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    Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль назвал главную проблему молодых российских футболистов

    — В чем главные недостатки РПЛ?

    — В России живет 140-150 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. И талантливой молодежи нет столько, сколько в Англии, Италии, Испании или Германии.

    Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами.

    Что нужно для образования? Сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Для того, чтобы система воспитания звезд заработала, нужны годы правильной работы.

    Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ.

    — У нас принято считать, что российские футболисты как раз не выдерживают высокий темп, не могут показывать высокую интенсивность.

    — Я вижу много фантастических атлетов, у которых нет особых проблем со скоростью и выносливостью. Но есть — с футбольным образованием, с тем, что закладывается с 8 до 18 лет.

    Мне трудно сказать, почему. Возможно, к примеру, не хватает тренеров, все занятия проводятся только в больших группах и мало времени уделяется индивидуальной работе, тренировкам в маленьких группах — по шесть, восемь, десять человек. В них можно давать что-то в деталях, работать над конкретными достоинствами или недостатками.

    Или есть пробелы в селекционной работе — отборе лучших по всей стране. Мне сложно судить, но в одном уверен: талантов в стране достаточно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      mikturovpefz 17 минут назад


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      Рейтинг: +2369

      Блямба 20 минут назад

      Прочитав, хочется поднять руки,и сказать..

      х.йли ты-то припёрся?

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      Рейтинг: +8452

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Гисдоль...другими словами . он сказал , что никто не занимается футбольными навыками футболистов ..И это , так !

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      Рейтинг: +11672

      Литейный4 38 минут назад

      Раньше был дворовый футбол, сейчас пацаны сидят на жопе у компьютеров. Был турнир Кожаный мяч, откуда попадали дети в большой футбол. Были бесплатные футбольные секции. А сейчас академии, куда попадают дети не талантливые, а за большие бабки. Уже с детства юных футболистов развращают деньгами, готовя паспортистов и детей лимита. Гыгыгы

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