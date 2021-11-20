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  • РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей

РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» и довел безвыигрышную серию до семи матчей

20 ноября 2021, 20:57
183

«Краснодар» прервал серию из трех поражений. В последнем матче первого круга РПЛ команда Виктора Гончаренко победила «Спартак».

Москвичи не побеждают с 3 октября. Безвыигрышная серия составляет семь встреч.

«Краснодар» поднялся на пятое место, опередив ЦСКА. «Спартак» идет десятым.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Спайич, 63), Сорокин, Черников, Кайо, Ионов (Классон, 63), Сперцян (Чернов, 90), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 84), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Предупреждения: Черников, 33; Сперцян, 66; Вилена, 74 – Умяров, 10; Кофрие, 56; Айртон, 60.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (183)
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radist_21
1637431363
И кто еще скажет,что гребанногу лукойлу судби не подсуживают???
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portero
1637431474
Быков с победой!!! Три очка набрали, по игре нападение без реализации, слишком много ошибок....
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VVM1964
1637431553
Ну по игре конечно , ничью была бы более справедливым результатом , но это футбол ... К сожалению усилить игру СОВСЕМ некем , при этом некоторые игроки и стартового состава не соответствую уровню игроков основы , печально ((( Даже не знаю кто в атаке у нас наименее бесполезен - Соболелев , Ларсон или Промес ? ((( Светлое пятно - Мозес . Ну и конечно очень жду отставки Руя ...
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Sergey9999
1637431968
Поздравляю Краснодар с важной победой молодцы!
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portero
1637431968
Пр судейству, два пеналь левых, таких десяток можно ставить за игру, вся бригада херово судила, куча ошибок....
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slavа0508
1637432141
Витория большой мастер . всего за полгода из второй команды чемпионата . сделал команду аутсайдера (при том же составе) это надо ещё суметь ....
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oyabun
1637432190
В равной, по сути, игре победила та команда, которая этого больше хотела и которая совершила меньше ошибок. С чем Краснодар и поздравляю. В Спартаке очень паршиво с нападением - и Соболев и Ларссон в самых острых голевых моментах оба промахнулись по мячу. Одна надежда, может терпение владельцев Спартака наконец лопнет и Витория наконец поедет в свои теплые края. Могу ошибаться, но даже Кононову не удавалось столь низко опустить команду в турнирной таблице.
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portero
1637432698
Пришлось смотреть без звука, визг комментаторов достал, впрочем часто звук отключаю.... С тремя очками в нервной игре!!!
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zigbert
1637433034
Поражение конечно не красит команду но Спартаку сегодня не повезло. Игра была равная и никого не оставила равнодушным. Краснодар с победой!
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владимир миронов
1637433469
Спартак выглядел сильней, атаки разнообразнее, передачи точнее, а завершение атак ни к черту, точных ударов практически не было. А Краснодар с победой, может уже кончилась полоса неудач.
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