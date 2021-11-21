РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Химками»

ЦСКА в 15-м туре РПЛ не смог победить «Химки». С 15-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Бруно Фукса.

Бразилец стал первым игроком в истории ЦСКА, удаленным в своем первом матче РПЛ в стартовом составе.

ЦСКА идет в таблице на шестом месте. «Химки» располагаются в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 15-й тур

ЦСКА (Москва) – Химки – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бруно Фукс, Дзагоев (Чалов, 46), Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов (Бохинен, 90+5), Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Боженов (Сабович, 65), Адеми.

Предупреждения: Дзагоев, 8; Фернандес, 58 – Дагерстол, 39; Мирзов, 43; Набиуллин, 51; Боженов, 54; Сабович, 80; Тихий, 90+1.

Удаления: Фукс, 15 – нет.

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