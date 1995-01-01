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    Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о системе «осень-весна» в РПЛ.

    – Что видите позитивного в российском чемпионате?

    — Например, первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами.

    В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.

    • Немец возглавил «Локо» 10 октября.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

    Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3434

      general.lizyukov 1 час назад

      Выжимают все соки - может, поэтому, они результат дают? А не скулят, как наши пешеходы, которым тяжело трижды за недели сыграть.

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      Рейтинг: +22864

      vladimir-7 1 час назад

      С-Э, причем здесь осень-весна? Гисдоль, делайте окно зимой и всё.

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