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  • «Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки

«Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки

18 ноября 2021, 12:36
1

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов близок к отстранению от работы до конца осенней части ФНЛ.

Руководство Волгоградской области может утвердить соответствующее решение уже сегодня.

«Ротор» не увольняет Хохлова из-за неустойки, которая положена не только ему, но и всем членам тренерского штаба.

Кроме того, будут уволены генеральный директор Андрей Рекечинский и спортивный директор Эдуард Панасюк.

  • Хохлов возглавляет команду с 28 мая этого года.
  • «Ротор» идет на 16-м месте в таблице ФНЛ после 23 туров.
  • Волгоградцы не побеждают с 25 сентября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Ротор Хохлов Дмитрий
Комментарии (1)
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BlackMurder
1637234224
Вы идиоты, ракечинского уволить и все) такой клуб развалил с#ка
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