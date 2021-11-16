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  • Ари – о стыках ЧМ-2022: «Как русский человек, я всегда болею за Россию. Карпин замотивирует играть за страну и за тренера»

Ари – о стыках ЧМ-2022: «Как русский человек, я всегда болею за Россию. Карпин замотивирует играть за страну и за тренера»

16 ноября 2021, 19:55
6

Бывший нападающий «Краснодара» Ари считает, что сборная России сможет пробиться на ЧМ-2022.

— Следите сейчас за российским футболом? Как считаете, сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катар?

— Я верю, что да. Сегодня Россия с каждым днeм становится лучше и сильнее в спорте. Много талантливых ребят. Как русский человек, я всегда болею за нашу страну!

— Как футболист, надевавший футболку сборной России, как Вы считаете, Валерий Карпин в перспективе сможет вывести игру команды на новый уровень?

— Как футболист, видел какую большую работу он проделал с «Ростовом». Как поменялся стиль игры. Он как бывший футболист, как человек с твeрдым характером, сможет замотивировать футболистов на лучшую игру. Играть не только за страну, но и за тренера. Поэтому я верю в светлое будущее команды.

  • Ари провел 2 матча за сборную России.
  • Россия сыграет в стыках в марте.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Источник: Overbetting
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ари Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Fusballer
1637082436
Русский? Серьёзно?
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Soccerdealer63
1637088669
Высказыванию хитрожопого бразильца можно верить ровно настолько, насколько он "русский"))) А "русский"он ровно формально - по документам... И ответил формально: спросили, получайте, нет проблем))))
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sochi-2013
1637128285
Кто русский? Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции: — Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? — Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество! — Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый — поляк, вот немец. Вон стоят два генерала — они грузины. Этот придворный — татарин, вот финн, а там крещёный еврей. — Тогда где же русские? — спросил Кюстин. — А вот все вместе они и есть русские.
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Garrincha58
1637134773
а на Руси остались ли русские куда не глянешь везде одни гастарба́йтеры
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serglider
1637170744
Смешно... Ари "как русский"))) Чувак даже язык толком выучить не может! Он россиянин по паспорту, но национальности - бразилец! Русским он по определению быть не может. Все они "русские" когда им бабосы капают, потом про свою "русскость" резко забывают и только их и видели...
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