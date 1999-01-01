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    Ари – о стыках ЧМ-2022: «Как русский человек, я всегда болею за Россию. Карпин замотивирует играть за страну и за тренера»

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари считает, что сборная России сможет пробиться на ЧМ-2022.

    — Следите сейчас за российским футболом? Как считаете, сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катар?

    — Я верю, что да. Сегодня Россия с каждым днeм становится лучше и сильнее в спорте. Много талантливых ребят. Как русский человек, я всегда болею за нашу страну!

    — Как футболист, надевавший футболку сборной России, как Вы считаете, Валерий Карпин в перспективе сможет вывести игру команды на новый уровень?

    — Как футболист, видел какую большую работу он проделал с «Ростовом». Как поменялся стиль игры. Он как бывший футболист, как человек с твeрдым характером, сможет замотивировать футболистов на лучшую игру. Играть не только за страну, но и за тренера. Поэтому я верю в светлое будущее команды.

    • Ари провел 2 матча за сборную России.
    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Overbetting

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9542

      Fusballer 30 минут назад

      Русский? Серьёзно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +660

      Rabinovi_ch > Fusballer 3 минуты назад

      Сравнивая с нашим лучшим "Русским" иностранцем, этот хоть по Русский язык знает.

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