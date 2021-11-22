Гисдоль: «В Германии все клубы мечтали бы иметь календарь как в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о системе «осень-весна» в РПЛ.
– Что видите позитивного в российском чемпионате?
— Например, первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами.
В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки.
- Немец возглавил «Локо» 10 октября.
- Команда идет на 4-м месте в РПЛ.
Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»
Источник: «Спорт-Экспресс»