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    Лига чемпионов. «Зенит» спас ничью в концовке матча с «Мальме» и вышел в плей-офф ЛЕ

    «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) на выезде в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хозяева вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Серена Риекса. На 52-й минуте Артем Дзюба упустил возможность сравнять счет, не реализовав пенальти.

    В компенсированное время «Зенит» получил право на второй 11-метровый. Его реализовал Ярослав Ракицкий.

    Благодаря ничьей в Швеции клуб из Санкт-Петербурга досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур

    Мальме (Швеция) – Зенит (Россия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Риекс, 28; 1:1 – Ракицкий, 90+2 (с пенальти).

    «Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Брорссон, Ахмедходжич, Левицки, Пенья (Ракип, 78), Бирманчевич (Олссон, 69), Инносент, Чолак.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен (Ерохин, 46), Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Мостовой, 46), Малком (Круговой, 90+4), Дзюба.

    Предупреждения: Далин, 50; Ахмедходжич, 56; Мойсандер, 74; Риекс, 90 – Клаудиньо, 36; Вендел, 55; Чистяков, 62.

    Удаления: нет – Чистяков, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии160
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      Рейтинг: +1286

      Benifacto 12 минут назад

      БЫСТРОВУ УВАЖУХА!!!! ГОВОРИТ КАК ЕСТЬ!!!!! КРОСС!!!!!
      жя/

      1
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      Рейтинг: +3637

      neveldomha 20 минут назад

      Впереди игра с ЦСКА. Тренеровка вполне себе неплохая получилась. Есть над чем подумать.

      0
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      Рейтинг: +474

      RUSARM 22 минуты назад

      Дрочилини все таки чуть не убили,он же такой маленький,короче-одним словом позор,с таким составом!!!

      2
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      Рейтинг: +9830

      Fusballer 23 минуты назад

      Пересмотрел момент с пенальти вторым. Игрок шведов выпрыгнул выше Дзюбы и, может, чуть опёрся прямой рукой на плечо Дзюбиньо - а тот рухнул как подкошенный, схватившись за лицо. Хз, тянет ли момент на пеналь. Очень сомнительный, на мой взгляд.

      3
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      Рейтинг: +1286

      Benifacto > Fusballer 10 минут назад

      так то да а так то и нет, ты просто неувидел выстрел с трибун со снайперки)))))

      0
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      Рейтинг: +14490

      paracetamol 31 минуту назад

      Вообще, если смотреть реально, Мальмё - куча здоровых мужиков, умеющих толкаться. Там нет технарей, никто не выделяется в общей массе, дыхалка тоже так себе, потому что старьё, во втором тайме до штрафной Зенита всего пару раз добежали. Надо было Зениту их рвать, а они отказались не готовы толкаться!

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      Рейтинг: +29838

      VVM1964 > paracetamol 27 минут назад

      Затолкали малыша Дзюбу , сволочи !!! )))

      3
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      Рейтинг: +4683

      Semenycch > paracetamol 27 минут назад

      Что то ты вполне боеспособный клуб из Швеции вообще низвел до Спартака!

      1
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      Рейтинг: +14490

      paracetamol > VVM1964 24 минуты назад

      За что пенальти и получили. Локтем в рыло!

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      Рейтинг: +14490

      paracetamol > Semenycch 24 минуты назад

      Срамтяк еще хуже.

      0
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      Рейтинг: +29838

      VVM1964 > paracetamol 19 минут назад

      Ну то что у Дзюбы рыло , я согласен , но пенальти то ОЧЕНЬ спорный , там в ворота Зенита был более очевидный пенальти , я в процессе матча упустил этот момент но на МАТЧе его сейчас повторили - чистый пенальти - толчок игрока сзади в штрафной при приеме мяча , гораздо более очевидный . Ну а Дзюба молодец - приноровился под локти соперников подныривать и валиться как подкошенный )))

      1
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      Рейтинг: +3483

      Питерский князь 39 минут назад

      Кто за отставку Семака, ставте +.
      ________

      Нужна игра, а не прогматимз!!!!!!!!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11481

      NewLife > Питерский князь 37 минут назад

      Я тебе даже два плюса поставлю, если ты исчезнешь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4683

      Semenycch > Питерский князь 35 минут назад

      А в матче со Спартаком была игра? А с Динамо? А фееричные матчи с Локо в прошлом сезоне и с Краснодаром из сезона с сезон? Не все матчи получатся действительно классные, а кроме того не за горами игра с ЦСКА. Может быть ты на замену в форме Зенита на поле выйдешь и класс покажешь, ущербный? Такое ощущение, что у тебя вместо мозгов плесень!

      2
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      Рейтинг: +698

      Каменный стояк > Semenycch 32 минуты назад

      Таблеточку выпей и иди ложись спать))) а то сердце остановится от перенапряжения за любимый Газовик))) не переживай, ты по прежнему останешься тут единственным фанатом Зеньки)) спи спокойно)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3483

      Питерский князь > Semenycch 9 минут назад

      Идиот, пить, так шампанское, е.б.ать так коралеву.
      С нашим бюджетом, ЭТО ТЫ - ЕСЛИ ЕСТЬ ПИ.З.ДА И РОТ, ЗНАЧИТ БАБА НЕ УРОД. Исчезни, за то бабло, что он и получают, они летать на поле должны. Набери мудило "Новости Зенита" в гугл.
      50 миллионов, зенит должен бывшему вратарю.
      Ты объясни это обычному народу!!!!
      Они, б.л.я, за такие бабки телекинезом, телепортацией и всем другим должны обладать.
      А пока, мы видим будущих Кокориных!!!

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      Рейтинг: +3483

      Питерский князь > Каменный стояк 7 минут назад

      Я болею за Зенит, но не за такую парашу, которую я вижу в ЛЧ, в исполнении Семака!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4683

      Semenycch > Питерский князь 6 минут назад

      А, так ты просто дешёвый завистник.

      0
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      Рейтинг: +3483

      Питерский князь > Semenycch 26 секунд назад

      Последнее время дураков не жалко, вас слишком много развелось!!!

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      Рейтинг: +14490

      paracetamol 42 минуты назад

      Шведы навязали силовую борьбу, что оказалось для зенитовцев неожиданностью. Отсюда 2 пенальти и удаление. Могло и до драки дойти. В силовой борьбе бразилы потерялись, не для них это. Хороший тренер их бы заменил. Но Семак хороший тренер?

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      Рейтинг: +9830

      Fusballer > paracetamol 40 минут назад

      У Зенита состав неплохой (за исключением нескольких игроков), а вот тренер нужен сильнее, чем Семак.

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      Рейтинг: +4683

      Semenycch > Fusballer 39 минут назад

      Ты за тренерами в Спартаке следи, а то там чехарда неслабая!

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      Рейтинг: +698

      Каменный стояк > paracetamol 38 минут назад

      Нет, Семак - кусок говна!

      1
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      ...
      Рейтинг: +9830

      Fusballer > Semenycch 37 минут назад

      Спартак завтра будем обсуждать, так что... иди уже в раздевалку, там тебя Дзюба ждёт))))))))

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      Рейтинг: +29838

      VVM1964 > Semenycch 36 минут назад

      " Обсуждать Зенит запрещено болельщикам других клубов? " - не забыл ??? )))

      2
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      Рейтинг: +14490

      paracetamol > Fusballer 35 минут назад

      На НН со Спартаком сгодится.

      0
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      Рейтинг: +9830

      Fusballer > paracetamol 33 минуты назад

      Спартаку только с пеналя забил))))

      1
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      Рейтинг: +14490

      paracetamol > Fusballer 30 минут назад

      7 штук?

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      Рейтинг: +1286

      Benifacto > Fusballer 30 минут назад

      ветер почему дует ? потому что деревья шатаются,....

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      ...
      Рейтинг: +9830

      Fusballer > paracetamol 29 минут назад

      А, ты на первый комментарий ответил))) А я подумал про Дзюбу который))) Тогда я, пожалуй, тактично промолчу))))

      0
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      Рейтинг: +1286

      Benifacto > Fusballer 26 минут назад

      дда на первый)))ы...Марк тВЕН)

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      ...
      Рейтинг: +474

      RUSARM > Fusballer 17 минут назад

      так и шведам,только с пеналя,они могут падать и валяться-это их удел бомжовский!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4683

      Semenycch 44 минуты назад

      Да, свиньи, вазелин припасли? Завтра злой Спаллетти будет Вас знакомить с собственной натурой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9830

      Fusballer > Semenycch 43 минуты назад

      Бред ты несёшь. Иди уже в раздевалку, там тебя Дзюба ждёт))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3483

      Питерский князь > Fusballer 41 минуту назад

      Этот конь бухой или тупой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      Каменный стояк > Semenycch 41 минуту назад

      Ипать ты конченый, Семёныч))) до утра будешь Зеньку оправдывать сидеть))) но он как был полным говном, так им и останется)))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +555

      O-kolesov > Fusballer 38 минут назад

      " В луже хрюкало свинство щетинисто "( А.Иванов Вокруг смеха)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9830

      Fusballer > O-kolesov 36 минут назад

      Здорово! А ты кто?))) Чьих будешь?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29838

      VVM1964 > Fusballer 32 минуты назад

      Что значит чьих ??? - Чей холоп ??? )))

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      Рейтинг: +9830

      Fusballer > VVM1964 31 минуту назад

      Ну, может и так))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1286

      Benifacto > Semenycch 19 минут назад

      а ты смешной)))))расстрелять последним)))))

      1
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      Рейтинг: +11481

      NewLife 46 минут назад

      Вспомнилась фраза из милицейского протокола: "ударил своим лицом по кулаку сержанта, чем причинил ему моральные и физические страдания." Так и зюба, поняв что прозевал время прыжка, решил своей бестолковкой скользнуть по предплечию шведа, а потом для драматизма симуляции упал, как подкошенный, хотя вполне мог остаться на ногах. Урод судья вообще не понимает футбол и поверил онанисту, посмотрев в телевизор.

      7
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      Рейтинг: +9830

      Fusballer > NewLife 45 минут назад

      Судья отработал чётко, по инструкции.

      7
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      Рейтинг: +474

      RUSARM > Fusballer 14 минут назад

      по инструкции мюллера,прибавку хорошую дали!!

      0
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      Рейтинг: +29838

      VVM1964 48 минут назад

      Ну хоть так , наконец то хоть кто-то выходит в евро весну . УЭФА вздохнул с облегчением , думаю после такого матча газпром должен остаться спонсором ЛЧ )))

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      Рейтинг: +9830

      Fusballer > VVM1964 46 минут назад

      И чутка в ЛЕ подбросить деньжат)))

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      Рейтинг: +11481

      NewLife > VVM1964 45 минут назад

      Ну и премиальные чесоточным)

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