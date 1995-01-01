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    РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей

    «Краснодар» прервал серию из трех поражений. В последнем матче первого круга РПЛ команда Виктора Гончаренко победила «Спартак».

    Москвичи не побеждают с 3 октября. Безвыигрышная серия составляет семь встреч.

    «Краснодар» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА. «Спартак» идет десятым.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 63), Сорокин, Черников, Кайо, Ионов (Классон, 63), Сперцян (Чернов, 90), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

    Предупреждения: Черников, 33; Сперцян, 66; Вилена, 74 – Умяров, 10; Кофрие, 56; Айртон, 60.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии95
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      Рейтинг: +17506

      derrik2000 53 секунды назад

      Никому и никогда зла не желаю, но поймал себя на мысли, что испытаю "чувство глубокого морального удовлетворения", если придёт из Нидерландов запрос на выдачу Промеса и его (запрос) удовлетворят.

      0
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      Рейтинг: +54315

      portero 2 минуты назад

      Пришлось смотреть без звука, визг комментаторов достал, впрочем часто звук отключаю....
      С тремя очками в нервной игре!!!

      2
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      Рейтинг: +3275

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      Быки с победой. Всех болельщиков Краснодара с победой. Игра была интересная.

      1
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      Рейтинг: +24452

      slavutiq70 2 минуты назад

      Руй что решил повторить антирекорд Спартака 1976 года ...только вот второго Бескова нам не найти . что бы вернуться и стать чемпионами ...

      0
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      Рейтинг: +346

      haxxproxx 4 минуты назад

      Зобнина жаль конечно. Хороший был игрок когда за Динамо играл. Но решил сломать себе карьеру и поменять ориентацию как и Ташаев. Ща просидит как Ребров на лавке, заработает геморрой и его спишут.

      2
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      Рейтинг: +15002

      Garrincha58 6 минут назад

      вот интересно Спартак ещё когда-нибудь так низко падал после первого круга это же надо умудриться так играть в год своего столетия, но самое важное ведь или зимой или опять летом будет любимый кубок Матч-Премьер и тогда они отпразднуют Великую дату Народной команды

      2
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      Рейтинг: +2117

      docndoc 9 минут назад

      Сегодня Спартак удивил. Непонятно почему, все были заряжены на игру и не походили на полусонных мух, как все последние игры. Не получилось.. В любом случае Руи обречён.
      Понравился Мозес, постоянно создавал давление на своём фланге, пока хватало сил, а их у него не так много, возраст уже.. Соболев всё тот же... Разве что падать стал чуть реже, но техники от этого не прибавилось. Хорошо хоть судья пендель дал перебить (Паненка нашёлся доморощенный), ведь не каждый бы и дал перебить.
      Судья вообще в первом тайме начудил, много наделал ошибок в обе стороны, и пенальти Краснодару поставил, возвращая должок Спартаку, поскольку нарушения как такового и не было. А в случае с неназначенным фол был. Из-за таких ошибок игра почти вышла из-под контроля: психовали игроки, психовали тренеры, зрители.
      Так что Краснодар с победой, а в Спартаке ожидаем очередных перемен. Сезон опять коту под хвост.

      4
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      Рейтинг: +12376

      житель СПб 9 минут назад

      Да, и Сухой, конечно, красавчик! Выдумать такой пенальти... Фол на Ларссоне в середине 1 тайма и то больше походил. Когда Сухой пенальти поставил - на Галицкого смотреть было больно, было его жалко - с учетом его интервью о судействе против периферийных команд...

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      Рейтинг: +30512

      oyabun 10 минут назад

      В равной, по сути, игре победила та команда, которая этого больше хотела и которая совершила меньше ошибок. С чем Краснодар и поздравляю. В Спартаке очень паршиво с нападением - и Соболев и Ларссон в самых острых голевых моментах оба промахнулись по мячу. Одна надежда, может терпение владельцев Спартака наконец лопнет и Витория наконец поедет в свои теплые края. Могу ошибаться, но даже Кононову не удавалось столь низко опустить команду в турнирной таблице.

      5
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      Рейтинг: +22805

      vladimir-7 > oyabun 6 минут назад

      Завтра она (команда) опустится ещё на одну позицию ниже.

      1
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      Рейтинг: +30512

      oyabun > vladimir-7 5 минут назад

      Да, это вполне возможно.

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      Рейтинг: +15002

      Garrincha58 > oyabun 24 секунды назад

      а при чём тут Руй если Соболев или Ларссон не умеют забивать да и Промеса вообще не стоит выпускать парень так деградировал что просто не узнать наверное дела судебные дают знать вот вчера Ерохин три банки не забил с вообще идеальных позициях но ведь Семак не виноват что он кривоногий хотя в сборной забил крутой гол вот и пойми этих футболёров, а виноваты тренеры может виноваты боссы что покупают таких Ларссонов или Ерохиных и попробуй из них слепить команду их ещё в детстве не до учили

      0
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      Рейтинг: +3825

      Дедуктор 10 минут назад

      Как Краснодар умудрился выиграть такой матч - загадка. Хрюканы были явно лучше, да и судейка на их стороне был. Тем не менее, хрюканы опять биты. Парадокс!

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