РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей

Никому и никогда зла не желаю, но поймал себя на мысли, что испытаю "чувство глубокого морального удовлетворения", если придёт из Нидерландов запрос на выдачу Промеса и его (запрос) удовлетворят.
«Краснодар» прервал серию из трех поражений. В последнем матче первого круга РПЛ команда Виктора Гончаренко победила «Спартак».
Москвичи не побеждают с 3 октября. Безвыигрышная серия составляет семь встреч.
«Краснодар» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА. «Спартак» идет десятым.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 63), Сорокин, Черников, Кайо, Ионов (Классон, 63), Сперцян (Чернов, 90), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Предупреждения: Черников, 33; Сперцян, 66; Вилена, 74 – Умяров, 10; Кофрие, 56; Айртон, 60.