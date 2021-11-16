Ари – о стыках ЧМ-2022: «Как русский человек, я всегда болею за Россию. Карпин замотивирует играть за страну и за тренера»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари считает, что сборная России сможет пробиться на ЧМ-2022.

— Следите сейчас за российским футболом? Как считаете, сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катар?

— Я верю, что да. Сегодня Россия с каждым днeм становится лучше и сильнее в спорте. Много талантливых ребят. Как русский человек, я всегда болею за нашу страну!

— Как футболист, надевавший футболку сборной России, как Вы считаете, Валерий Карпин в перспективе сможет вывести игру команды на новый уровень?

— Как футболист, видел какую большую работу он проделал с «Ростовом». Как поменялся стиль игры. Он как бывший футболист, как человек с твeрдым характером, сможет замотивировать футболистов на лучшую игру. Играть не только за страну, но и за тренера. Поэтому я верю в светлое будущее команды.