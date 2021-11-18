«Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов близок к отстранению от работы до конца осенней части ФНЛ.

Руководство Волгоградской области может утвердить соответствующее решение уже сегодня.

«Ротор» не увольняет Хохлова из-за неустойки, которая положена не только ему, но и всем членам тренерского штаба.

Кроме того, будут уволены генеральный директор Андрей Рекечинский и спортивный директор Эдуард Панасюк.