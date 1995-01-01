«РБ-Спорт»: «Химки» не погасили долги перед Черевченко и его тренерским штабом

Ну и что тогда они делают в РПЛ , продайте пару игроков, погасите долги. Но ведь у нас главные чинуши Химок себя не обижают, себе зарплату нормально осваивают, и премии.
Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Химок», несмотря на задолженность по зарплате.
Подмосковный клуб до сих пор не рассчитался с 47-летним специалистом и членами его штаба, хотя должен был это сделать еще при увольнении в конце октября.
Общая сумма долгов перед футболистами, тренерами и контрагентами на данный момент составляет около 300 миллионов рублей.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ по итогам 14 туров.
- Черевченко снова возглавил команду менее чем через месяц после отставки.
Куратор «Химок» Терюшков: «Долги по зарплате – это слухи, которые распространяют враги»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.