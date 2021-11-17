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    Куратор «Химок» Терюшков: «Долги по зарплате – это слухи, которые распространяют враги»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отверг информацию, что в команде есть задолженности по зарплате. По его мнению, у клуба есть враги.

    «Информация о долгах по зарплате не соответствует истине. Есть враги, которые распространяют эти слухи. Могу им только привет передать, пусть занимаются своим делом и развивают виды спорта, за которые ответственны.

    Все контрактные обязательства перед игроками выполняются», – заверил Терюшков.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ по итогам 14 туров.
    • Команда уже несколько недель пребывает без главного тренера. Ее возглавляет и.о. Игорь Ющенко.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (21 ноября).

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    Источник: «Р-Спорт»

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