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  • Судья Федотов: «Арбитр матча «Краснодар» – «Спартак» ошибочно назначил пенальти в пользу москвичей»

Судья Федотов: «Арбитр матча «Краснодар» – «Спартак» ошибочно назначил пенальти в пользу москвичей»

20 ноября 2021, 20:41
24

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота «Краснодара» из его матча со «Спартаком». На 45+5 минуте удар с 11 метров реализовал форвард Александр Соболев.

«Между Михаилом Игнатовым и Сергеем Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать, и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру.

Что касается перебития 11-метрового, то тут всe верно – Матвей Сафонов заранее сошeл с линии ворот», – сказал Федотов.

  • «Краснодар» во 2-м тайме тоже получил право на пенальти.
  • Игру обслуживает Алексей Сухой из Люберец.
  • «Спартак» не побеждает с 3 октября.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Федотов Игорь
Комментарии (24)
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житель СПб
1637430452
Федотов... Вы же обычно говорите не так, как на самом деле?! Что случилось?
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Вомбат
1637431963
Судья точно получит 2 за этот матч. Но это был тот спорный момент, о котором говорят "на усмотрение судьи". Тот грубо ошибался в обе стороны, и момент с назначением пенальти на Игнатове кажется мне наименее спорным из его решений.
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Garrincha58
1637431990
Сухой судил не однозначно скорее пенальти был на Ларссоне, а Умярова следовало удалять вот вам и не объективное судейство
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Solist345345
1637432893
Судья тупо наошибался в обе стороны независимо от принадлежности. Просто показатель очень слабого судейства у нас, как и футбола в целом.
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ArReal
1637433391
А за 10 минут до этого ошибочно не назначил!))
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qawzsexdr
1637435127
Что случилось с Федотовым? Он же топит за Спартак. (Маскируется наверно)
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qawzsexdr
1637435686
По мне так это обычная борьба за мяч. Ну или Петров ловкач, в падении сбить игрока рукой по корпусу (который тоже был наклонен) причём удар рукой в одну сторону а падение в другую (такая же физика при толчке?)
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Sergey9999
1637436380
Судья вообще никакой. Много спорных вопросов, в разных моментах!
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alp
1637437525
даже этот сдался ... представляю - сил нет поддерживать такой спартак..
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paracetamol
1637442867
Судейство было слабое, свистун низкой квалификации, но кто-то его продвигает после дисквы!
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