что дно пробито, а днище
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Fusballer
1637705461
Не могу я себя заставить болеть за этот Зенит. Противен он мне. Слишком много понтов и скотское отношение к поверженным соперникам. Причём уровень не тупых школьников из пресс-служб в соцсетях, а выше - коммерческий. Желать поражения не буду, но искренне болеть не смогу.
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Блямба
1637726027
Едва не подавившись И сглотнув..слюну Старательно подмывшись Идём в Евровесну.. --хорошо,что предпочёл поспать..
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slavа0508
1637730045
Ну что сказать ...Зенит чемпион нашего колхоза и всё . на большее команда во главе с Семаком не способна .....
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JTherry
1637736187
позор зене, и его спонсору газпрёму, заодно спонсирующему ЛЧ, по 2 пеналя за игру вымаливать стали у эстонского судьи, как в РПЛ, стыдобища..!!! тренер Мальме Томассон: "в Россию слишком рано пришел Новый год..." это про второй, выдуманный на рукаку, пенале...) как сказал Петржела - в ЛЕ зене делать нечего, снова обосрутся... и заголовок на бомбе, ох*еть можно - "зеня спасла очко..."))
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