Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Фанат «Лиона», бросивший бутылку в Пайе, получил шесть месяцев тюрьмы условно

    Французский суд вынес приговор болельщику «Лиона», который бросил бутылку в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету во время матча 14-го тура Лиги 1.

    По информации RMC Sport, фанату дали шесть месяцев тюрьмы условно и запретили посещать домашние матчи «Лиона» в течении пяти ближайших лет. Суд также обязал его выплатить символический штраф в размере одного евро Пайету, «Марселю» и руководству Лиги 1.

    • Матч был прерван спустя несколько минут после стартового свистка.
    • Из-за отсутствия гарантии безопасности для игроков матч решили не возобновлять.
    • Встреча перенесена на неопределенный срок.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru