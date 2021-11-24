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Судьи
Главный судья:
Андрис Трейманис (Кулдига)
Материалы

Мальме - Зенит

23.11.2021, Вторник, 23:00 мск Мальме, стадион Сведбанк Стэдион Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 5 тур Мальме - Зенит
Лига чемпионов (2021/2022), группа H
2 тур
29 сентября, среда 19:45 Зенит 4:0 Мальме
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 0 1 10:6 +4 15
2. Челси 6 4 1 1 13:4 +9 13
3. Зенит 6 1 2 3 10:10 0 5
4. Мальме 6 0 1 5 1:14 -13 1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 ноября 2021, 15:31

    вымучили ничейку... слабовато ... и то хорошо

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 24 ноября 2021, 01:10

    Благодаря судейству и откровенной игры на удержание счета от Мальме
    А так крайне слабо, просто дно
    Еще раз спасибо, что судьи судили честно

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > Форвард 79 24 ноября 2021, 02:18

    GAZprom™

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    Рейтинг: +15

    RomaRio08 24 ноября 2021, 01:04

    Ну может конечно я и капитан)) Ну вот не было бы вопросов к нашему чемпионату, если бы Зенит (#1) спокойно обыгрывал бы довольно-таки слабые команды, как Мальме, а после такой игры, возникает вопрос, какого хера с таким подбором игроков и с таким баблом, команда играет с таким результатом.. Че уж ждать от остальных... и темболее от сборной, как бы Валера не старался, чуда не произойдет, пока система не будет в порядке.

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > RomaRio08 24 ноября 2021, 01:06

    ЧЕМПИОНЫ ОНИ МЛЯ!!!! да такое чемпионство тогда ничего и нестоит!!!!! вот в чем проблема(

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 24 ноября 2021, 00:56

    Результат вроде положительный, а настроение, как будто в душу наплевали.

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > BoaSnake 24 ноября 2021, 01:08

    по мне так просто как будто послали накуй......и закидали гавном.....

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto 24 ноября 2021, 00:55

    НУЛИ!!! просто днище!если кто читает из зенита, это не игра это ДНО!!!!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Benifacto 24 ноября 2021, 01:10

    Да никто не спорит. Семака нафиг с команды! Уже 2 года говорю. Да, ЧР он берёт, но это не достоинство! Я хочу бодрый безбашенный Зенит, который был раньше. Как при Адвокате или Спалетти, когда мы могли закончить третьими в ЧР, но в еврокубках почти всегда жгли!

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    Рейтинг: +5692

    afw13 > Mariner 24 ноября 2021, 09:36

    согласен... тот Зенит все любили и уважали, это я как болельщик Спартака говорю

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    Рейтинг: +5954

    ySS 24 ноября 2021, 00:55

    Красавцы бледно-голубые!
    Уже в ЛЧ могут решать!
    ...с судьями...)

    2
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 24 ноября 2021, 00:55

    Тошнотное зрелище, этот ваш зенит(((( Спартак хоть и прйобывает, но делает это хотя бы весело

    6
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 24 ноября 2021, 00:54

    Судейка, мля.... Вот же судейка...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 24 ноября 2021, 00:52

    Семеныч, литейный, ау, вы где?)) В раздевалке? Дожидаетесь разгоряченного Дзюбу?)))

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 24 ноября 2021, 00:50

    Дзюбиньо знатно нырнул))))

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