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    «СЭ»: Черевченко вернется в «Химки». Его уволили 25 октября

    Стал известен новый главный тренер «Химок».

    По информации «Спорт-Экспресса», в подмосковный клуб вернется Игорь Черевченко. Напомним, руководство «Химок» отправило его в отставку меньше месяца назад – 25 октября.

    • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Черевченко сообщал, что собирается вернуться к работе после декабря.
    • «Химки» после его ухода опустились с 14-го на 15-е место.

    «Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

    Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии19
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      Рейтинг: +18386

      JTherry 37 минут назад

      поматросил и бросил... Терюшков упросил снова поматросить...)

      1
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      Рейтинг: +10

      bgtyuio67 50 минут назад


      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 > bgtyuio67 48 минут назад

      Скоро тебя забанят

      0
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 52 минуты назад

      Ура, спасибо! А то тут новости прошли что Пилипчук будет главным тренером, нахрен он нужен, я испугался.

      0
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      Рейтинг: +2161

      acor94 58 минут назад

      Черевченко хотел клуб с задачами, вот и получил. Спасти команду от прямого вылета))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1166

      Sancho010365 1 час назад

      Думаю, не зря Юрану уделяют внимание в прессе, лишний раз на нервы капают, зная что в Химках творится и что он возможно переживает. Это у нас умеют. Ставьте в Химки Юрана, он со СКА возьмёт костяк и видишь толк выйдет. Но такого никогда не произойдёт.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1724

      Enter2006 > Sancho010365 50 минут назад

      Согласен, Юран тоже неплохой вариант. Но после срача с руководством Химок его врядли будут рассматривать.

      0
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      Рейтинг: +22747

      vladimir-7 1 час назад

      Вот идиоты в руководстве Химок и МО, сначала увольняют, а потом
      возвращают уволенного. Думали там очередь, а оказалось нет никого.

      3
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Вот поэтому в Химки никто и не рвётся зная, что идиоты в руководстве Химок и МО.

      2
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 > ilichkadr 24 минуты назад

      Всё верно. Начиная с Воробьёва. Понастроили 25-35 этажных зданий в МО а теперь удивляются почему Москва тонет в пробках.

      1
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Enter2006 17 минут назад

      Там весь бардак начинается с Воробьёва. Благодаря папе пробрался к власти, теперь изголяется.

      1
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 > ilichkadr 12 минут назад

      Всё верно снова ) Папа этого директора рыбной конторы хорошо дружил с Шойгу. А Шойгу с бункерным давно в хороших связях. Вот потом и мучайся получая второе высшее образование или кандидатскую степень. Ты нахрен никому не нужен будешь, а если приближенный к бункерному - то даже без образования вэлкам. Шойгу министр обороны не служивший в армии. Это какой-то камеди клаб.

      0
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr 1 час назад

      А "Чемпионат" пургу несет про Пилипчука?

      2
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      Рейтинг: +1724

      Enter2006 > ilichkadr 49 минут назад

      Пилипчук точно Химкам не нужен, пошел бы он лесом.

      0
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Enter2006 14 минут назад

      Он вообще никому не нужен в России. Пущай едет к себе на родину тренировать какой-нибудь Минай или Мариуполь.

      0
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      Рейтинг: +30495

      oyabun 1 час назад

      А еще говорят в Спартаке часто тренеры меняются. В Химках вон вообще комедия положений.

      2
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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > oyabun 1 час назад

      Так яблоко от яблони не далеко падает.

      3
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      Рейтинг: +9571

      Fusballer > ilichkadr 29 минут назад

      Глушак воду мутит?

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      Рейтинг: +12883

      ilichkadr > Fusballer 23 минуты назад

      Без Глушака есть кому мутить. Не в игроках дело, а в приближенных ко двору.
      P.S. Чтобы не говорили про Глушака, но он команднообразующий игрок. Это было наглядно видно как в Спартаке, так и в Химках.

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