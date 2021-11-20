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  • «РБ-Спорт»: «Химки» не погасили долги перед Черевченко и его тренерским штабом

«РБ-Спорт»: «Химки» не погасили долги перед Черевченко и его тренерским штабом

20 ноября 2021, 13:58
6

Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Химок», несмотря на задолженность по зарплате.

Подмосковный клуб до сих пор не рассчитался с 47-летним специалистом и членами его штаба, хотя должен был это сделать еще при увольнении в конце октября.

Общая сумма долгов перед футболистами, тренерами и контрагентами на данный момент составляет около 300 миллионов рублей.

  • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ по итогам 14 туров.
  • Черевченко снова возглавил команду менее чем через месяц после отставки.

Куратор «Химок» Терюшков: «Долги по зарплате – это слухи, которые распространяют враги»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Черевченко Игорь
Комментарии (6)
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ilichkadr
1637406358
Видать совсем плохо с баблом, раз вернулся. Забирай Игорёк долги и сваливай чем раньше, тем лучше. Толку не будет.
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rash1959
1637411535
этот хохол мазохист какой то...
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Бухбух
1637413374
Реструкторизировали долг. Потому и пришел обратно.
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portero
1637413701
Ну и что тогда они делают в РПЛ , продайте пару игроков, погасите долги. Но ведь у нас главные чинуши Химок себя не обижают, себе зарплату нормально осваивают, и премии.
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Garrincha58
1637423656
а в начале сезона все уверяли у Химок деньги есть опять РФСа или РПЛа всех надула
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