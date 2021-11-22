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  • Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

Гисдоль: «В России много фантастических атлетов, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ»

22 ноября 2021, 16:54
8

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль назвал главную проблему молодых российских футболистов

— В чем главные недостатки РПЛ?

— В России живет 140-150 миллионов человек, но при этом лига не входит в число ведущих. И талантливой молодежи нет столько, сколько в Англии, Италии, Испании или Германии.

Думаю, что в первую очередь стоит говорить о футбольном образовании. Нет сомнений, что в вашей стране есть талантливые мальчишки, но их не развивают так, чтобы они стали топ-футболистами.

Что нужно для образования? Сильные тренеры и руководители футбольных школ, достойные условия для занятий, инфраструктура. Для того, чтобы система воспитания звезд заработала, нужны годы правильной работы.

Что я вижу в России? Здесь много топ-атлетов, очень мощных юных ребят, которым не хватает техники и тактических знаний, чтобы играть в РПЛ.

— У нас принято считать, что российские футболисты как раз не выдерживают высокий темп, не могут показывать высокую интенсивность.

— Я вижу много фантастических атлетов, у которых нет особых проблем со скоростью и выносливостью. Но есть — с футбольным образованием, с тем, что закладывается с 8 до 18 лет.

Мне трудно сказать, почему. Возможно, к примеру, не хватает тренеров, все занятия проводятся только в больших группах и мало времени уделяется индивидуальной работе, тренировкам в маленьких группах — по шесть, восемь, десять человек. В них можно давать что-то в деталях, работать над конкретными достоинствами или недостатками.

Или есть пробелы в селекционной работе — отборе лучших по всей стране. Мне сложно судить, но в одном уверен: талантов в стране достаточно.

  • Немец возглавил «Локо» 10 октября.
  • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1637591264
Гисдоль...другими словами . он сказал , что никто не занимается футбольными навыками футболистов ..И это , так !
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Блямба
1637591700
Прочитав, хочется поднять руки,и сказать.. х.йли ты-то припёрся?
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mikturovpefz
1637591852
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paracetamol
1637598114
Наши физруки хорошему не научат.
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Борисыч1
1637602851
Наш спорт работает не на футбол. Футболисты в случае чего войну не выиграют. Динамо, к примеру, намного больше занимается стрелковым спортом, спортивными единоборствами, чем футболом.
Ответить
Князев
1637603031
Лучше покажи, что молодые новобранцы Локомотива из зарубежных стран лучше подготовлены для РПЛ. А я считаю, они такие же как и наши, и даже хуже.
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