«Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может вернуться в «Астану».

По информации Vesti.kz, клуб из Казахстана рассматривает вариант с назначением Бабаяна на пост главного тренера после ухода из клуба Андрея Тихонова.

«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера.

По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сообщил гендиректор клуба Тастанбек Есентаев.