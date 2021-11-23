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  • Витория: «Если будет предложение встретиться с Тедеско, с удовольствием приму его»

Витория: «Если будет предложение встретиться с Тедеско, с удовольствием приму его»

23 ноября 2021, 17:54
8

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выразил готовность провести встречу со своим предшественником Доменико Тедеско.

«Я думаю о том, как подготовить команду к сильному сопернику. Если будет предложение встретиться, с удовольствием приму его», – сказал Витория.

  • Тедеско собирается посетить матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.
  • Также немцу нужно пройти формальные процедуры по отчетности для налоговой.
  • Он покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Блямба
1637679723
"Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор. Осень знойное лето остудит, Бросит под ноги красную медь, Пусть людская молва нас не судит, Не согреть, не согреть нам сердца, не согреть." Кикабидзе...
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DOCTOR PENALTY
1637680157
Руй, нах** тебе нужен этот шизик? Если только расспросить зачем в налоговую вызывали.
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acor94
1637680278
Попросить багаж))
Ответить
Enter2006
1637680851
Зачем? В карты поиграть?
Ответить
vladimir-7
1637684280
Доменико хочет узнать у Руя как он вляпался и почему к нему не обратился, зная, что он сбежал от туда. Руй хочет уточнить причину побега Доменико. Взаимный интерес двух специалистов.
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paracetamol
1637685597
Сдерет с Федуна кучу лямов и укатит восвояси. Досрочная смена тренеров, похоже, новый (а может и не особо новый) вид распила бабла в морквабадских улупах.
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ilichkadr
1637688159
Подготовить команду к сильному сопернику это видимо к Уфе? Надо надо....
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