Мальме - Зенит

вымучили ничейку... слабовато ... и то хорошо
|2 тур
|29 сентября, среда
|19:45
|Зенит
|4:0
|Мальме
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|10:6
|+4
|15
|2.
|Челси
|6
|4
|1
|1
|13:4
|+9
|13
|3.
|Зенит
|6
|1
|2
|3
|10:10
|0
|5
|4.
|Мальме
|6
|0
|1
|5
|1:14
|-13
|1
вымучили ничейку... слабовато ... и то хорошо
Благодаря судейству и откровенной игры на удержание счета от Мальме
А так крайне слабо, просто дно
Еще раз спасибо, что судьи судили честно
GAZprom™
Ну может конечно я и капитан)) Ну вот не было бы вопросов к нашему чемпионату, если бы Зенит (#1) спокойно обыгрывал бы довольно-таки слабые команды, как Мальме, а после такой игры, возникает вопрос, какого хера с таким подбором игроков и с таким баблом, команда играет с таким результатом.. Че уж ждать от остальных... и темболее от сборной, как бы Валера не старался, чуда не произойдет, пока система не будет в порядке.
НУЛИ!!! просто днище!если кто читает из зенита, это не игра это ДНО!!!!
Да никто не спорит. Семака нафиг с команды! Уже 2 года говорю. Да, ЧР он берёт, но это не достоинство! Я хочу бодрый безбашенный Зенит, который был раньше. Как при Адвокате или Спалетти, когда мы могли закончить третьими в ЧР, но в еврокубках почти всегда жгли!