Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Семак: «К сожалению, у Кузяева затягивается восстановление»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

    — Сергей Богданович, все ли сборники вернулись в расположение команды? В каком физическом состоянии они находятся?

    — Еще не все. Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Остальные все в строю.

    К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.

    — Прошедшая пауза помогла игрокам, у которых были травмы, приблизиться к возвращению в состав?

    — К сожалению, у Далера затягивается восстановление. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.

    — Станислав Крицюк готовится к игре?

    — Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время сможет нам помочь.

    • Матч с «Нижним Новгородом» состоится в пятницу, 19 ноября.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Нижний Новгород» идет 13-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1326

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Дуглас вылечился это гуд. Далера пока нет это плохо. Крицюк пусть продолжает восстанавливаться и чем дольше тем лучше. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10286

      Вомбат > ПалкоВводецъ 4 минуты назад

      Скоро в воротах Зенита снова будет дыра. Сказал же Семак - в ближайшее время.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91232
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68157
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru