Судья Федотов: «Арбитр матча «Краснодар» – «Спартак» ошибочно назначил пенальти в пользу москвичей»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота «Краснодара» из его матча со «Спартаком». На 45+5 минуте удар с 11 метров реализовал форвард Александр Соболев.

«Между Михаилом Игнатовым и Сергеем Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать, и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру.

Что касается перебития 11-метрового, то тут всe верно – Матвей Сафонов заранее сошeл с линии ворот», – сказал Федотов.