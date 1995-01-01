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    «Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА

    Тренер ЦСКА Григорий Бабаян может вернуться в «Астану».

    По информации Vesti.kz, клуб из Казахстана рассматривает вариант с назначением Бабаяна на пост главного тренера после ухода из клуба Андрея Тихонова.

    «Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера.

    По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», – сообщил гендиректор клуба Тастанбек Есентаев.

    • Бабаян стал тренером ЦСКА в июне.
    • Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
    • Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
    • В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Mityai90 43 минуты назад

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