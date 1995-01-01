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    «Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки

    Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов близок к отстранению от работы до конца осенней части ФНЛ.

    Руководство Волгоградской области может утвердить соответствующее решение уже сегодня.

    «Ротор» не увольняет Хохлова из-за неустойки, которая положена не только ему, но и всем членам тренерского штаба.

    Кроме того, будут уволены генеральный директор Андрей Рекечинский и спортивный директор Эдуард Панасюк.

    • Хохлов возглавляет команду с 28 мая этого года.
    • «Ротор» идет на 16-м месте в таблице ФНЛ после 23 туров.
    • Волгоградцы не побеждают с 25 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2430

      BlackMurder 37 минут назад

      Вы идиоты, ракечинского уволить и все) такой клуб развалил с#ка

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