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    Судья Федотов: «Арбитр матча «Краснодар» – «Спартак» ошибочно назначил пенальти в пользу москвичей»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота «Краснодара» из его матча со «Спартаком». На 45+5 минуте удар с 11 метров реализовал форвард Александр Соболев.

    «Между Михаилом Игнатовым и Сергеем Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать, и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру.

    Что касается перебития 11-метрового, то тут всe верно – Матвей Сафонов заранее сошeл с линии ворот», – сказал Федотов.

    • «Краснодар» во 2-м тайме тоже получил право на пенальти.
    • Игру обслуживает Алексей Сухой из Люберец.
    • «Спартак» не побеждает с 3 октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11479

      Cleaner 8 минут назад

      Судья так же "ОШИБОЧНО" заставил этот пенальти бить ЕЩЕ раз после того, как Соболев очередной раз ОБЛАЖАЛСЯ.

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      Рейтинг: +15002

      Garrincha58 14 минут назад

      Сухой судил не однозначно скорее пенальти был на Ларссоне, а Умярова следовало удалять вот вам и не объективное судейство

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      Рейтинг: +4172

      mopecekca > Garrincha58 4 минуты назад

      за что удалять?

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      Рейтинг: +10373

      Вомбат 14 минут назад

      Судья точно получит 2 за этот матч. Но это был тот спорный момент, о котором говорят "на усмотрение судьи". Тот грубо ошибался в обе стороны, и момент с назначением пенальти на Игнатове кажется мне наименее спорным из его решений.

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      Рейтинг: +454

      alefreddy 15 минут назад

      а с Умяровым как

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      Рейтинг: +11479

      Cleaner > alefreddy 7 минут назад

      НИКАК.

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      Рейтинг: +346

      haxxproxx 27 минут назад

      Такой же продажный...

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      Рейтинг: +12377

      житель СПб 39 минут назад

      Федотов... Вы же обычно говорите не так, как на самом деле?! Что случилось?

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      Рейтинг: -81

      СуперПАВ9 > житель СПб 24 минуты назад

      Питерцап жаловатся ну судейство ну ну

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      Рейтинг: +10373

      Вомбат > СуперПАВ9 17 минут назад

      Где тут жалоба? Тем более на судейство?

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