Семак: «К сожалению, у Кузяева затягивается восстановление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

— Сергей Богданович, все ли сборники вернулись в расположение команды? В каком физическом состоянии они находятся?

— Еще не все. Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Остальные все в строю.

К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.

— Прошедшая пауза помогла игрокам, у которых были травмы, приблизиться к возвращению в состав?

— К сожалению, у Далера затягивается восстановление. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.

— Станислав Крицюк готовится к игре?

— Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время сможет нам помочь.