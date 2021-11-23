Витория: «Если будет предложение встретиться с Тедеско, с удовольствием приму его»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил готовность провести встречу со своим предшественником Доменико Тедеско.
«Я думаю о том, как подготовить команду к сильному сопернику. Если будет предложение встретиться, с удовольствием приму его», – сказал Витория.
- Тедеско собирается посетить матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.
- Также немцу нужно пройти формальные процедуры по отчетности для налоговой.
- Он покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.
Источник: Sport24