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    «РБ-Спорт»: «Химки» не погасили долги перед Черевченко и его тренерским штабом

    Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Химок», несмотря на задолженность по зарплате.

    Подмосковный клуб до сих пор не рассчитался с 47-летним специалистом и членами его штаба, хотя должен был это сделать еще при увольнении в конце октября.

    Общая сумма долгов перед футболистами, тренерами и контрагентами на данный момент составляет около 300 миллионов рублей.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ по итогам 14 туров.
    • Черевченко снова возглавил команду менее чем через месяц после отставки.

    Куратор «Химок» Терюшков: «Долги по зарплате – это слухи, которые распространяют враги»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +54277

      portero 1 минуту назад

      Ну и что тогда они делают в РПЛ , продайте пару игроков, погасите долги. Но ведь у нас главные чинуши Химок себя не обижают, себе зарплату нормально осваивают, и премии.

      0
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      Рейтинг: +2807

      Бухбух 6 минут назад

      Реструкторизировали долг. Потому и пришел обратно.

      0
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      Рейтинг: +4544

      rash1959 37 минут назад

      этот хохол мазохист какой то...

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      Рейтинг: +8435

      Alekxei Z. 53 минуты назад

      Раз вернулся , значит нашли компромисс.

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      Рейтинг: +54277

      portero > Alekxei Z. 13 секунд назад

      Пообещали выплатить, может чуток и вернули...

      0
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      Рейтинг: +12952

      ilichkadr 2 часа назад

      Видать совсем плохо с баблом, раз вернулся. Забирай Игорёк долги и сваливай чем раньше, тем лучше. Толку не будет.

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