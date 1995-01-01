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    РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Химками»

    ЦСКА в 15-м туре РПЛ не смог победить «Химки». С 15-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Бруно Фукса.

    Бразилец стал первым игроком в истории ЦСКА, удаленным в своем первом матче РПЛ в стартовом составе.

    ЦСКА идет в таблице на шестом месте. «Химки» располагаются в зоне вылета.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    ЦСКА (Москва) – Химки – 0:0

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев (Чалов, 46), Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Бохинен, 90+5), Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Боженов (Сабович, 65), Адеми.

    Предупреждения: Дзагоев, 8; Фернандес, 58 – Дагерстол, 39; Мирзов, 43; Набиуллин, 51; Боженов, 54; Сабович, 80; Тихий, 90+1.

    Удаления: Фукс, 15 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии26
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      Рейтинг: +15020

      Garrincha58 12 минут назад

      смешно кто ещё и что удержал, а Химки должны радоваться, что в ЦСКА есть фуксик

      0
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      Рейтинг: +18427

      JTherry 16 минут назад

      Фукс - "мечта", а не защитник: не успел выйти на поле, как поторопился уйти...) ну и юбиляру "повезло", или Адеми не рискнул "обидеть" - дважды... Черевченко улыбнулся со скамейки...

      0
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      Рейтинг: +17365

      DVOK68 45 минут назад

      Респект химчанам.Взяли ничью,и чудесненько.

      0
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      Рейтинг: +1742

      Enter2006 48 минут назад

      Химки удивили тупостью. Ну как с 11 метров не попасть в створ огромных ворот? Зная плачевную ситуацию, что клуб в зоне вылета. И всю игру играть в большинстве и нихрена не сделать? С такой мотивацией - только в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +1177

      Frankfurt Am Main 59 минут назад

      За сколько покупали Фукса за 8 млн? Подскажите пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +3963

      FENIX-SL > Frankfurt Am Main 50 минут назад

      а че? плох был?
      я просто не смотрел игру

      0
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      Рейтинг: +2843

      ААМ 1 час назад

      Жаль ЦСКА. Роль тренера ЦСКА пока не по плечу Березуцкому

      3
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      Рейтинг: +14399

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не вижу комментариев от vladimir-7 и Cleaner , или им успехи СВОЕЙ команды не так интересны как Спартак ??? !!!

      3
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      Рейтинг: +1177

      Frankfurt Am Main > Persona_non_Grata 1 час назад

      Спартак самая популярная команда а ЦСКА им не интересно обсуждать, вот и засунули язык в п..пу.

      1
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      Рейтинг: +4185

      mopecekca > Persona_non_Grata 1 час назад

      вова7 со спартаковских веток не вылазит, извергает свой помет, чтоб бомжарики плюсиков накидали

      0
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      Рейтинг: +11495

      Cleaner > Persona_non_Grata 57 минут назад

      Спешка нужна только при ловле блох и при поносе. Помимо Бомбардира могут быть у Cleanerа другие дела? Вот теперь освободился, могу и написать.

      0
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      Рейтинг: +11495

      Cleaner > Persona_non_Grata 53 минуты назад

      И так. Нового ничего сказать по игре ЦСКА не могу. Все так же тухло, как и весь последний год. Березуцкий, как наследник Гончаренко, продолжает и подход Гончаренко - квелость, скуку и отсутствие огня в игре. Сам сидит грустный под навесом, и игроки его так же грустно ходят по полю. Пока у руля команды этот тренер, перемен ждать не приходится...(

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      Рейтинг: +22812

      vladimir-7 > mopecekca 48 минут назад

      Занят, позже обсудим.

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      Рейтинг: +5832

      mamba9090909 1 час назад

      Какое счастье, что УДЕРЖАЛ ничью. И не с кем нибудь, а с великим "Химки".

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      Рейтинг: +3652

      Snek 1 час назад

      А Фукс хорош, первого матча творит историю!

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      Рейтинг: +524

      111ax 1 час назад

      ЦСКА стухлился окончательно

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