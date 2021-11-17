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  • «Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА

«Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА

17 ноября 2021, 18:31
2

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может вернуться в «Астану».

По информации Vesti.kz, клуб из Казахстана рассматривает вариант с назначением Бабаяна на пост главного тренера после ухода из клуба Андрея Тихонова.

«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера.

По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сообщил гендиректор клуба Тастанбек Есентаев.

  • Бабаян стал тренером ЦСКА в июне.
  • Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
  • Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
  • В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Астана Тихонов Андрей Бабаян Григорий
Комментарии (2)
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Mityai90
1637163884
Забирайте, чем скорее тем лучше.
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Томик
1637170905
Зачем им Бабаян? Бабаева пусть забирают. Засиделся кудрявый.
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