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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Зенит
Мальме - Зенит: обзор матча 23 ноября 2021
Мальме
23.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
28'
С. Рикс
90+2'
Я. Ракицкий (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Зенит
90'
+3
Замена
Д. Круговой
️️️️
Малком
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Ракицкий
Желтая карточка
С. Рикс
90'
86'
Вторая желтая
Д. Чистяков
Замена
Э. Ракип
️️️️
С. Пенья
78'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
74'
Замена
М. Ольссон
️️️️
В. Бирманчевич
69'
62'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
56'
55'
Желтая карточка
Вендел
53'
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
Желтая карточка
Й. Далин
51'
46'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Ловрен
36'
Желтая карточка
Клаудиньо
ГОЛ! 1:0!
С. Рикс
Пас отдал
В. Бирманчевич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
5
Серен Рикс
ЛАЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Серхио Пенья
ПАЗ
6
Оскар Левицки
ОП
64
Эрик Ларссон
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
34
Маркус Бьорквист
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3-3-2-2
27
Далин
16
Брорссон
15
Ахмедходжич
4
Мойсандер
5
Рикс
6
Левицки
6
Пенья
64
Ларссон
8
Бонке
7
Бирманчевич
14
Чолак
3-3-1-2-1
41
Кержаков
6
Ловрен
78
Чистяков
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
22
Дзюба
7
Бирманчевич
13
Ольссон
13
Ольссон
7
Бирманчевич
6
Пенья
6
Ракип
6
Ракип
6
Пенья
10
Малком
3
Круговой
3
Круговой
10
Малком
6
Ловрен
21
Ерохин
21
Ерохин
6
Ловрен
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Мальме
Зенит
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Мальме - Зенит
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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