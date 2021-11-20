РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей

«Краснодар» прервал серию из трех поражений. В последнем матче первого круга РПЛ команда Виктора Гончаренко победила «Спартак».

Москвичи не побеждают с 3 октября. Безвыигрышная серия составляет семь встреч.

«Краснодар» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА. «Спартак» идет десятым.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 63), Сорокин, Черников, Кайо, Ионов (Классон, 63), Сперцян (Чернов, 90), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Предупреждения: Черников, 33; Сперцян, 66; Вилена, 74 – Умяров, 10; Кофрие, 56; Айртон, 60.

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