Витория: «Если будет предложение встретиться с Тедеско, с удовольствием приму его»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил готовность провести встречу со своим предшественником Доменико Тедеско.

«Я думаю о том, как подготовить команду к сильному сопернику. Если будет предложение встретиться, с удовольствием приму его», – сказал Витория.