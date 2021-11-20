«РБ-Спорт»: «Химки» не погасили долги перед Черевченко и его тренерским штабом

Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Химок», несмотря на задолженность по зарплате.

Подмосковный клуб до сих пор не рассчитался с 47-летним специалистом и членами его штаба, хотя должен был это сделать еще при увольнении в конце октября.

Общая сумма долгов перед футболистами, тренерами и контрагентами на данный момент составляет около 300 миллионов рублей.

«Химки» занимают 15-е место в РПЛ по итогам 14 туров.

Черевченко снова возглавил команду менее чем через месяц после отставки.

Куратор «Химок» Терюшков: «Долги по зарплате – это слухи, которые распространяют враги»