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    «Барселона» ищет центрального защитника и хочет бесплатно подписать Кристенсена

    «Барселона» определилась с трансферными целями.

    По информации журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб рассчитывает подписать 3-4 хороших игроков и одного топ-футболиста, несмотря экономические сложности.

    «Барселона» думает над приобретением защитников Хосе Гайя («Валенсия») и Сесара Аспиликуэты («Челси») и, а также форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.

    Клуб также хочет бесплатно подписать центрального защитника и рассматривает кандидатуру Андреаса Кристенсена, чьи переговоры с «Челси» о продлении контракта зашли в тупик.

    • Контракт Кристенсена с «Челси» истекает следующим летом.
    • Он выступает за клуб с 2017 года.
    • В этом сезоне датчанин провел 13 матчей в АПЛ, забил 1 гол.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 259,3 тысячи подписчиков.

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