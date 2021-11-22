Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль назвал главную проблему молодых российских футболистов

— В чем главные недостатки РПЛ?

— В России живет 140-150 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. И талантливой молодежи нет столько, сколько в Англии, Италии, Испании или Германии.

Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами.

Что нужно для образования? Сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Для того, чтобы система воспитания звезд заработала, нужны годы правильной работы.

Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ.

— У нас принято считать, что российские футболисты как раз не выдерживают высокий темп, не могут показывать высокую интенсивность.

— Я вижу много фантастических атлетов, у которых нет особых проблем со скоростью и выносливостью. Но есть — с футбольным образованием, с тем, что закладывается с 8 до 18 лет.

Мне трудно сказать, почему. Возможно, к примеру, не хватает тренеров, все занятия проводятся только в больших группах и мало времени уделяется индивидуальной работе, тренировкам в маленьких группах — по шесть, восемь, десять человек. В них можно давать что-то в деталях, работать над конкретными достоинствами или недостатками.

Или есть пробелы в селекционной работе — отборе лучших по всей стране. Мне сложно судить, но в одном уверен: талантов в стране достаточно.