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    Витория: «Если будет предложение встретиться с Тедеско, с удовольствием приму его»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил готовность провести встречу со своим предшественником Доменико Тедеско.

    «Я думаю о том, как подготовить команду к сильному сопернику. Если будет предложение встретиться, с удовольствием приму его», – сказал Витория.

    • Тедеско собирается посетить матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.
    • Также немцу нужно пройти формальные процедуры по отчетности для налоговой.
    • Он покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2168

      acor94 2 минуты назад

      Попросить багаж))

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      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Руй, нах** тебе нужен этот шизик? Если только расспросить зачем в налоговую вызывали.

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      Рейтинг: +2410

      Блямба 12 минут назад

      "Просто встретились два одиночества,
      Развели у дороги костер,
      А костру разгораться не хочется,
      Вот и весь, вот и весь разговор.

      Осень знойное лето остудит,
      Бросит под ноги красную медь,
      Пусть людская молва нас не судит,
      Не согреть, не согреть нам сердца, не согреть."

      Кикабидзе...

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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК 14 минут назад

      Сережку мы видили уже в уфе,замалым не вылетели)!!!
      Ща его убери с бомжарника и пускай идет тренеровать условную уфу или урал и глянем что он может без народных газпромовских денег!!!

      Стыдно за лазурятник.

      0
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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК 17 минут назад

      Два лучших тренера последних лет!
      Сережка Семак и рядом не стоял(((!!!
      Позор дырке зенитовской.

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      Рейтинг: +22927

      vladimir-7 > БОМЖАРНИК 11 минут назад

      И даже Зидан рядом почему-то не хочет постоять с этими
      двумя.

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