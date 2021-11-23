Фанат «Лиона», бросивший бутылку в Пайе, получил шесть месяцев тюрьмы условно

Французский суд вынес приговор болельщику «Лиона», который бросил бутылку в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету во время матча 14-го тура Лиги 1.
По информации RMC Sport, фанату дали шесть месяцев тюрьмы условно и запретили посещать домашние матчи «Лиона» в течении пяти ближайших лет. Суд также обязал его выплатить символический штраф в размере одного евро Пайету, «Марселю» и руководству Лиги 1.
- Матч был прерван спустя несколько минут после стартового свистка.
- Из-за отсутствия гарантии безопасности для игроков матч решили не возобновлять.
- Встреча перенесена на неопределенный срок.
Источник: RMC Sport