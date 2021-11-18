«СЭ»: Черевченко вернется в «Химки». Его уволили 25 октября

Стал известен новый главный тренер «Химок».

По информации «Спорт-Экспресса», в подмосковный клуб вернется Игорь Черевченко. Напомним, руководство «Химок» отправило его в отставку меньше месяца назад – 25 октября.

Он возглавлял команду с сентября 2020 года.

Черевченко сообщал, что собирается вернуться к работе после декабря.

«Химки» после его ухода опустились с 14-го на 15-е место.

«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»