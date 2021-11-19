«Барселона» ищет центрального защитника и хочет бесплатно подписать Кристенсена

«Барселона» определилась с трансферными целями.

По информации журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб рассчитывает подписать 3-4 хороших игроков и одного топ-футболиста, несмотря экономические сложности.

«Барселона» думает над приобретением защитников Хосе Гайя («Валенсия») и Сесара Аспиликуэты («Челси») и, а также форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.

Клуб также хочет бесплатно подписать центрального защитника и рассматривает кандидатуру Андреаса Кристенсена, чьи переговоры с «Челси» о продлении контракта зашли в тупик.