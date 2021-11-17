«Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может вернуться в «Астану».
По информации Vesti.kz, клуб из Казахстана рассматривает вариант с назначением Бабаяна на пост главного тренера после ухода из клуба Андрея Тихонова.
«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера.
По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сообщил гендиректор клуба Тастанбек Есентаев.
- Бабаян стал тренером ЦСКА в июне.
- Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
- Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
- В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».
Источник: «Чемпионат»