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«СЭ»: Черевченко вернется в «Химки». Его уволили 25 октября

18 ноября 2021, 13:15
28

Стал известен новый главный тренер «Химок».

По информации «Спорт-Экспресса», в подмосковный клуб вернется Игорь Черевченко. Напомним, руководство «Химок» отправило его в отставку меньше месяца назад – 25 октября.

  • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
  • Черевченко сообщал, что собирается вернуться к работе после декабря.
  • «Химки» после его ухода опустились с 14-го на 15-е место.

«Химки» – об отставке Черевченко: «Что-то не пошло. Пришло время расставаться»

Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Черевченко Игорь
Комментарии (28)
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oyabun
1637230722
А еще говорят в Спартаке часто тренеры меняются. В Химках вон вообще комедия положений.
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ilichkadr
1637230809
А "Чемпионат" пургу несет про Пилипчука?
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vladimir-7
1637231570
Вот идиоты в руководстве Химок и МО, сначала увольняют, а потом возвращают уволенного. Думали там очередь, а оказалось нет никого.
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Sancho010365
1637232503
Думаю, не зря Юрану уделяют внимание в прессе, лишний раз на нервы капают, зная что в Химках творится и что он возможно переживает. Это у нас умеют. Ставьте в Химки Юрана, он со СКА возьмёт костяк и видишь толк выйдет. Но такого никогда не произойдёт.
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acor94
1637233032
Черевченко хотел клуб с задачами, вот и получил. Спасти команду от прямого вылета))
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Enter2006
1637233400
Ура, спасибо! А то тут новости прошли что Пилипчук будет главным тренером, нахрен он нужен, я испугался.
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bgtyuio67
1637233466
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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JTherry
1637234289
поматросил и бросил... Терюшков упросил снова поматросить...)
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моэм
1637242323
У наших чиновников желание сделать всегда опережало способность соображать...столько головотяпов во власти ещё ни разу не было в истории России .
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paracetamol
1637252182
Добивать придет, да и пусть, не жалко!
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