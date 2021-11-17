Семак: «К сожалению, у Кузяева затягивается восстановление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
— Сергей Богданович, все ли сборники вернулись в расположение команды? В каком физическом состоянии они находятся?
— Еще не все. Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Остальные все в строю.
К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться к игре.
— Прошедшая пауза помогла игрокам, у которых были травмы, приблизиться к возвращению в состав?
— К сожалению, у Далера затягивается восстановление. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.
— Станислав Крицюк готовится к игре?
— Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время сможет нам помочь.
- Матч с «Нижним Новгородом» состоится в пятницу, 19 ноября.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Нижний Новгород» идет 13-м.