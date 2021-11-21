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РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Химками»

21 ноября 2021, 15:57
34

ЦСКА в 15-м туре РПЛ не смог победить «Химки». С 15-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Бруно Фукса.

Бразилец стал первым игроком в истории ЦСКА, удаленным в своем первом матче РПЛ в стартовом составе.

ЦСКА идет в таблице на шестом месте. «Химки» располагаются в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Химки – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев (Чалов, 46), Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Бохинен, 90+5), Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Боженов (Сабович, 65), Адеми.

Предупреждения: Дзагоев, 8; Фернандес, 58 – Дагерстол, 39; Мирзов, 43; Набиуллин, 51; Боженов, 54; Сабович, 80; Тихий, 90+1.

Удаления: Фукс, 15 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки
Комментарии (34)
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Из Твери Леха
1637499563
бугага. даже пенальти в створ футболист химок не пробил, потому что нельзя было в этом матче игорьку забивать. рпловский цирк)))
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Красногорск_Фан
1637499757
Унылая игра. + Химки упорно не били в створ ворот. На банкет их по поводу юбилейного сухаря видимо заранее позвали.
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Enter2006
1637500011
Это футболом назвать сложно. Такое впечатление, что договорняк.
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Блямба
1637500491
не гоните на Фукса.. Он спас юбиляра от реального гола.Тонким щипком,между прочим,а не слоновьим подкатом. А с пенальти -сами разберётесь..
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Persona_non_Grata
1637501572
Не вижу комментариев от vladimir-7 и Cleaner , или им успехи СВОЕЙ команды не так интересны как Спартак ??? !!!
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ААМ
1637501752
Жаль ЦСКА. Роль тренера ЦСКА пока не по плечу Березуцкому
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JTherry
1637504631
Фукс - "мечта", а не защитник: не успел выйти на поле, как поторопился уйти...) ну и юбиляру "повезло", или Адеми не рискнул "обидеть" - дважды... Черевченко улыбнулся со скамейки...
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saf05
1637506436
Это не игра, это позор. ЦСКА опускается все ниже и ниже.
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vladimir-7
1637508018
Игра у ЦСКА не могла получиться, т.к. играл он почти всё время в меньшинстве, на 15 минуте удален был Фукс и хорошо, что ещё удалось не проиграть. Химки выглядели хорошо, у них был стимул.
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Sancho010365
1637510234
Бразильцы есть бразильцы, всё наладится. Я хочу, чтобы для Фукса это был самый большой неприятный момент в ЦСКА. Кайо поначалу в Краснодаре тоже поносили по делу, но сейчас он зверь, не нарадуюсь. Терпения немного и всё будет в ажуре с командой ЦСКА для нас. Как всегда Акинфеев силище.
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