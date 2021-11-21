Почеттино – после гола Месси «Нанту»: «Он лучший игрок в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу дебютного гола форварда Лионеля Месси в Лиге 1. В 14-м туре аргентинец забил «Нанту».

«Не думаю, что Месси переживал из-за того, что не мог забить в чемпионате раньше. Он великий победитель и лучший футболист в мире. Он умеет терпеть и справляться с трудностями», – убежден Почеттино.